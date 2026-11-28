Mieszkasz w bloku? Gmina może dopłacić Ci do mieszkania. Nawet jeśli jesteś jego właścicielem
Rosnące opłaty za ogrzewanie, wodę, wywóz śmieci i utrzymanie nieruchomości coraz mocniej obciążają domowe budżety Polaków. Tymczasem istnieje świadczenie, dzięki któremu można każdego miesiąca płacić mniej za mieszkanie. Nie jest ono zarezerwowane wyłącznie dla mieszkańców lokali komunalnych. Mogą się o nie ubiegać również właściciele mieszkań, członkowie spółdzielni, emeryci oraz osoby pracujące na etacie. W 2026 roku obowiązują wyższe progi dochodowe. Co więcej, nawet ich przekroczenie nie musi oznaczać utraty prawa do pieniędzy.
Gmina może przejąć część Twoich opłat za mieszkanie
Chodzi o dodatek mieszkaniowy, czyli świadczenie finansowane przez gminę, którego celem jest pomoc mieszkańcom w pokrywaniu kosztów utrzymania nieruchomości.
Wielu Polaków błędnie zakłada, że tego rodzaju wsparcie przysługuje wyłącznie osobom bezrobotnym lub korzystającym z pomocy społecznej. Tymczasem o pieniądze mogą występować również osoby posiadające stałe zatrudnienie, pobierające emeryturę czy będące właścicielami mieszkania.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego przywołanych przez administrację rządową przeciętna wysokość dodatku mieszkaniowego w 2025 roku wynosiła 340,50 zł miesięcznie.
Przy takiej kwocie przez pół roku można zaoszczędzić 2043 zł, a przez cały rok, pod warunkiem ponownego uzyskania świadczenia, nawet 4086 zł.
Masz mniej niż 3561 zł miesięcznie? Sprawdź, czy należą Ci się pieniądze
W 2026 roku podstawowe kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego wynoszą:
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3561,42 zł miesięcznie – dla osoby prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe.
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2671,07 zł miesięcznie na osobę – dla gospodarstw domowych składających się z co najmniej dwóch osób.
Kwoty te wynikają z przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2025 rok, które wyniosło 8903,56 zł.
Przy rozpatrywaniu wniosku uwzględniany jest średni miesięczny dochód z trzech poprzedzających go miesięcy. Dochód obliczany jest według ustawowej definicji, uwzględniającej m.in. odpowiednie potrącenia podatkowe i składki. Nie zawsze jest więc identyczny z kwotą wynagrodzenia wpływającą na konto.
Rodzina z dwójką dzieci może mieć ponad 10 tys. zł dochodu
W przypadku gospodarstw wieloosobowych sumuje się dochody członków gospodarstwa, a następnie oblicza średnią przypadającą na jedną osobę.
|Liczba osób
|Łączny miesięczny próg dochodowy
|1 osoba
|3561,42 zł
|2 osoby
|5342,14 zł
|3 osoby
|8013,21 zł
|4 osoby
|10 684,28 zł
|5 osób
|13 355,35 zł
|6 osób
|16 026,42 zł
Oznacza to, że czteroosobowa rodzina, w której rodzice pracują i uzyskują łącznie 10 tys. zł miesięcznego dochodu uwzględnianego przy przyznawaniu świadczenia, może spełniać kryterium dochodowe.
Samo posiadanie pracy nie wyklucza możliwości otrzymania dodatku mieszkaniowego.
Pobierasz 800 plus? Tych pieniędzy nie wlicza się do dochodu
To szczególnie ważna informacja dla rodzin wychowujących dzieci. Świadczenie wychowawcze 800 plus nie jest wliczane do dochodu ustalanego na potrzeby dodatku mieszkaniowego.
W konsekwencji rodzina otrzymująca wynagrodzenia oraz świadczenia wychowawcze może mieć prawo do wsparcia, nawet jeżeli rzeczywista suma pieniędzy wpływających co miesiąc na jej rachunki bankowe przekracza podstawowy próg dochodowy.
Nie wszystkie świadczenia socjalne są jednak traktowane identycznie. Przed złożeniem wniosku należy sprawdzić zasady kwalifikowania poszczególnych źródeł dochodu.
Metraż mieszkania może zdecydować o przyznaniu pieniędzy
Kryterium dochodowe nie jest jedynym warunkiem otrzymania świadczenia. Urzędnicy sprawdzają również powierzchnię użytkową nieruchomości w stosunku do liczby zamieszkujących ją osób.
Obowiązują następujące limity:
|Liczba mieszkańców
|Standardowa dopuszczalna powierzchnia z uwzględnieniem 30 proc. przekroczenia
|1 osoba
|45,5 m²
|2 osoby
|52 m²
|3 osoby
|58,5 m²
|4 osoby
|71,5 m²
|5 osób
|84,5 m²
|6 osób
|91 m²
W określonych przypadkach dopuszczalne jest przekroczenie powierzchni normatywnej nawet o 50 proc. Dotyczy to lokali, w których powierzchnia pokoi i kuchni nie przekracza 60 proc. powierzchni użytkowej mieszkania.
Dodatkowe 15 m² powierzchni normatywnej może przysługiwać również w przypadku zamieszkiwania w lokalu osoby z niepełnosprawnością poruszającej się na wózku lub wymagającej oddzielnego pokoju.
