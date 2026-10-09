13-latka z Mazowsza groziła, że przyniesie maczetę. Policja prowadzi czynności

9 października 2026 11:08 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Policjanci z Sochaczewa prowadzą czynności z 13-letnią mieszkanką powiatu sochaczewskiego. Jak przekazała Policja Mazowsze, nastolatka zamieściła na grupie klasowej informację, że przyniesie do szkoły maczetę.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Sprawa została potraktowana poważnie i trafiła do służb.

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Z komunikatu policji wynika, że 13-latka opublikowała informację dotyczącą przyniesienia maczety do szkoły.

Na udostępnionym przez funkcjonariuszy zrzucie rozmowy widać m.in. wiadomości odnoszące się do „krwawego piątku” oraz deklarację zabrania „maczety bojowej”.

Nastolatka tłumaczyła, że to był żart

Według Policji Mazowsze dziewczynka stwierdziła w obecności rodziców, że miał to być głupi żart.

Funkcjonariusze zabezpieczyli jej telefon.

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O dalszym postępowaniu wobec 13-latki zdecyduje Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Sochaczewie.

Policja prowadzi dalsze czynności w tej sprawie.

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