Epidemia śmiertelnego wirusa. Szczepionki nie ma, MSZ wydaje najwyższy alarm
Kilkadziesiąt zgonów, setki podejrzanych zachorowań i wirus, na który medycyna nie ma gotowej broni. 17 maja Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła globalny stan zagrożenia zdrowia publicznego. Dzień później polskie MSZ wystosowało pilny komunikat do obywateli planujących wyjazd do tych krajów.
Tu zaczął się horror
5 maja 2026 roku do WHO wpłynął alert o nieznanej chorobie o wysokiej śmiertelności w strefie zdrowotnej Mongbwalu, w prowincji Ituri na wschodzie Demokratycznej Republiki Konga. W ciągu zaledwie 4 dni od pierwszych objawów zmarło 4 pracowników ochrony zdrowia. To był sygnał, że dzieje się coś poważnego.
13 maja zespoły szybkiego reagowania wkroczyły do stref Mongbwalu i Rwampara. 15 maja 2026 roku potwierdzono laboratoryjnie to, czego się obawiano – wirus Bundibugyo (BDBV) – odrębny gatunek blisko spokrewniony z wirusem Ebola, rzadszy i słabiej poznany niż jego „kuzyn”. Tego samego dnia bilans wynosił już 77 podejrzanych przypadków i 67 zgonów w dwóch strefach zdrowotnych DRK.
Przez kolejne doby liczby rosły. Do 16 maja prowincja Ituri odnotowała łącznie 246 podejrzewanych przypadków zachorowań, 8 potwierdzonych laboratoryjnie i 80 zgonów powiązanych z gorączką krwotoczną. Ogniska wykryto w trzech strefach zdrowia: Mongbwalu, Rwampara i Bunia – miasto leżące bezpośrednio przy granicy z Ugandą. 18 maja MSZ poinformował również o nowych przypadkach w prowincji Kasai na zachodzie DRK, przy granicy z Angolą.
Wirus przekroczył granicę. Kampala już ma swoje przypadki
Najpoważniejszy sygnał alarmowy nadszedł z Ugandy. 15 maja tamtejsze Ministerstwo Zdrowia powiadomiło WHO o laboratoryjnie potwierdzonym zakażeniu wirusem Bundibugyo u starszego mężczyzny z DRK, który przekroczył granicę w poszukiwaniu opieki medycznej. Pacjent trafił do prywatnego szpitala – i tam zmarł.
W ciągu 24 godzin zidentyfikowano drugi przypadek w Ugandzie – również u osoby podróżującej z DRK. Co szczególnie niepokoi: oba przypadki potwierdzono w Kampali, stolicy kraju liczącej ponad 3 miliony mieszkańców. W sobotę i niedzielę, 16-17 maja, laboratoria potwierdziły dwa niezależne zakażenia w ugandyjskiej metropolii – w tym jedno zakończone śmiercią.
WHO zaznaczyła, że na razie brak dowodów na lokalną transmisję wirusa na terenie Ugandy – oba przypadki uznano za importowane. Trwa intensywne dochodzenie epidemiologiczne. Jednak sam fakt pojawienia się wirusa w milionowym mieście sprawia, że śledzenie kontaktów staje się niezwykle trudne.
Wirus Bundibugyo – dlaczego to wyjątkowe zagrożenie
Nie każda epidemia eboli jest identyczna. Rodzaj wirusa ma ogromne znaczenie – zarówno dla śmiertelności, jak i dla możliwości obrony. W tym przypadku mamy do czynienia ze szczepem Bundibugyo (BVD), który pojawia się znacznie rzadziej niż lepiej znany Ebola-Zaire.
Problem polega na tym, że nie istnieje żadna zatwierdzona szczepionka ani specyficzne leczenie skierowane przeciwko wirusowi Bundibugyo. Dostępne szczepionki, które okazały się skuteczne w walce z wcześniejszymi epidemiami w DRK tutaj nie działają, bo to odrębny gatunek. WHO wprost określiła obecną sytuację jako „nadzwyczajną” właśnie z tego powodu.
