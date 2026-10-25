Ewakuacja na Lotnisku Chopina. Zablokowano część dróg, jest nowy komunikat

25 października 2026 17:17 | Autor: Michał Wierzbicki | Warszawa | Brak komentarzy

Pozostawiony bez opieki bagaż był powodem częściowej ewakuacji terminala Lotniska Chopina w Warszawie. W niedzielne popołudnie pasażerowie musieli opuścić część obiektu, a przed budynkiem zablokowano wybrane jezdnie. Akcja już się zakończyła. W komunikacie z godziny 15:13 lotnisko poinformowało, że ruch w terminalu i na drogach dojazdowych jest przywracany.

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Lotnisko Chopina w Warszawie. | Fot. Warszawa w Pigułce.
Lotnisko Chopina w Warszawie. | Fot. Warszawa w Pigułce.

Częściowa ewakuacja terminala i utrudniony dojazd

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 25 października. Po godzinie 14 Lotnisko Chopina przekazało w mediach społecznościowych, że z powodu pozostawionego bagażu uruchomiono procedury związane z częściową ewakuacją terminala. Ograniczenia objęły również przestrzeń przed budynkiem. Zablokowano wybrane jezdnie, co znacznie utrudniło dojazd do portu. Problemy dotyczyły więc zarówno osób przebywających w objętej ewakuacją części terminala, jak i tych, które dopiero zmierzały na lotnisko.

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Lotnisko potwierdziło zakończenie ewakuacji

W aktualizacji oznaczonej godziną 15:13 port poinformował o zakończeniu częściowej ewakuacji. Przekazał również, że ruch w terminalu oraz na drogach dojazdowych jest przywracany. Lotnisko przeprosiło pasażerów za utrudnienia i przypomniało o konieczności pilnowania bagażu. Podkreśliło, że pozostawione bez opieki torby i walizki są przez służby traktowane poważnie i prowadzą do uruchomienia procedur bezpieczeństwa.

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