Masz mieszkanie własnościowe w spółdzielni? Tobie również mogą przysługiwać pieniądze
Posiadanie własnego mieszkania nie wyklucza otrzymania dodatku mieszkaniowego. To jeden z najważniejszych szczegółów, o których wielu mieszkańców bloków nie wie.
O świadczenie mogą ubiegać się między innymi właściciele mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych, osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, najemcy mieszkań prywatnych i komunalnych oraz właściciele domów jednorodzinnych.
Nie trzeba sprzedawać mieszkania ani rezygnować z prawa własności, aby wystąpić o pomoc w pokrywaniu kosztów jego utrzymania.
Gmina może jednak zweryfikować sytuację majątkową wnioskodawcy, jeżeli istnieje podejrzenie znacznej rozbieżności pomiędzy deklarowanymi dochodami a rzeczywistym stanem majątkowym.
Nawet jeśli zarabiasz więcej, możesz otrzymać dopłatę
W przypadku dodatku mieszkaniowego obowiązuje mechanizm przypominający zasadę „złotówka za złotówkę”.
Jeżeli dochód przekracza ustawowe kryterium, świadczenie może zostać odpowiednio pomniejszone, zamiast całkowicie odebrane.
Przykładowo, jeżeli dochód samotnie mieszkającej osoby wynosi 3700 zł miesięcznie, przekroczenie podstawowego progu wynosi 138,58 zł.
Gdyby obliczony przez urząd dodatek wynosił 380 zł, po uwzględnieniu przekroczenia dochodu mieszkaniec mógłby otrzymać 241,42 zł miesięcznie.
Przez sześć miesięcy oznaczałoby to 1448,52 zł wsparcia.
Dodatku nie przyznaje się jednak, jeżeli jego ostateczna wysokość jest niższa niż ustawowy próg, wynoszący obecnie 44,52 zł.
Gmina może dopłacić do ogrzewania, wody i opłat administracyjnych
Przy ustalaniu wysokości świadczenia uwzględniane są określone ustawowo wydatki związane z utrzymaniem mieszkania.
Mogą to być między innymi czynsz, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, opłaty eksploatacyjne w spółdzielni mieszkaniowej, należności za energię cieplną, wodę, odbiór ścieków oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nie oznacza to jednak, że gmina pokryje wszystkie rachunki. Dodatek nie służy między innymi do spłacania rat kredytu hipotecznego czy opłacania abonamentu internetowego.
Wysokość świadczenia ustalana jest indywidualnie na podstawie dochodów gospodarstwa domowego, kwalifikowanych wydatków mieszkaniowych oraz powierzchni lokalu.
Złożysz wniosek w grudniu? Możesz otrzymać pomoc już od stycznia
Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na sześć miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu wniosku.
Oznacza to, że osoba, która złoży wniosek w grudniu 2026 roku i otrzyma pozytywną decyzję, może korzystać ze świadczenia od stycznia do czerwca 2027 roku.
Po zakończeniu tego okresu można ponownie wystąpić o przyznanie dodatku. Nie istnieje ogólny limit liczby wniosków składanych przez jednego mieszkańca.
W przypadku mieszkań w blokach pieniądze trafiają zazwyczaj bezpośrednio do zarządcy nieruchomości. Dzięki temu mieszkaniec płaci odpowiednio niższe opłaty.
Świadczenie jest również zwolnione z podatku dochodowego.
Gdzie złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy w Warszawie?
Mieszkańcy stolicy powinni złożyć dokumenty w urzędzie dzielnicy właściwej dla położenia zajmowanego mieszkania.
Do uzyskania świadczenia potrzebne będą:
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wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
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deklaracja dochodów gospodarstwa domowego z ostatnich trzech miesięcy,
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dokumenty potwierdzające wysokość wydatków mieszkaniowych,
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informacje dotyczące powierzchni użytkowej lokalu,
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ewentualne dodatkowe dokumenty wymagane przez urząd.
Złożenie wniosku jest bezpłatne.
W Warszawie decyzja wydawana jest zasadniczo w ciągu 30 dni od złożenia kompletnych dokumentów. W szczególnie skomplikowanych przypadkach postępowanie może potrwać do dwóch miesięcy.
Formularze oraz szczegółowe informacje dostępne są w miejskim serwisie Warszawa 19115 – przyznanie dodatku mieszkaniowego.
O tych pieniądzach warto pamiętać przed kolejnymi podwyżkami
Dodatek mieszkaniowy nie jest wypłacany automatycznie. Nawet jeżeli mieszkaniec od wielu lat spełnia wymagane kryteria, bez złożenia wniosku nie otrzyma świadczenia.
W perspektywie całego roku pomoc może oznaczać oszczędność kilku tysięcy złotych. Dla emerytów, osób samotnie wychowujących dzieci oraz rodzin ponoszących wysokie koszty ogrzewania może to być znaczące odciążenie domowego budżetu.
Warto również pamiętać, że rada gminy ma możliwość podwyższenia ustawowych progów dochodowych. Lokalne warunki przyznawania świadczenia mogą być zatem korzystniejsze niż podstawowe kryteria obowiązujące w całej Polsce.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.