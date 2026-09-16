Ewakuacja zostaje zarządzona, gdy Twoje dziecko jest w szkole. Co wtedy się z nim stanie? Rząd przygotował przepisy
Komunikat o ewakuacji może przyjść w najgorszym możliwym momencie – kiedy rodzic jest w pracy, a dziecko siedzi na lekcji kilka albo kilkanaście kilometrów dalej. Pierwszy odruch jest oczywisty: wsiąść do samochodu i natychmiast jechać pod szkołę. Przepisy przewidują jednak zupełnie inny sposób organizacji ewakuacji, a dzieci zostały w nim potraktowane jako jedna z grup, które powinny być ewakuowane w pierwszej kolejności. W dużym mieście takim jak Warszawa może to oznaczać, że dziecko zostanie przemieszczone, zanim rodzic w ogóle zdoła dojechać w okolice szkoły.
Rodzic nie powinien automatycznie jechać po dziecko. Najpierw liczy się komunikat służb i szkoły
Najważniejsza odpowiedź brzmi: nie istnieje ogólnopolska zasada nakazująca rodzicowi natychmiastowy przyjazd do szkoły po zarządzeniu ewakuacji. Co więcej, w określonej sytuacji próba przedostania się do placówki może utrudnić całą operację. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 maja 2025 r. w sprawie ewakuacji ludności oraz zabezpieczenia mienia, opublikowane w Dz.U. z 2025 r. poz. 765, nakazuje prowadzenie działań informacyjnych między innymi po to, aby ograniczać niekontrolowane przemieszczanie się ludności, szczególnie w kierunku miejsca, w którym wystąpiło zagrożenie. Jeżeli więc szkoła znajduje się w strefie objętej ewakuacją, setki rodziców próbujących jednocześnie do niej dojechać mogłyby zablokować drogi potrzebne autobusom, służbom ratowniczym albo wojsku.
W takim scenariuszu decydujące będą komunikaty przekazywane przez władze, służby i samą placówkę. Rodzic może otrzymać informację, że dzieci pozostają na terenie szkoły, zostały przeniesione do innego bezpiecznego obiektu albo są transportowane do wyznaczonego punktu przyjęcia. Nie należy zakładać, że miejscem odbioru nadal będzie szkoła. Przy poważnym zagrożeniu budynek może znajdować się przecież dokładnie na obszarze, który ma zostać opróżniony. Rozporządzenie nie tworzy jednej identycznej procedury dla każdej szkoły w Polsce, bo szczegóły zależą od rodzaju zagrożenia, lokalnego planu ewakuacji i poleceń wydawanych w czasie prowadzenia akcji.
Dzieci mają być ewakuowane w pierwszej kolejności
Tu przepisy są już bardzo konkretne. Paragraf 17 rozporządzenia stanowi, że ewakuację należy planować i prowadzić w taki sposób, aby zapewnić w miarę możliwości ewakuację dzieci w pierwszej kolejności. W tej samej grupie wymieniono kobiety ciężarne, osoby przebywające w placówkach zapewniających całodobową opiekę oraz osoby z niepełnosprawnościami. Nie oznacza to oczywiście, że każda szkoła automatycznie zostanie pierwsza opróżniona w każdym możliwym kryzysie. Kolejność zależy również od tego, gdzie znajduje się bezpośrednie zagrożenie, jakie drogi są dostępne i które obszary trzeba opuścić najszybciej.
Jeżeli jednak szkoła znajdzie się w strefie przeznaczonej do przemieszczenia ludności, dzieci nie są pozostawione same sobie do czasu pojawienia się rodziców. Dyrektor szkoły ma niezależnie od przepisów dotyczących obrony cywilnej obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć organizowanych przez placówkę. Wynika to z art. 68 ust. 1 pkt 6 Prawa oświatowego. Rozporządzenie dotyczące bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach dodatkowo nakłada na dyrektora obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu dzieci w szkole oraz podczas zajęć organizowanych poza jej obiektami. W sytuacji ewakuacji odpowiedzialność placówki nie znika tylko dlatego, że uczniowie wyszli za szkolną bramę.
Dziecko może zostać przewiezione w inne miejsce zanim dotrze rodzic
To jeden z najważniejszych elementów całego scenariusza. Przepisy dotyczące ewakuacji przewidują punkty zbiórki, punkty załadunku, transport oraz miejsca przyjęcia ewakuowanej ludności. W miejscu przyjęcia mają działać między innymi punkty ewidencyjne i rozdzielcze, a osoby ewakuowane mogą zostać skierowane dalej do tymczasowego zakwaterowania. Nie ma przepisu nakazującego wstrzymanie transportu dziecka do chwili, w której przyjedzie jego rodzic. Gdyby taki obowiązek istniał, przy masowej ewakuacji większego miasta mógłby w praktyce uniemożliwić szybkie wyprowadzenie dzieci z zagrożonego obszaru.
