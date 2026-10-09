16-latek przyniósł maczetę do szkoły. Policja znalazła w jego domu kolejne niebezpieczne narzędzia

9 października 2026 10:50 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Policjanci z Przasnysza prowadzili czynności z 16-letnim uczniem szkoły w Jednorożcu, który – według informacji Policji Mazowsze – miał przynieść do szkoły maczetę. Podczas dalszych działań funkcjonariusze zabezpieczyli w miejscu zamieszkania nastolatka kolejne niebezpieczne przedmioty.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Jak przekazuje policja, w pokoju zajmowanym przez 16-latka oraz w innych pomieszczeniach użytkowanych przez jego rodzinę znaleziono 3 noże i 2 maczety.

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Policja przeszukała miejsce zamieszkania nastolatka

Sprawa zaczęła się od informacji dotyczącej 16-letniego ucznia szkoły w Jednorożcu, który miał przynieść do placówki maczetę.

W toku czynności policjanci sprawdzili również miejsce zamieszkania nastolatka.


Tam zabezpieczono:

  • 3 noże
  • 2 maczety

Policja opublikowała również zdjęcie zabezpieczonych przedmiotów.

O dalszym losie 16-latka zdecyduje sąd rodzinny

Funkcjonariusze poinformowali o sprawie sąd rodzinny.

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To właśnie sąd podejmie decyzję dotyczącą dalszego postępowania wobec 16-latka.

Na tym etapie policja nie podała, czy nastolatek zamierzał użyć maczety w szkole ani czy komukolwiek groził.

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