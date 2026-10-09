Zasada 4U może uratować życie w szkole. To trzeba zapamiętać przed sytuacją zagrożenia
W sytuacji zagrożenia w szkole najważniejsze jest szybkie działanie i słuchanie poleceń dorosłych oraz służb. Zasadę 4U można potraktować jako prosty schemat, który pomaga zapamiętać podstawowe kroki: Uciekaj, Ukryj się, Uprzedź innych, Udziel informacji służbom.
1. Uciekaj, jeśli masz bezpieczną drogę
Jeżeli zagrożenie znajduje się w innej części budynku i istnieje bezpieczna droga wyjścia, trzeba oddalić się od niebezpieczeństwa.
Nie warto wracać po plecak, telefon czy inne rzeczy. Najważniejsze jest opuszczenie strefy zagrożenia.
Jeżeli nauczyciel lub pracownik szkoły wydaje polecenia, należy ich słuchać i poruszać się razem z grupą, o ile nie prowadzi to w stronę zagrożenia.
2. Ukryj się, jeśli nie możesz bezpiecznie wyjść
Gdy ucieczka jest niemożliwa, trzeba znaleźć miejsce, które daje jak największą ochronę.
Najlepiej zamknąć drzwi, jeżeli to możliwe je zablokować, odsunąć się od okien i drzwi oraz wyciszyć telefon.
Nie należy krzyczeć, nagrywać sytuacji ani publikować jej w mediach społecznościowych.
Ważne jest zachowanie ciszy i pozostanie w ukryciu do czasu otrzymania jasnego komunikatu od nauczyciela, policji lub innych służb.
3. Uprzedź innych, ale nie wywołuj paniki
Jeżeli zauważysz zagrożenie wcześniej niż inni, warto ostrzec osoby znajdujące się w pobliżu.
Nie należy jednak rozpowszechniać niesprawdzonych informacji ani wysyłać alarmistycznych wiadomości do całej szkoły.
Najważniejsze jest przekazanie konkretu dorosłemu: nauczycielowi, pracownikowi szkoły, ochronie albo policji.
4. Udziel informacji służbom
Jeżeli można zrobić to bezpiecznie, trzeba zadzwonić pod 112.
Dyspozytorowi należy powiedzieć:
- gdzie dokładnie jest zagrożenie,
- co się wydarzyło,
- ilu jest poszkodowanych,
- gdzie znajduje się sprawca lub źródło zagrożenia,
- jak wygląda sytuacja w danym momencie.
Nie należy rozłączać się samemu, jeśli dyspozytor nadal zadaje pytania.
Najważniejsza zasada
Nie nagrywaj. Nie wracaj po rzeczy. Nie działaj na własną rękę, jeśli służby lub nauczyciel wydają polecenia.
W sytuacji zagrożenia liczy się przede wszystkim oddalenie się od niebezpieczeństwa, znalezienie bezpiecznego miejsca i szybkie przekazanie informacji służbom.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.