Poprzednie ogniska wirusa Bundibugyo odnotowano w DRK i Ugandzie, a średnia śmiertelność wahała się wtedy od 30 do 50 proc. Dla porównania – najgroźniejszy szczep Zaire potrafi zabijać od 60 do 90 proc. zarażonych. Bundibugyo, choć mniej zabójczy statystycznie, w warunkach słabo rozwiniętej infrastruktury medycznej i braku dedykowanej szczepionki pozostaje chorobą, przed którą nie ma skutecznej tarczy.
Trwają prace badawczo-rozwojowe nad nowymi środkami przeciwdziałania, ale na wyniki jest za wcześnie. WHO koordynuje dostawy sprzętu medycznego i mobilizuje zespoły szybkiego reagowania w regionie.
To już 17. epidemia w DRK. Poprzednią zakończono kilka miesięcy temu
Demokratyczna Republika Konga ma tragiczną historię z tą chorobą. Od momentu identyfikacji wirusa Ebola w 1976 roku – właśnie w DRK – kraj ten przeszedł już 17 epidemii. Poprzednią oficjalnie zamknięto pod koniec 2025 roku. Nowe ognisko wybuchło zaledwie kilka miesięcy później.
Najpoważniejsza dotąd epidemia przypadła na lata 2018-2020 we wschodniej DRK i pochłonęła ponad 1000 ofiar. Obecna sytuacja geograficznie pokrywa się z tamtym ogniskiem – prowincja Ituri, wschodnia granica z Ugandą, niepewna sytuacja bezpieczeństwa utrudniająca działania służb.
WHO wskazuje, że opanowanie obecnego wybuchu komplikują dwa czynniki. Po pierwsze, intensywny ruch ludności związany z przemysłem wydobywczym – region Ituri to zagłębie złota i innych surowców, przez które codziennie przemieszczają się tysiące ludzi. Po drugie, utrudnienia logistyczne sprawiają, że część osób z kontaktu z chorymi rozwinęła objawy i zmarła, zanim zdążono je wyizolować. Spośród 65 zidentyfikowanych osób z kontaktu, 15 uznano za kontakty wysokiego ryzyka – i nie wszystkie udało się namierzyć.
Polska MSZ wystawia najwyższy alarm. Co to oznacza dla podróżujących?
16 maja 2026 roku dyrektor generalny WHO ogłosił stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym (PHEIC) – najwyższy instrument alertu, jakim dysponuje organizacja. To ten sam mechanizm, który w 2020 roku uruchomiono w związku z COVID-19. Obecna sytuacja nie jest jednak uznana za pandemię – WHO podkreśla to wyraźnie. PHEIC ma tu przede wszystkim zmusić sąsiednie kraje do natychmiastowej gotowości i uruchomić wsparcie finansowe oraz logistyczne dla DRK.
Reakcja polskiego MSZ nie kazała czekać. 18 maja resort opublikował aktualizację ostrzeżeń dla podróżujących. Komunikat jest jednoznaczny:
Poziom 4 – odradzamy wszelkie podróże – obowiązuje dla pogranicza DRK, Ugandy i Sudanu Południowego. To najwyższy możliwy stopień alertu w polskiej skali. MSZ odradza wyjazdy do wielu prowincji DRK, w tym do prowincji Ituri będącej epicentrum epidemii, a podróże do pozostałych części kraju – w tym do stolicy Kinszasy – są tymczasowo odradzane jako niekonieczne. W przypadku Ugandy zakaz bezwzględny dotyczy regionów przy granicy z DRK i Sudanem Południowym, a w odniesieniu do reszty kraju MSZ zaleca rezygnację ze wszystkich wyjazdów, które nie są niezbędne.
Identyczny alert dla swojego podróżujących wydało wcześniej MSZ Niemiec. Stany Zjednoczone poszły jeszcze dalej – Ambasada USA w DRK nakazała obywatelom unikać prowincji Ituri, a CDC aktywowało centrum reagowania kryzysowego i przygotowuje wysłanie dodatkowego personelu medycznego do regionu.
Główny Inspektorat Sanitarny również wydał osobny komunikat. W przypadku nieodzownego pobytu w strefie ogniska GIS zaleca czujność i wzmożone środki higieny. Jeśli po powrocie z regionu pojawią się gorączka, zmęczenie, brak apetytu, wymioty, biegunka, ból brzucha, głowy lub mięśni – konieczny jest natychmiastowy kontakt z lekarzem i poinformowanie go o podróży do Afryki.
