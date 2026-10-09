Ewakuacja szkoły w Warszawie. Rodzice zostali poinformowani. Policja działa na miejscu

9 października 2026 10:41 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Policja potwierdza, że funkcjonariusze działają na miejscu w związku z sytuacją w szkole przy ul. Strumykowej. W rozmowie z Warszawą w Pigułce mundurowi podkreślają, że każda informacja dotycząca możliwego zagrożenia jest weryfikowana.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Weryfikujemy, jak w każdej takiej sytuacji. Bezpieczeństwo dzieci jest naszym priorytetem. Policjanci są na miejscu i działają. Trwa sprawdzanie – przekazała policja w rozmowie z Warszawą w Pigułce.

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Wcześniej otrzymaliśmy informację, że uczniowie zostali ewakuowani do pobliskiego kościoła po wiadomości dotyczącej możliwego zagrożenia.

Na ten moment nie ma potwierdzenia, że zagrożenie jest realne. Służby prowadzą czynności i sprawdzają przekazaną informację.

Będziemy aktualizować materiał, gdy pojawią się kolejne potwierdzone informacje.

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