Emerytura w 2027 roku. Takie przelewy od ZUS trafią na konta seniorów
Rok 2027 przyniesie seniorom kilka ważnych zmian w wypłatach z ZUS. W marcu emerytury i renty zostaną zwaloryzowane, później wypłacona zostanie 13. emerytura, a kolejny dodatkowy przelew będzie związany z 14. emeryturą. Zmiana czeka również osoby korzystające z renty wdowiej. W tym przypadku od 2027 roku wzrośnie udział drugiego świadczenia. Konkretne kwoty zależą jednak od danych, których jeszcze nie znamy.
Najwięcej emocji budzi przyszłoroczna waloryzacja. Wśród rozważanych scenariuszy pojawia się wskaźnik około 3,48 proc., natomiast związki zawodowe proponują korzystniejsze rozwiązanie. Jeśli inflacja lub wynagrodzenia okażą się wyższe od prognoz, ostateczna podwyżka również może być większa.
Emerytury 2027. Seniorzy czekają na najważniejszy wskaźnik
Każdego roku świadczenia emerytalno-rentowe podlegają waloryzacji. Mechanizm ma zabezpieczać ich realną wartość przede wszystkim przed skutkami wzrostu cen.
Wysokość podwyżki nie jest ustalana dowolnie. Podstawę stanowi średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.
Oznacza to, że ostatecznej waloryzacji na 2027 rok nie możemy jeszcze dzisiaj traktować jako przesądzonej. Potrzebne są dane dotyczące całego 2026 roku.
Na stole 3,48 proc. Taki jest jeden ze scenariuszy
W prognozach dotyczących przyszłego roku pojawia się obecnie wskaźnik waloryzacji na poziomie około 3,48 proc..
Gdyby taki wariant się utrzymał, oznaczałby wyraźnie mniejszą procentową podwyżkę niż w 2026 roku, kiedy świadczenia wzrosły o 5,3 proc..
Nie należy jednak jeszcze przywiązywać się do konkretnej wartości. Wskaźnik 3,48 proc. jest na tym etapie scenariuszem opartym na prognozach, a nie ostateczną stawką marcowej waloryzacji.
Ostateczny wynik będzie zależał między innymi od tego, jak będą kształtowały się ceny oraz wynagrodzenia w 2026 roku.
Związki chcą więcej. Pada propozycja 4,5 proc.
Wyższego wzrostu świadczeń domagają się przedstawiciele związków zawodowych.
Według przedstawianych propozycji waloryzacja mogłaby wynieść około 4,5 proc.. Różnica wynika przede wszystkim z postulatu uwzględnienia większej części realnego wzrostu wynagrodzeń.
Zamiast ustawowego minimum wynoszącego 20 proc. związki proponują uwzględnienie 50 proc. realnego wzrostu płac.
Dla emerytów różnica pomiędzy 3,48 a 4,5 proc. może oznaczać od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych miesięcznie, szczególnie przy wyższych świadczeniach.
Tak mogą wyglądać emerytury po waloryzacji
Możemy już przeprowadzić prostą symulację kwot brutto. Nie jest to prognoza ostatecznych świadczeń, ale pokazuje skalę różnicy między dwoma rozważanymi wariantami.
Przy emeryturze wynoszącej obecnie 2000 zł brutto waloryzacja o 3,48 proc. oznaczałaby wzrost o 69,60 zł, czyli do około 2069,60 zł brutto. Przy wskaźniku 4,5 proc. podwyżka wyniosłaby 90 zł, a świadczenie wzrosłoby do około 2090 zł brutto.
Przy emeryturze 3000 zł brutto wariant 3,48 proc. oznacza wzrost o 104,40 zł do około 3104,40 zł brutto. Waloryzacja wynosząca 4,5 proc. podniosłaby natomiast świadczenie o 135 zł do około 3135 zł brutto.
Przy świadczeniu 4000 zł brutto różnica wyniosłaby odpowiednio 139,20 zł albo 180 zł miesięcznie.
Emerytura wynosząca 5000 zł brutto wzrosłaby przy pierwszym wariancie o 174 zł, natomiast przy drugim o 225 zł.
1 marca 2027 roku pierwsza ważna data
Jeżeli zasady nie zostaną zmienione, coroczna waloryzacja emerytur i rent zostanie przeprowadzona 1 marca 2027 roku.
Senior nie musi składać wniosku o standardową waloryzację. ZUS przeprowadza ją z urzędu.
Oznacza to, że od marcowego terminu wypłaty na konto lub za pośrednictwem poczty trafi już świadczenie uwzględniające nowy wskaźnik.
To jednak dopiero pierwszy z ważnych przelewów w 2027 roku.
13. emerytura również wzrośnie
Kolejnym istotnym świadczeniem będzie 13. emerytura.
Jej wysokość odpowiada kwocie najniższej emerytury obowiązującej po marcowej waloryzacji. Jeżeli więc najniższa emerytura wzrośnie w 2027 roku, automatycznie zwiększy się również wysokość trzynastki.
Seniorzy nie muszą składać osobnego wniosku o to świadczenie. Jest ono wypłacane z urzędu osobom spełniającym ustawowe warunki.
Dokładnej kwoty 13. emerytury na 2027 rok nie możemy jeszcze podać, ponieważ zależy ona bezpośrednio od wysokości przyszłorocznej najniższej emerytury po waloryzacji.
14. emerytura. Tutaj obowiązują inne zasady
W kalendarzu wypłat pozostaje również 14. emerytura.
