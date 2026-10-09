13-latka z Mazowsza groziła, że przyniesie maczetę. Policja prowadzi czynności
Policjanci z Sochaczewa prowadzą czynności z 13-letnią mieszkanką powiatu sochaczewskiego. Jak przekazała Policja Mazowsze, nastolatka zamieściła na grupie klasowej informację, że przyniesie do szkoły maczetę.
Sprawa została potraktowana poważnie i trafiła do służb.
Wiadomość pojawiła się na grupie klasowej
Z komunikatu policji wynika, że 13-latka opublikowała informację dotyczącą przyniesienia maczety do szkoły.
Na udostępnionym przez funkcjonariuszy zrzucie rozmowy widać m.in. wiadomości odnoszące się do „krwawego piątku” oraz deklarację zabrania „maczety bojowej”.
Nastolatka tłumaczyła, że to był żart
Według Policji Mazowsze dziewczynka stwierdziła w obecności rodziców, że miał to być głupi żart.
Funkcjonariusze zabezpieczyli jej telefon.
#Policja.nci z #Sochaczew.a prowadzą czynności z 13-letnią mieszkanką powiatu sochaczewskiego, która na grupie klasowej zamieściła informację, że przyniesie do szkoły maczetę. Nastolatka stwierdziła, w obecności rodziców, że był to głupi żart. Telefon nastolatki został zabezpieczony. O sprawie zostanie powiadomiony Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rodzinnego w Sochaczewie.
— Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) October 9, 2026
Sprawa trafi do sądu rodzinnego
O dalszym postępowaniu wobec 13-latki zdecyduje Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Sochaczewie.
Policja prowadzi dalsze czynności w tej sprawie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.