Możliwy jest więc scenariusz, w którym uczniowie opuszczają szkołę razem z nauczycielami i personelem, zostają przewiezieni do wyznaczonego bezpiecznego miejsca, a rodzice dopiero później otrzymują informację, gdzie można po nich przyjechać albo w jaki sposób nastąpi połączenie rodzin. Dokładna procedura zależy od ustaleń przyjętych dla danego obszaru oraz od szkolnych procedur kryzysowych. Inaczej będzie wyglądało opuszczenie pojedynczego budynku po alarmie pożarowym, a inaczej zorganizowana ewakuacja całej dzielnicy lub części województwa. W tym drugim przypadku o kierunkach przemieszczania ludności decyduje szerszy plan, a szkoła nie działa w oderwaniu od poleceń służb.
Przepisy chcą utrzymać rodziny razem, ale nie gwarantują, że rodzic najpierw dotrze do szkoły
Rozporządzenie zawiera zapis szczególnie ważny dla rodziców. Ewakuację należy organizować tak, aby w miarę możliwości zapewnić wspólny transport rodzin, w szczególności matek z dziećmi, osób ze szczególnymi potrzebami z opiekunami oraz osób starszych wymagających opieki. Sformułowanie „w miarę możliwości” ma jednak znaczenie. Nie jest to gwarancja, że służby będą czekały z wyjazdem szkolnego autobusu, aż do placówki dotrą wszyscy rodzice. Jeżeli rodzina została już rozdzielona przez zwykły rytm dnia – dziecko jest w szkole, matka pracuje na Woli, a ojciec przebywa na drugim końcu miasta – najpierw trzeba zapewnić bezpieczeństwo każdej z tych osób tam, gdzie aktualnie się znajduje.
W praktyce wspólny transport rodziny jest znacznie łatwiejszy, kiedy jej członkowie znajdują się razem w mieszkaniu albo zgłoszą się razem do punktu ewakuacyjnego. Gdy dziecko jest już pod opieką szkoły, priorytetem może stać się wyprowadzenie całej grupy uczniów ze strefy zagrożenia. Dopiero później możliwe będzie połączenie jej z rodzicami. Dlatego tak ważna staje się druga część nowych przepisów – ewidencjonowanie ewakuowanych osób. Organizatorzy mają prowadzić spis ludności przewożonej przygotowanymi środkami transportu, a w miejscach przyjęcia ponownie prowadzić ewidencję osób, które tam dotarły.
Rodzic jest po drugiej stronie miasta. To nie znaczy, że powinien przebijać się przez strefę ewakuacji
Wyobraźmy sobie sytuację w Warszawie. Dziecko chodzi do szkoły na Pradze-Południe, jeden z rodziców pracuje w Śródmieściu, drugi na Mokotowie, a zagrożenie powoduje zamknięcie części mostów albo wyznaczenie konkretnych tras wyłącznie dla służb. Próba dotarcia samochodem pod szkołę może nie tylko zakończyć się niepowodzeniem, ale wręcz prowadzić w stronę obszaru, z którego pozostali ludzie są właśnie wyprowadzani. Rozporządzenie przewiduje zabezpieczanie głównych szlaków komunikacyjnych i unikanie dróg zarezerwowanych dla Sił Zbrojnych, służb publicznych oraz podmiotów ratowniczych.
To dlatego w czasie rzeczywistej ewakuacji komunikat „nie jedź po dziecko, oczekuj na informację” nie oznaczałby, że szkoła o nim zapomniała. Może oznaczać dokładnie odwrotnie – że grupa jest już przygotowywana do bezpiecznego przemieszczenia, a niekontrolowany napływ rodziców w pobliże placówki utrudniłby transport. Rozporządzenie nakazuje władzom przekazywanie informacji o miejscach koncentracji, rodzajach dostępnego transportu i kierunkach przemieszczania. Problem w tym, że konkretna lokalizacja może zostać podana dopiero w czasie akcji, ponieważ plan musi być dostosowany do rodzaju i miejsca zagrożenia.
Gdzie dokładnie trafi dziecko? Tego nie da się ustalić wcześniej dla całej Polski
Nie ma jednej odpowiedzi w rodzaju: każde dziecko zostanie przewiezione do najbliższej szkoły, hali sportowej albo urzędu. Ustawa z 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej nakazuje przygotowywanie planów ewakuacji obejmujących między innymi liczbę osób przewidzianych do przemieszczenia, infrastrukturę transportową, miejsca zakwaterowania, środki transportu, sposób zabezpieczenia operacji oraz sposób powiadamiania ludności. Wojewódzki plan powstaje na podstawie wkładów przygotowywanych przez gminy, miasta i powiaty, dlatego miejsca docelowe mogą być zupełnie inne zależnie od tego, gdzie wystąpi zagrożenie.
