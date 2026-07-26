Ewakuacja na Lotnisku Chopina. Trwają działania w strefie A i B
Trwają działania służb na Lotnisku Chopina w Warszawie po zgłoszeniu dotyczącym pozostawionego bagażu. Jak ustaliła redakcja Warszawy w Pigułce, sytuacja nadal jest w toku, a służby operują w wyznaczonych strefach terminala.
Redakcja potwierdza: działania w strefach A i B
Redakcja skontaktowała się z biurem prasowym Lotniska Chopina. Na ten moment potwierdzono, że działania prowadzone są w strefach A i B, gdzie obowiązują procedury bezpieczeństwa.
Na razie nie przekazano informacji o zakończeniu interwencji ani o przyczynach pozostawienia bagażu. Służby sprawdzają sytuację zgodnie z obowiązującymi procedurami.
Utrudnienia dla pasażerów i komunikacji
W związku z prowadzonymi działaniami występują utrudnienia zarówno dla pasażerów, jak i w komunikacji miejskiej. Autobusy linii 148, 175 i 188 kursują z opóźnieniami, a część kursów została skierowana na objazdy, z pominięciem przystanku Lotnisko Chopina-Przyloty 01.
Służby apelują o spokój
Lotnisko funkcjonuje, jednak pasażerowie powinni liczyć się z utrudnieniami i stosować się do poleceń służb. Zaleca się również przyjazd na lotnisko z odpowiednim wyprzedzeniem.
Sytuacja jest rozwojowa. Będziemy informować o kolejnych ustaleniach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.