Od poniedziałku superokazja dla łasuchów w Biedronce. Możesz otrzymać wartościowy gratis
Miłośnicy słodyczy mają powód, żeby zajrzeć do Biedronki. Już od poniedziałku, 26 października, sieć uruchamia promocję na duże tabliczki czekolady Milka. W ramach akcji 1+1 gratis klienci będą mogli otrzymać drugie opakowanie bez dodatkowych opłat. Oferta obejmuje różne warianty smakowe, ale obowiązują konkretne zasady i dzienny limit zakupów.
Biedronka rozdaje drugą Milkę gratis. Promocja od 26 października
Biedronka przygotowała kolejną ofertę, która może zainteresować osoby planujące większe zakupy spożywcze. Tym razem na promocyjnych półkach znajdą się duże tabliczki czekolady Milka o gramaturze od 250 do 300 gramów.
Od poniedziałku, 26 października, klienci będą mogli skorzystać z promocji 1+1 gratis. Oznacza to, że przy zakupie dwóch czekolad objętych akcją tańsza zostanie naliczona za darmo.
Oferta dotyczy wybranych czekolad Milka w dużych opakowaniach. Na materiałach promocyjnych sieci pokazano między innymi warianty z ciastkami Oreo oraz z nadzieniem inspirowanym popularnymi słodyczami.
Co ważne, nie trzeba wybierać dwóch identycznych tabliczek. Biedronka umożliwia dowolne mieszanie produktów objętych promocją.
To dobra okazja, żeby wypróbować różne smaki lub zrobić zapas ulubionych słodyczy.
Jak dostać czekoladę Milka za darmo? Jest ważny warunek
Choć hasło „1+1 gratis” brzmi bardzo atrakcyjnie, klienci powinni zwrócić uwagę na zasady akcji.
Aby skorzystać z promocji, konieczne jest użycie karty Moja Biedronka lub aplikacji mobilnej sieci.
Mechanizm promocji jest prosty. Po wybraniu dwóch czekolad objętych ofertą rabat zostanie naliczony na tańszy produkt.
Jeżeli klient wybierze dwie tabliczki w tej samej cenie, zapłaci tylko za jedną. Przy produktach o różnych cenach bezpłatna będzie ta tańsza.
Warto więc sprawdzić ceny poszczególnych wariantów przed podejściem do kasy.
Biedronka wprowadza limit. Maksymalnie trzy czekolady gratis dziennie
Sieć określiła również maksymalną liczbę produktów, które można kupić w ramach promocji.
Dzienny limit wynosi sześć czekolad, w tym maksymalnie trzy gratis, na jedną kartę Moja Biedronka.
Oznacza to, że klient może skorzystać z promocji na trzy pary czekolad w ciągu jednego dnia.
Osoby planujące większe zakupy powinny pamiętać o tym ograniczeniu, ponieważ kolejne produkty nie będą już objęte tym samym rabatem w ramach dziennego limitu.
Do kiedy obowiązuje promocja na Milkę w Biedronce?
Akcja rozpocznie się w poniedziałek, 26 października, i potrwa do soboty, 31 października 2026 roku.
To niemal cały tydzień na skorzystanie z oferty, jednak dostępność poszczególnych smaków może różnić się między sklepami.
Promocja może zainteresować szczególnie osoby przygotowujące słodkie przekąski na Halloween, które przypada 31 października.
Przed zakupem warto upewnić się, że wybrane czekolady mają gramaturę objętą akcją, oraz pamiętać o zeskanowaniu karty lojalnościowej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.