W przeciwieństwie do trzynastki wysokość wypłaty dla konkretnego seniora może zależeć od wysokości jego podstawowego świadczenia. Przy czternastce działa bowiem kryterium dochodowe oraz mechanizm „złotówka za złotówkę”.
Oznacza to, że po przekroczeniu ustawowego progu wysokość dodatkowego świadczenia jest odpowiednio zmniejszana.
Dlatego nie każdy emeryt musi otrzymać identyczną czternastkę.
Renta wdowia zmieni się w 2027 roku
Osobną grupę stanowią seniorzy korzystający z tzw. renty wdowiej. W tym przypadku 2027 rok przyniesie zmianę zapisaną już w mechanizmie świadczenia.
Renta wdowia pozwala osobie spełniającej ustawowe warunki łączyć własne świadczenie z częścią świadczenia po zmarłym małżonku.
Obecnie dodatkowa część wynosi 15 proc. drugiego świadczenia. Od 1 stycznia 2027 roku ma wzrosnąć do 25 proc.
Dla części wdów i wdowców będzie to oznaczało kolejną podwyżkę niezależną od marcowej waloryzacji.
15 proc. zmieni się w 25 proc. Różnica może być duża
Skalę zmiany najlepiej pokazuje przykład.
Jeżeli drugie świadczenie wynosi 2000 zł brutto, jego 15 proc. odpowiada 300 zł. Po zwiększeniu udziału do 25 proc. byłoby to 500 zł.
Różnica wynosi więc w takim przykładzie 200 zł miesięcznie.
Przy drugim świadczeniu wynoszącym 3000 zł różnica pomiędzy 15 a 25 proc. wynosi już 300 zł miesięcznie.
Trzeba jednak pamiętać o ustawowych warunkach i limicie dotyczącym łącznej wysokości świadczeń. Dlatego rzeczywista podwyżka zależy od sytuacji konkretnej osoby.
2027 rok przyniesie więc kilka zmian naraz
Dla części seniorów przyszły rok nie będzie oznaczał tylko jednej podwyżki.
Najpierw pojawi się marcowa waloryzacja podstawowego świadczenia. Następnie wypłacona zostanie 13. emerytura, a w dalszej części roku także 14. emerytura zgodnie z obowiązującymi zasadami.
Osoby pobierające rentę wdowią mogą dodatkowo odczuć zmianę związaną ze zwiększeniem udziału drugiego świadczenia z 15 do 25 proc.
Każde z tych świadczeń działa jednak na innych zasadach, dlatego nie można po prostu zsumować maksymalnych kwot i uznać, że każdy emeryt właśnie tyle otrzyma.
Kiedy poznamy dokładną waloryzację?
Na ostateczną odpowiedź dotyczącą waloryzacji trzeba jeszcze poczekać. Prognozy zawarte w dokumentach budżetowych pozwalają oszacować skalę przyszłych zmian, ale ostateczny wskaźnik zależy od rzeczywistych danych gospodarczych za 2026 rok.
Kluczowe będą dane o inflacji oraz realnym wzroście przeciętnego wynagrodzenia.
Dlatego kwoty wyliczane obecnie według wskaźników 3,48 czy 4,5 proc. należy traktować jako symulacje.
Nie trzeba składać wniosku o marcową podwyżkę
Dla milionów emerytów ważna jest jeszcze jedna informacja. Standardowa marcowa waloryzacja jest przeprowadzana automatycznie.
Nie trzeba odwiedzać placówki ZUS tylko po to, żeby otrzymać świadczenie powiększone o ustawowy wskaźnik.
Podobnie 13. emerytura jest świadczeniem wypłacanym z urzędu osobom uprawnionym.
W przypadku innych świadczeń, w tym renty wdowiej, sytuacja zależy od tego, czy dana osoba ma już ustalone odpowiednie uprawnienia.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli pobierasz emeryturę lub rentę z ZUS, pierwszą datą, którą warto zaznaczyć w kalendarzu na przyszły rok, jest 1 marca 2027 roku. Wtedy przeprowadzona zostanie ustawowa waloryzacja świadczeń, o ile przepisy nie zostaną wcześniej zmienione.
Nie traktuj jednak pojawiającej się obecnie wartości 3,48 proc. jako ostatecznej podwyżki. Jest to jeden z prognozowanych wariantów. Ostateczny wskaźnik będzie zależał od rzeczywistych danych dotyczących inflacji i wynagrodzeń.
Możesz natomiast już teraz łatwo oszacować potencjalną skalę zmiany. Przy waloryzacji 3,48 proc. każde 1000 zł świadczenia oznacza około 34,80 zł brutto podwyżki. Przy wskaźniku 4,5 proc. byłoby to około 45 zł brutto na każde 1000 zł świadczenia.
Pamiętaj też, że marcowa podwyżka wpływa na kolejne wypłaty. Zmieni się wysokość najniższej emerytury, a od niej zależy między innymi wysokość 13. emerytury.
Jeżeli korzystasz z renty wdowiej, szczególnie ważny będzie dla Ciebie 1 stycznia 2027 roku. Wtedy udział drugiego świadczenia ma wzrosnąć z 15 do 25 proc., co w zależności od wysokości świadczeń może oznaczać zauważalny wzrost miesięcznych dochodów.
W 2027 roku seniorzy powinni więc zwrócić uwagę przede wszystkim na cztery elementy: marcową waloryzację, 13. emeryturę, 14. emeryturę oraz wyższy udział świadczenia w ramach renty wdowiej. Dokładne kwoty poznamy wraz z kolejnymi danymi i decyzjami dotyczącymi przyszłorocznych świadczeń.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.