Warszawa: lotnicze połączenia z Afryką a ryzyko zawleczenia wirusa
Z perspektywy polskiej stolicy temat nie jest czysto abstrakcyjny. Lotnisko Chopina obsługuje regularny ruch pasażerski do kilkudziesięciu destynacji afrykańskich – bezpośrednio lub przez węzłowe huby w Dubaju, Doha i Stambule. W Warszawie działa też spora społeczność dyplomatyczna i humanitarna utrzymująca kontakty z Afryką Środkową, a część Polaków realizuje misje wolontariackie lub zawodowe w DRK i krajach ościennych.
Ebola nie przenosi się drogą powietrzną – wirus nie jest zakaźny przez kaszel czy kichanie. Do zakażenia dochodzi wyłącznie przez bezpośredni kontakt z krwią, wydzielinami lub płynami ustrojowymi osoby chorej albo ze skażonymi przedmiotami. Okres inkubacji wynosi od 2 do 21 dni, a chory nie zaraża innych przed pojawieniem się objawów – to jeden z kluczowych mechanizmów, na którym opiera się kontrola epidemii.
W praktyce oznacza to, że osoba, która wróciła z rejonu ogniska i nie ma objawów, nie stanowi zagrożenia dla otoczenia w samolocie. Ryzyko rośnie dopiero wtedy, gdy pojawią się pierwsze symptomy. Właśnie dlatego WHO i GIS kładą nacisk na samodzielne monitorowanie stanu zdrowia przez 21 dni po powrocie z regionu zagrożonego.
Polskie służby sanitarne – zgodnie ze standardowymi procedurami dotyczącymi zdarzeń PHEIC – prowadzą bieżący nadzór epidemiologiczny. Na razie nie odnotowano żadnego przypadku ani podejrzenia zakażenia wirusem Bundibugyo w Polsce.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź, zanim kupisz bilet do Afryki
Poniżej konkretne kroki, które powinieneś podjąć, jeśli planujesz podróż do Afryki lub właśnie wróciłeś z regionu objętego alertem:
Przed wyjazdem:
– Sprawdź aktualny poziom ostrzeżeń dla swojego celu na stronie MSZ (msz.gov.pl, zakładka „Bezpieczny Wyjazd”). Ostrzeżenia zmieniają się dynamicznie – weryfikuj je nie tylko przy planowaniu, ale też tuż przed odlotem.
– Jeśli Twoja destynacja to DRK, Uganda lub Sudan Południowy – i nie masz powodu bezwzględnie koniecznego, by tam jechać – rozważ odwołanie lub zmianę planów. Poziom 4 to najwyższy alert, jakim dysponuje polska dyplomacja.
– Przed wyjazdem do jakiegokolwiek kraju Afryki Środkowej skontaktuj się z lekarzem medycyny podróży. W Warszawie działają poradnie specjalizujące się w profilaktyce dla podróżujących – wizyta powinna odbyć się co najmniej 4-6 tygodni przed wylotem.
W trakcie podróży:
– Unikaj wszelkiego bezpośredniego kontaktu z osobami chorymi lub z ciałami zmarłych – niezależnie od przyczyny śmierci.
– Nie dotykaj dzikich zwierząt ani mięsa zwierząt łownych (bushmeat) – wirus może przenosić się ze zwierząt na ludzi.
– Myj ręce środkiem dezynfekującym lub wodą z mydłem – regularnie i dokładnie.
– Unikaj placówek medycznych w rejonie ogniska, jeśli nie jest to absolutnie konieczne – szpitale w strefach epidemicznych bywają miejscem wzmożonej transmisji.
Po powrocie:
– Przez 21 dni obserwuj swój stan zdrowia. To maksymalny okres inkubacji wirusa Ebola.
– Jeśli pojawią się: gorączka, osłabienie, bóle mięśni, biegunka, wymioty, ból głowy lub brzucha – zadzwoń na numer 112 lub infolinię GIS i koniecznie poinformuj o niedawnym pobycie w Afryce. Nie jedź samodzielnie na izbę przyjęć – zadzwoń najpierw, żeby służby medyczne mogły przygotować odpowiednie środki ostrożności.
– Jeśli w trakcie pobytu miałeś kontakt z osobą chorą lub podejrzaną o zakażenie, natychmiast zgłoś ten fakt do GIS – nawet jeśli czujesz się dobrze.
