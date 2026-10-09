16-latek przyniósł maczetę do szkoły. Policja znalazła w jego domu kolejne niebezpieczne narzędzia
Policjanci z Przasnysza prowadzili czynności z 16-letnim uczniem szkoły w Jednorożcu, który – według informacji Policji Mazowsze – miał przynieść do szkoły maczetę. Podczas dalszych działań funkcjonariusze zabezpieczyli w miejscu zamieszkania nastolatka kolejne niebezpieczne przedmioty.
Jak przekazuje policja, w pokoju zajmowanym przez 16-latka oraz w innych pomieszczeniach użytkowanych przez jego rodzinę znaleziono 3 noże i 2 maczety.
Policja przeszukała miejsce zamieszkania nastolatka
Sprawa zaczęła się od informacji dotyczącej 16-letniego ucznia szkoły w Jednorożcu, który miał przynieść do placówki maczetę.
W toku czynności policjanci sprawdzili również miejsce zamieszkania nastolatka.
Policjanci z Przasnysza wykonywali w komendzie czynności z 16-letnim uczniem szkoły w Jednorożcu, który informował rówieśników, że przyniesie do szkoły maczetę. W pokoju zajmowanym przez nastolatka i innych pomieszczeniach użytkowanych przez rodzinę zabezpieczono 3 noże i 2 maczety. O sprawie poinformowany został sąd rodzinny, który podejmie decyzję w sprawie 16-latka.
— Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) October 9, 2026
Tam zabezpieczono:
- 3 noże
- 2 maczety
Policja opublikowała również zdjęcie zabezpieczonych przedmiotów.
O dalszym losie 16-latka zdecyduje sąd rodzinny
Funkcjonariusze poinformowali o sprawie sąd rodzinny.
To właśnie sąd podejmie decyzję dotyczącą dalszego postępowania wobec 16-latka.
Na tym etapie policja nie podała, czy nastolatek zamierzał użyć maczety w szkole ani czy komukolwiek groził.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.