Ewakuacja na Lotnisku Chopina. Paraliż części terminala i utrudnienia w ruchu
W poniedziałek na Lotnisku Chopina w Warszawie doszło do ewakuacji części hali przylotów. Służby zdecydowały się na taki krok po tym, jak w terminalu znaleziono pozostawiony bez opieki bagaż. Sytuacja spowodowała poważne utrudnienia komunikacyjne w rejonie portu lotniczego.
Ewakuowano część hali przylotów
Jak poinformował Piotr Rudzki z Lotniska Chopina, ewakuacja objęła poziom przylotów przy wyjściu numer 1. Decyzję podjęto zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa.
„Poziom Przyloty wyjście 1 został ewakuowany ze względu na pozostawiony bez opieki bagaż” – przekazał przedstawiciel lotniska.
Na miejsce natychmiast skierowano odpowiednie służby odpowiedzialne za sprawdzenie pozostawionego przedmiotu. W takich sytuacjach obowiązuje standardowa procedura bezpieczeństwa, która zakłada m.in. odgrodzenie terenu oraz ewakuację osób znajdujących się w pobliżu.
Utrudnienia przy lotnisku
Zdarzenie spowodowało duże utrudnienia komunikacyjne w rejonie portu lotniczego. Wstrzymano ruch w części terminala, a pasażerowie i osoby oczekujące na przylatujących zostali skierowani w inne miejsca.
Na miejscu pracują służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo portu lotniczego. Ich zadaniem jest sprawdzenie pozostawionego bagażu i ustalenie, czy nie stanowi on zagrożenia.
Liczba osób ewakuowanych z terminala będzie znana dopiero po zakończeniu całej akcji. Dopiero wtedy możliwe będzie także pełne przywrócenie normalnego funkcjonowania tej części lotniska.
Podobne sytuacje zdarzają się na lotniskach na całym świecie. Każdy pozostawiony bez opieki bagaż traktowany jest jako potencjalne zagrożenie i uruchamia procedury bezpieczeństwa.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.