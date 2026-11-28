Masz mieszkanie własnościowe w bloku i zalegasz z opłatami? Spółdzielnia może próbować odciąć Ci ciepłą wodę. Jest jednak ważny przepis
Zaległości w opłatach za mieszkanie mogą doprowadzić do poważnego konfliktu z administracją budynku. Odcięcie ciepłej wody, dezaktywacja pilota do bramy garażowej czy zablokowanie dostępu do domofonu to działania, które mogą stać się przedmiotem sporu pomiędzy mieszkańcem a zarządcą nieruchomości. Czy spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa ma prawo stosować takie środki wobec zadłużonych właścicieli? Przepisy chronią mieszkańców nawet wtedy, gdy ci nie regulują swoich zobowiązań. Zarządca, który przekroczy swoje uprawnienia, może sam narazić się na postępowanie sądowe.
Masz zaległości w czynszu? Zarządca nie może stosować dowolnych kar
Właściciele mieszkań mają ustawowy obowiązek uczestniczenia w kosztach utrzymania nieruchomości. Dotyczy to zarówno opłat administracyjnych, jak i kosztów związanych z dostarczaniem mediów oraz utrzymaniem części wspólnych budynku.
Nie oznacza to jednak, że spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa może samodzielnie ustanawiać dowolne sankcje wobec zadłużonych mieszkańców.
Prawo przewiduje określone procedury dochodzenia należności. Zarządca może naliczać odsetki, wysyłać wezwania do zapłaty, wystąpić do sądu, a po uzyskaniu odpowiedniego tytułu wykonawczego skierować sprawę do komornika.
Zadłużenie nie powoduje automatycznej utraty prawa do korzystania z własnego mieszkania.
Odcięli ciepłą wodę zadłużonej mieszkance Warszawy. Sprawa trafiła do sądu
Nie jest to wyłącznie teoretyczny problem. Podobne sprawy były już przedmiotem postępowań przed polskimi sądami.
W wyroku z 27 lutego 2015 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli nakazał jednej z warszawskich spółdzielni mieszkaniowych zaprzestanie odcinania dostępu do ciepłej wody w lokalu zadłużonej mieszkanki.
Spółdzielnia próbowała w ten sposób wymusić uregulowanie zaległości. Sąd uznał jednak takie postępowanie za bezprawne. Istnienie rzeczywistego zadłużenia nie usprawiedliwiało stosowania środków windykacyjnych naruszających prawa mieszkańca.
Spółdzielnia została również obciążona kosztami postępowania.
Sprawa została rozpoznana pod sygnaturą II C 2321/14.
Spółdzielnie nadal przewidują odcinanie ciepłej wody w regulaminach
Pomimo niekorzystnych dla zarządców orzeczeń sądowych podobne rozwiązania pojawiają się w wewnętrznych regulaminach windykacyjnych.
W opublikowanym regulaminie Spółdzielni Mieszkaniowej Victoria przewidziano możliwość odłączenia ciepłej wody w przypadku nieuregulowania należności w wyznaczonym terminie. Przywrócenie dostaw uzależniono od spłaty zadłużenia lub zawarcia odpowiedniej ugody oraz pokrycia kosztów ponownego podłączenia.
Sam fakt zamieszczenia takiego rozwiązania w regulaminie nie przesądza jednak o jego zgodności z prawem.
Wewnętrzne uchwały spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych nie mogą uchylać przepisów ustawowych chroniących mieszkańców.
Zablokowany pilot do bramy? Takie przypadki rzeczywiście miały miejsce
Zarządcy nieruchomości stosowali również inne metody wywierania presji na zadłużonych mieszkańców.
W jednym z opublikowanych sprawozdań spółdzielni mieszkaniowej wykazano, że według stanu na 31 grudnia 2020 roku odcięto ciepłą wodę w 21 mieszkaniach oraz zablokowano 28 pilotów umożliwiających wjazd na teren nieruchomości. Działania te podejmowano w ramach windykacji należności.
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W przypadku właściciela posiadającego prawo do korzystania z garażu lub miejsca parkingowego dezaktywacja pilota może stanowić bezprawne ograniczenie jego uprawnień.
Podobnie należy oceniać sytuację, w której administracja blokuje elektroniczny dostęp do klatki schodowej, domofon lub inne urządzenia umożliwiające korzystanie z mieszkania.
Znaczenie mają jednak konkretne okoliczności, w tym tytuł prawny do miejsca parkingowego oraz możliwość dostępu do nieruchomości w inny sposób.
Większość mieszkańców zagłosowała za odcięciem mediów? To nie wystarczy
Wspólnoty mieszkaniowe podejmują wiele decyzji w drodze uchwał. Nie oznacza to jednak, że większość właścicieli może dowolnie ograniczać prawa pozostałych mieszkańców.
W wyroku z 26 czerwca 2020 roku, sygn. I ACa 84/20, Sąd Apelacyjny w Krakowie wskazał, że wspólnota nie jest uprawniona do podejmowania decyzji o odcięciu dostaw wody do zadłużonego mieszkania.
