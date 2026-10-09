Mazowsze. Dwóch 15-latków w rękach policji. Przyznali, że to oni nagrali niepokojące filmy

9 października 2026 10:31 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Do Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie zgłosiło się dwóch 15-latków wraz z rodzicami. Nastolatkowie przyznali, że są autorami filmów zamieszczonych wcześniej na zamkniętych grupach w mediach społecznościowych, które później trafiły na ogólnodostępne platformy. Jak przekazuje Policja Mazowsze, chłopcy tłumaczyli, że nagrali je dla żartu.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Sprawa jest teraz wyjaśniana przez funkcjonariuszy.

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Z komunikatu Policji Mazowsze wynika, że dwóch 15-latków pojawiło się w komendzie w Ciechanowie razem ze swoimi rodzicami.

Przyznali, że to oni są autorami nagrań, które wcześniej krążyły w mediach społecznościowych.

Filmy miały trafić z zamkniętych grup do sieci

Według policji materiały zostały pierwotnie zamieszczone na zamkniętych grupach w mediach społecznościowych.

Później jednak nagrania trafiły na ogólnodostępne platformy i zaczęły być szerzej rozpowszechniane.

„Dla żartu”

Policja przekazuje, że nastolatkowie zeznali, iż opublikowali filmy dla żartu.

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To jednak nie kończy sprawy. Funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności i zabezpieczyli m.in. telefony chłopców.

O ich dalszym losie zdecyduje sąd

Ponieważ obaj mają po 15 lat, sprawa będzie rozpatrywana w trybie dotyczącym nieletnich.

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