Od poniedziałku w Biedronce wielka promocja! Jest jeden warunek. Klienci muszą o nim wiedzieć
Biedronka rozpoczyna nowy tydzień od mocnej promocji na jeden z podstawowych produktów spożywczych. Od poniedziałku, 26 października, kostkę masła będzie można kupić za zaledwie 2,49 zł. To obniżka o 58 procent względem ceny regularnej. Jest jednak haczyk – żeby skorzystać z tak niskiej ceny, trzeba spełnić określone warunki.
Biedronka przecenia masło o 58 procent. Promocja rusza 26 października
Masło to jeden z produktów, który regularnie trafia do koszyków polskich rodzin. Wykorzystujemy je do kanapek, pieczenia ciast, przygotowywania sosów i wielu codziennych potraw. Nic więc dziwnego, że każda większa obniżka jego ceny przyciąga uwagę kupujących.
Od poniedziałku, 26 października, w sklepach sieci Biedronka rusza promocja obejmująca dwa popularne produkty:
- Masło Ekstra z Polskiej Mleczarni, 200 g, o zawartości tłuszczu 82 proc.
- Masło Ekstra Polmlek, 200 g, o zawartości tłuszczu 82 proc.
W ramach promocji cena jednej kostki może spaść z 5,99 zł do zaledwie 2,49 zł. Oznacza to oszczędność 3,50 zł na każdym opakowaniu.
W przeliczeniu na kilogram promocyjna cena wynosi 12,45 zł.
Masło za 2,49 zł w Biedronce. Trzeba kupić cztery kostki
Niska cena nie obowiązuje jednak przy zakupie pojedynczego opakowania. Zgodnie z warunkami przedstawionymi w gazetce promocyjnej, aby zapłacić 2,49 zł za kostkę, trzeba kupić cztery sztuki masła objętego ofertą.
Dodatkowo konieczne jest skorzystanie z karty Moja Biedronka lub aplikacji sieci.
Klienci mogą mieszać oba rodzaje masła objęte promocją. Nie trzeba więc wybierać czterech identycznych opakowań.
Za cztery kostki masła zapłacimy łącznie 9,96 zł zamiast 23,96 zł. Oszczędność na jednym takim zakupie wyniesie dokładnie 14 zł.
To znacząca różnica, zwłaszcza dla rodzin, które regularnie wykorzystują masło podczas gotowania i pieczenia.
Biedronka wprowadza dzienny limit zakupów
Sieć przewidziała również ograniczenie liczby produktów dostępnych w promocyjnej cenie.
Dzienny limit wynosi osiem kostek masła na jedną kartę Moja Biedronka. Oznacza to możliwość skorzystania z promocji na dwa zestawy po cztery opakowania w ciągu jednego dnia.
Przy zakupie ośmiu kostek klient zapłaci 19,92 zł zamiast 47,92 zł, co oznacza 28 zł oszczędności.
Warto zwrócić uwagę, że cena masła poza warunkami promocji wynosi 5,99 zł za kostkę.
Do kiedy obowiązuje promocja na masło w Biedronce?
Oferta została zaplanowana na okres od poniedziałku 26 października do soboty 31 października 2026 roku.
To dobra okazja, aby uzupełnić domowe zapasy przed listopadem. Masło można również zamrozić, dzięki czemu zakup większej liczby kostek nie oznacza konieczności ich natychmiastowego wykorzystania.
Przed zakupem warto sprawdzić dostępność produktów w wybranym sklepie oraz pamiętać o zeskanowaniu karty lojalnościowej lub aplikacji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.