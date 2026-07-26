Ewakuacja na Lotnisku Chopina. Trwają działania w strefie A i B

26 lipca 2026 13:00 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Trwają działania służb na Lotnisku Chopina w Warszawie po zgłoszeniu dotyczącym pozostawionego bagażu. Jak ustaliła redakcja Warszawy w Pigułce, sytuacja nadal jest w toku, a służby operują w wyznaczonych strefach terminala.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Redakcja potwierdza: działania w strefach A i B

Redakcja skontaktowała się z biurem prasowym Lotniska Chopina. Na ten moment potwierdzono, że działania prowadzone są w strefach A i B, gdzie obowiązują procedury bezpieczeństwa.

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Na razie nie przekazano informacji o zakończeniu interwencji ani o przyczynach pozostawienia bagażu. Służby sprawdzają sytuację zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Utrudnienia dla pasażerów i komunikacji

W związku z prowadzonymi działaniami występują utrudnienia zarówno dla pasażerów, jak i w komunikacji miejskiej. Autobusy linii 148, 175 i 188 kursują z opóźnieniami, a część kursów została skierowana na objazdy, z pominięciem przystanku Lotnisko Chopina-Przyloty 01.

Służby apelują o spokój

Lotnisko funkcjonuje, jednak pasażerowie powinni liczyć się z utrudnieniami i stosować się do poleceń służb. Zaleca się również przyjazd na lotnisko z odpowiednim wyprzedzeniem.

Sytuacja jest rozwojowa. Będziemy informować o kolejnych ustaleniach.

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