Zarządzanie nieruchomością wspólną nie daje automatycznie prawa do ingerowania w sposób korzystania z odrębnej własności lokalu.
Podobne stanowisko pojawiało się również w innych orzeczeniach sądowych.
Kodeks cywilny chroni nawet zadłużonego mieszkańca
Kluczowe znaczenie ma art. 342 Kodeksu cywilnego, który stanowi:
„Nie wolno naruszać samowolnie posiadania, chociażby posiadacz był w złej wierze”.
Oznacza to, że nawet osoba posiadająca znaczne zadłużenie może korzystać z prawnej ochrony posiadania.
Na podstawie art. 344 Kodeksu cywilnego mieszkaniec może wystąpić z roszczeniem o przywrócenie poprzedniego stanu oraz zaprzestanie dalszych naruszeń.
W praktyce może domagać się przed sądem przywrócenia dostępu do ciepłej wody lub usunięcia innych bezprawnych ograniczeń.
Trzeba jednak pamiętać o ważnym terminie. Roszczenie posesoryjne wygasa, jeżeli nie będzie dochodzone w ciągu roku od chwili naruszenia posiadania.
Zarządca może nawet narazić się na odpowiedzialność karną
W szczególnie poważnych przypadkach zastosowanie może znaleźć również art. 191 § 1a Kodeksu karnego.
Przepis dotyczy stosowania przemocy innego rodzaju w sposób uporczywy lub istotnie utrudniający korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego w celu zmuszenia określonej osoby do działania, zaniechania lub znoszenia.
Za takie przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do trzech lat.
Nie oznacza to, że każda przerwa w dostawie ciepłej wody lub awaria domofonu jest przestępstwem. Konieczne jest ustalenie okoliczności zdarzenia, zamiaru sprawcy oraz spełnienia wszystkich ustawowych przesłanek.
Jeżeli jednak dostęp do podstawowych mediów zostaje świadomie ograniczony w celu wymuszenia określonego zachowania, sprawa może wykraczać poza zwykły spór cywilny.
Kiedy rzeczywiście można odciąć dostawy wody?
Prawo przewiduje sytuacje, w których dostawy wody mogą zostać wstrzymane. Reguluje to art. 8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
W przypadku zaległości finansowych uprawnienie takie przysługuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu po spełnieniu określonych warunków ustawowych.
Chodzi między innymi o nieuregulowanie należności za dwa pełne okresy obrachunkowe następujące po otrzymaniu upomnienia.
Przedsiębiorstwo musi również dopełnić obowiązków informacyjnych oraz zapewnić zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Nie należy jednak utożsamiać tych uprawnień z prawem spółdzielni do samodzielnego odcinania ciepłej wody w ramach windykacji zadłużenia czynszowego.
Czym innym jest również czasowe odłączenie instalacji w związku z awarią, remontem lub zagrożeniem bezpieczeństwa mieszkańców.
Spółdzielnia może doprowadzić do sprzedaży mieszkania. Musi jednak wystąpić do sądu
Ochrona przed samowolnym odcinaniem mediów nie oznacza, że właściciel mieszkania może bezkarnie nie regulować swoich zobowiązań.
Wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia może dochodzić zaległości na drodze sądowej, naliczać odsetki oraz doprowadzić do wszczęcia egzekucji komorniczej.
W skrajnych przypadkach, przy długotrwałym zadłużeniu, możliwe jest również wystąpienie z żądaniem sprzedaży lokalu w drodze licytacji.
W przypadku wspólnot mieszkaniowych podstawę takiego działania stanowi art. 16 ustawy o własności lokali. Odpowiednie rozwiązania przewidziano również w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.
Zarządca posiada więc narzędzia pozwalające odzyskać pieniądze. Nie musi i nie powinien zastępować procedur sądowych samowolnym ograniczaniem dostępu do mieszkania.
Odcięli Ci wodę lub zablokowali pilot? Zrób to jak najszybciej
Mieszkaniec, który znalazł się w takiej sytuacji, powinien przede wszystkim ustalić, czy ograniczenie dostępu jest wynikiem awarii, czy celowego działania administracji.
Jeżeli działanie ma charakter windykacyjny, warto:
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zażądać pisemnego wskazania podstawy prawnej,
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zabezpieczyć otrzymane pisma, wiadomości oraz dokumentację zdarzenia,
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wystosować pisemne wezwanie do przywrócenia dostępu,
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skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej,
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rozważyć wystąpienie do sądu wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia.
Właściciel lokalu we wspólnocie mieszkaniowej może również zaskarżyć niezgodną z prawem uchwałę. Standardowy termin przewidziany w art. 25 ustawy o własności lokali wynosi sześć tygodni, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w tym przepisie.
Warto działać szybko, ponieważ poszczególne środki ochrony prawnej mają różne terminy.
Jednocześnie mieszkaniec nadal powinien regulować należne opłaty lub podjąć próbę zawarcia ugody dotyczącej spłaty zadłużenia. Bezprawne działanie administracji nie powoduje automatycznego umorzenia długu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.