Ewakuacja szkoły w Warszawie. Rodzice zostali poinformowani. Policja działa na miejscu
Policja potwierdza, że funkcjonariusze działają na miejscu w związku z sytuacją w szkole przy ul. Strumykowej. W rozmowie z Warszawą w Pigułce mundurowi podkreślają, że każda informacja dotycząca możliwego zagrożenia jest weryfikowana.
– Weryfikujemy, jak w każdej takiej sytuacji. Bezpieczeństwo dzieci jest naszym priorytetem. Policjanci są na miejscu i działają. Trwa sprawdzanie – przekazała policja w rozmowie z Warszawą w Pigułce.
Wcześniej otrzymaliśmy informację, że uczniowie zostali ewakuowani do pobliskiego kościoła po wiadomości dotyczącej możliwego zagrożenia.
Na ten moment nie ma potwierdzenia, że zagrożenie jest realne. Służby prowadzą czynności i sprawdzają przekazaną informację.
Będziemy aktualizować materiał, gdy pojawią się kolejne potwierdzone informacje.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.