Wlej szklankę tego płynu do prania firan i obrusów przed świętami. Odzyskają świeżość bez drogich detergentów
Przed Bożym Narodzeniem w wielu polskich domach rozpoczynają się wielkie porządki. Z okien znikają firanki, a z szaf wyjmowane są odświętne obrusy. Niestety, nawet regularnie prane białe tkaniny z czasem szarzeją, żółkną i tracą swój pierwotny wygląd. Zanim wydasz pieniądze na specjalistyczne preparaty, możesz wypróbować prosty domowy sposób. Wystarczy popularny produkt, który kosztuje zaledwie kilka złotych i znajduje się w niemal każdej kuchni.
Zwykły biały ocet może pomóc przywrócić świeżość firankom
Jednym z popularnych domowych sposobów na odświeżenie białych tkanin jest wykorzystanie zwykłego, bezbarwnego octu spirytusowego. Produkt ten może pomóc w usuwaniu pozostałości detergentów oraz osadów mineralnych, które przyczyniają się do utraty świeżego wyglądu materiału.
Z czasem na włóknach firanek i obrusów gromadzą się kurz, tłuszcz, pozostałości proszku do prania oraz zanieczyszczenia pochodzące z powietrza. Szczególnie narażone są firanki wiszące w kuchni, w pobliżu grzejników oraz w mieszkaniach położonych przy ruchliwych ulicach.
Ocet może pomóc ograniczyć sztywność materiału i usunąć część osadów. Nie jest jednak wybielaczem i nie usunie każdego rodzaju przebarwień.
Zanim wlejesz ocet do pralki, sprawdź jeden szczegół
Popularny domowy sposób polega na wykorzystaniu octu podczas płukania tkanin. Warto jednak zachować ostrożność, ponieważ niektórzy producenci pralek odradzają stosowanie tego produktu ze względu na możliwość uszkodzenia gumowych uszczelek i innych elementów urządzenia.
Bezpieczniejszym rozwiązaniem jest przygotowanie osobnej kąpieli do namaczania tkanin.
Do miski z pięcioma litrami letniej wody można dodać około jednej szklanki bezbarwnego octu spirytusowego. Firanki należy pozostawić w roztworze na około 20–30 minut, o ile producent tkaniny dopuszcza takie czyszczenie. Następnie materiał trzeba dokładnie wypłukać i wyprać zgodnie z zaleceniami na metce.
Soda oczyszczona to kolejny sposób na przedświąteczne pranie
Innym popularnym produktem wykorzystywanym podczas domowych porządków jest soda oczyszczona. Pomaga neutralizować niektóre nieprzyjemne zapachy i może wspomagać działanie detergentów.
Nie należy jednak jednocześnie dodawać sody i octu do tej samej kąpieli. Obie substancje reagują ze sobą, wzajemnie się neutralizując, przez co ograniczają swoje właściwości.
W przypadku uporczywych przebarwień na białych bawełnianych obrusach skuteczniejszy może okazać się wybielacz tlenowy, o ile pozwala na to oznaczenie na metce.
Nigdy nie łącz octu z tym środkiem
Podczas przedświątecznych porządków niektórzy próbują zwiększyć skuteczność domowych preparatów poprzez mieszanie różnych substancji. W przypadku octu może to być niebezpieczne.
Octu pod żadnym pozorem nie należy łączyć z wybielaczami zawierającymi podchloryn sodu. Takie połączenie może doprowadzić do wydzielania toksycznego chloru, który stanowi zagrożenie dla zdrowia.
Jak prać firanki, żeby pozostały białe i nie wymagały prasowania?
Wiele firanek wykonanych z włókien syntetycznych najlepiej prać w temperaturze 30 stopni Celsjusza, korzystając z programu przeznaczonego do delikatnych tkanin.
Przed włożeniem materiału do pralki warto usunąć wszystkie metalowe elementy, żabki oraz haczyki. Nie należy również przepełniać bębna, ponieważ ciasno upakowane tkaniny trudniej dokładnie wypłukać.
W przypadku delikatnych firanek warto ograniczyć wirowanie do około 400–600 obrotów na minutę, jeżeli pozwala na to metka. Wiele syntetycznych firanek można powiesić jeszcze lekko wilgotnych. Pod własnym ciężarem materiał stopniowo się rozprostuje, dzięki czemu może nie wymagać prasowania.
Tego błędu nie popełniaj podczas prania białych obrusów
Większa ilość proszku nie oznacza skuteczniejszego prania. Nadmiar detergentu może pozostawać we włóknach, powodując sztywność materiału i pogarszając jego wygląd.
Białe obrusy najlepiej prać oddzielnie od kolorowych tkanin, a tłuste plamy usuwać przed rozpoczęciem właściwego prania. Temperaturę należy dobrać do rodzaju materiału i zaleceń producenta.
Przedświąteczne odświeżanie firanek i obrusów nie musi oznaczać dużych wydatków. Odpowiednie namaczanie, właściwe dozowanie detergentów i dokładne płukanie mogą znacząco poprawić wygląd tkanin.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.