Ewakuacja na Lotnisku Chopina. Autobusy kursują objazdami

26 lipca 2026 12:44 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Utrudnienia na Lotnisku Chopina w Warszawie. W rejonie przystanku Lotnisko Chopina-Przyloty 01 doszło do interwencji służb po pozostawionym bagażu. Sytuacja wymusiła działania bezpieczeństwa, które doprowadziły do czasowych utrudnień w ruchu oraz zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Autobusy skierowane na objazdy

Problemy dotyczą linii autobusowych 148, 175 oraz 188, które obsługują rejon lotniska. Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami, a część kursów została skierowana na trasy objazdowe.

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Działania służb na miejscu

Na miejscu pracują odpowiednie służby, które sprawdzają pozostawiony bagaż i zabezpieczają teren. Takie procedury są standardowe w przypadku podejrzenia zagrożenia i mogą wiązać się z czasową ewakuacją części obszaru.

Na razie nie podano, jak długo potrwają utrudnienia. Pasażerowie powinni śledzić komunikaty Warszawskiego Transportu Publicznego oraz służb lotniskowych.

Apel do pasażerów

Służby apelują o zachowanie spokoju oraz stosowanie się do poleceń. W przypadku podróży na lotnisko warto zaplanować dodatkowy czas na dojazd i uwzględnić możliwe opóźnienia.

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