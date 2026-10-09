Mazowsze. Dwóch 15-latków w rękach policji. Przyznali, że to oni nagrali niepokojące filmy
Do Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie zgłosiło się dwóch 15-latków wraz z rodzicami. Nastolatkowie przyznali, że są autorami filmów zamieszczonych wcześniej na zamkniętych grupach w mediach społecznościowych, które później trafiły na ogólnodostępne platformy. Jak przekazuje Policja Mazowsze, chłopcy tłumaczyli, że nagrali je dla żartu.
Sprawa jest teraz wyjaśniana przez funkcjonariuszy.
Nastolatkowie sami zgłosili się na policję
Z komunikatu Policji Mazowsze wynika, że dwóch 15-latków pojawiło się w komendzie w Ciechanowie razem ze swoimi rodzicami.
Przyznali, że to oni są autorami nagrań, które wcześniej krążyły w mediach społecznościowych.
Filmy miały trafić z zamkniętych grup do sieci
Według policji materiały zostały pierwotnie zamieszczone na zamkniętych grupach w mediach społecznościowych.
Później jednak nagrania trafiły na ogólnodostępne platformy i zaczęły być szerzej rozpowszechniane.
„Dla żartu”
Policja przekazuje, że nastolatkowie zeznali, iż opublikowali filmy dla żartu.
Do Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie zgłosiło się dwóch 15-latków wraz z rodzicami, którzy przyznali się, że są autorami filmików zamieszczonych przez siebie na zamkniętych grupach w mediach społecznościowych, skąd nagrania trafiły na ogólnodostępne platformy.
Nastolatkowie oświadczyli, że zamieścili je dla żartu. W tych sprawach prowadzone są czynności.
Policjanci zabezpieczyli między innymi telefony nastolatków.
Teraz o losie 15-latków zadecyduje sąd.
— Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) October 9, 2026
To jednak nie kończy sprawy. Funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności i zabezpieczyli m.in. telefony chłopców.
O ich dalszym losie zdecyduje sąd
Ponieważ obaj mają po 15 lat, sprawa będzie rozpatrywana w trybie dotyczącym nieletnich.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.