Tyle emeryt musi mieć co miesiąc, by przeżyć. Padły bezwzględne kwoty, minimalna emerytura to za mało nawet na rachunki
Dramatyczna drożyzna w sklepach i lawinowy wzrost opłat za prąd oraz gaz sprawiły, że dla setek tysięcy polskich seniorów każdy miesiąc stał się walką o przetrwanie. W najnowszym badaniu emeryci otwarcie policzyli swoje koszty i wskazali kwotę, bez której nie są w stanie dotrwać do kolejnego przelewu z ZUS. Różnica między ich wyliczeniami a głodową emeryturą minimalną dosłownie poraża. Zobacz, ile dziś naprawdę kosztuje przeżycie na emeryturze i dlaczego najciężej mają kobiety!
4 tysiące złotych na rękę to minimum. Wyniki ankiety nie pozostawiają złudzeń
Rosnące koszty żywności, skokowe podwyżki cen energii elektrycznej, gazu oraz czynszów w budynkach wielorodzinnych sprawiają, że domowe budżety polskich seniorów pękają w szwach. W ankiecie przeprowadzonej przez redakcję „Faktu” emeryci bez ogródek wskazali, jaką kwotą musieliby dysponować każdego miesiąca, aby nie musieć wybierać między wykupieniem recepty a opłaceniem rachunku za prąd.
Wyniki badania obnażają dramatyczną przepaść między świadczeniami a rzeczywistymi kosztami życia:
- Aż 46 proc. seniorów wskazało, że bezwzględnym minimum na przeżycie od pierwszego do pierwszego jest kwota co najmniej 4 000 zł netto („na rękę”).
- 25 proc. ankietowanych zadeklarowało, że do zaspokojenia podstawowych potrzeb wystarczyłaby im kwota w przedziale od 3 200 do 4 000 zł netto.
- 12 proc. respondentów uznało, że granicą przetrwania jest kwota między 2 800 a 3 200 zł na rękę.
Co najbardziej uderzające, seniorzy podkreślają, że wymienione sumy pozwalają wyłącznie na pokrycie stałych opłat i wegetację: uregulowanie czynszu, mediów oraz zakup podstawowego, skromnego jedzenia. W wyliczeniach tych nie ma mowy o żadnych oszczędnościach, remontach, wakacjach czy nawet rezerwie na nagłe leczenie i wizyty u lekarzy.
Minimalna emerytura to głodowa stawka. Gigantyczna luka płciowa w ZUS
Oczekiwania seniorów brutalnie zderzają się z tabelami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od 1 marca 2026 roku minimalna emerytura w Polsce wynosi 1 978,49 zł brutto, co w przeliczeniu daje nieco ponad 1 800 zł na rękę. Kwota ta stanowi niespełna połowę sumy, którą niemal co drugi emeryt uznaje za absolutne minimum egzystencjalne.
Choć ogólna średnia emerytura wypłacana przez ZUS w 2026 roku osiągnęła poziom 4 490,94 zł brutto (około 3,7–3,8 tys. zł netto), statystyka ta maskuje ogromną dysproporcję. ZUS alarmuje o pogłębiającej się luce emerytalnej ze względu na płeć – świadczenia kobiet są przeciętnie o ponad 2 000 zł niższe niż mężczyzn:
- Emerytura kobiet wynosi średnio zaledwie 3 662,52 zł brutto, co sprawia, że samotnie gospodarujące seniorki są najbardziej zagrożone skrajnym ubóstwem.
- Emerytura mężczyzn wynosi przeciętnie 5 312,28 zł brutto, co wynika z dłuższego stażu pracy oraz wyższych zarobków w trakcie kariery zawodowej.
Rachunki w górę o 70 procent. Codzienny dramat polskich domów
Doświadczenia emerytów z całej Polski pokazują, że inflacja uderza w osoby starsze znacznie mocniej niż w resztę społeczeństwa. Seniorzy – jak pani Anna i pan Zdzisław z Bystrzycy Kłodzkiej, którzy podzielili się swoją historią z „Faktem” – gospodarując łącznym budżetem 3 200 zł miesięcznie, ledwo wiążą koniec z końcem. Jak wyliczają, same opłaty za media w ostatnich latach wzrosły u nich o 50–70 procent, pochłaniając lwią część domowego budżetu.
Wielu seniorów jest zmuszonych do rezygnacji z ogrzewania, kupowania tańszej żywności o niskiej wartości odżywczej czy dzielenia dawek leków na pół. Każda niespodziewana awaria pralki, konieczność zakupu aparatu słuchowego czy wizyta u stomatologa staje się finansową katastrofą.
Drożyzna uderza w warszawskich seniorów: Mokotów, Wola i Śródmieście pod presją kosztów
W Warszawie, gdzie koszty utrzymania metra kwadratowego i ceny usług należą do najwyższych w kraju, problem ubóstwa emerytów przybiera szczególnie dotkliwe formy.
W stołecznym Śródmieściu, zamieszkiwanym przez tysiące samotnych seniorek w wiekowych kamienicach, astronomiczne opłaty czynszowe i rachunki za ogrzewanie z sieci potrafią pochłonąć ponad 60–70 proc. skromnego świadczenia. Z kolei na Mokotowie, będącym największym skupiskiem emerytów w stolicy, mieszkańcy blokowisk na Stegnach i Służewie masowo szukają wsparcia w osiedlowych ośrodkach pomocy społecznej, bo emerytura nie starcza na wykupienie niezbędnych leków w aptekach. Na Woli starsze pokolenie z Muranowa i Koła z niepokojem obserwuje skokowe podwyżki opłat komunalnych i cen w lokalnych sklepach, które rosną znacznie szybciej niż coroczna waloryzacja ZUS. W realiach Śródmieścia, Mokotowa i Woli kwota 4 tysięcy złotych na rękę nie jest luksusem, lecz warunkiem koniecznym, by nie wpaść w pętlę zadłużenia.
Najważniejsze dane o kosztach życia i emeryturach w 2026 roku
Zobacz zestawienie kluczowych liczb obrazujących sytuację finansową seniorów:
- 4 000 zł na rękę – tyle zdaniem 46% badanych seniorów potrzeba na podstawowe przeżycie miesiąca.
- 1 800 zł netto (1 978,49 zł brutto) – wynosi od marca 2026 r. minimalna emerytura gwarantowana przez ZUS.
- 4 490,94 zł brutto – średnia emerytura ogółem wypłacana w 2026 roku przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
- 2 000 zł luki płciowej – średnie świadczenie kobiet (3 662,52 zł brutto) jest drastycznie niższe niż mężczyzn (5 312,28 zł brutto).
- Skok opłat o 50–70% – o tyle w ostatnich latach wzrosły rachunki za media i energię według relacji seniorów.
- Presja kosztowa na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu – stołeczni emeryci zmagają się z najwyższymi czynszami w kraju.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.