Przepisy wymagają również, aby miejsca przyjmujące ewakuowanych posiadały odpowiednie zaplecze. Organizatorzy mają ustalać dostępność miejsc noclegowych, miejsc w placówkach opiekuńczych i szpitalach, a podczas samej operacji zapewniać między innymi wodę, żywność, urządzenia sanitarne i pomoc medyczną. W przypadku dziecka ze szczególnymi potrzebami dochodzą kolejne obowiązki związane z zapewnieniem odpowiedniego transportu i opieki. To nie jest więc model, w którym uczniów wywozi się z budynku i pozostawia w przypadkowym miejscu do czasu przyjazdu rodziców.
Warszawa musi przygotować własny wkład do planu. Dzielnice już prowadzą działania z zakresu ochrony ludności
Dla mieszkańców Warszawy istotne jest to, że krajowe przepisy przekładają się na konkretne obowiązki po stronie miasta. Prezydent miasta uczestniczy w przygotowaniu wkładu do wojewódzkiego planu ewakuacji, a po wystąpieniu zagrożenia lokalne struktury muszą między innymi oszacować liczbę osób wymagających przemieszczenia, wyznaczyć potencjalne punkty zbiórki, ustalić dostępne środki transportu, główne drogi oraz sposób powiadamiania mieszkańców. Przy mieście mającym 18 dzielnic i ogromne codzienne przepływy uczniów, pracowników oraz pasażerów transportu publicznego ma to szczególne znaczenie.
Przygotowania nie ograniczają się przy tym wyłącznie do dokumentów. W sierpniu 2026 r. Mokotów uruchomił postępowanie dotyczące przeprowadzenia szkoleń mieszkańców zgodnie z programami ochrony ludności i obrony cywilnej. Na początku września 2026 r. podobne postępowanie prowadziła Wola. Szkolenia obejmują zagadnienia związane między innymi z ewakuacją, reagowaniem na zagrożenia, pierwszą pomocą i łącznością. Pokazuje to, że przygotowanie mieszkańców do nowych zasad ochrony ludności zaczyna schodzić z poziomu ustaw i rozporządzeń na poziom konkretnych dzielnic.
Co jeśli dziecko nie ma telefonu albo sieć przestanie działać?
Telefon ucznia może bardzo ułatwić kontakt z rodziną, ale system ewakuacji nie może opierać się na założeniu, że każde dziecko będzie miało działający smartfon, zasięg i naładowaną baterię. W nowych przepisach ciężar organizacyjny położono na oficjalne punkty, ewidencję ludności, komunikaty władz oraz koordynację transportu. Jeżeli grupa szkolna zostanie przewieziona do miejsca przyjęcia, jej lokalizacja nie powinna zależeć wyłącznie od tego, czy uczeń zdąży wysłać rodzicowi wiadomość. Ewidencja ma być prowadzona zarówno podczas przemieszczania, jak i po przyjęciu ewakuowanych.
Nie oznacza to, że w realnym kryzysie nie będzie chaosu albo opóźnień w przekazywaniu informacji. Przy jednoczesnej ewakuacji tysięcy ludzi sieci komórkowe mogą być przeciążone, a szkoła może nie być w stanie natychmiast odpowiedzieć na setki połączeń. Dlatego dużo ważniejsze od wielokrotnego dzwonienia do sekretariatu może okazać się śledzenie oficjalnych komunikatów szkoły, miasta, wojewody i służb. Jeżeli placówka poda miejsce, do którego przewieziono uczniów, dopiero wtedy rodzic powinien ustalić, czy może tam bezpiecznie dojechać i czy odbiór dziecka jest już możliwy.
Starszy uczeń też nie powinien po prostu wyjść i samodzielnie pojechać do domu
Osobny problem pojawia się przy nastolatkach, którzy na co dzień samodzielnie wracają ze szkoły. Zwykła zgoda rodzica na samodzielne opuszczanie placówki nie oznacza automatycznie, że podczas masowej ewakuacji uczeń powinien odłączyć się od grupy i ruszyć do domu. Dom może znajdować się w tej samej strefie zagrożenia, komunikacja miejska może zostać zmieniona, a niektóre drogi mogą być zamknięte. Rozporządzenie nakazuje właśnie ograniczać niekontrolowane przemieszczanie się ludności, dlatego w takim momencie pierwszeństwo mają procedury obowiązujące w placówce oraz polecenia osoby kierującej ewakuacją.
To samo dotyczy rodziny mającej dzieci w kilku szkołach. Nie można zakładać, że wszystkie placówki zostaną skierowane do jednego punktu ani że dzieci będzie można odebrać w tym samym momencie. Każda szkoła może znajdować się w innej części strefy i otrzymać inne polecenia. Nowe przepisy dają organom możliwość tworzenia punktów ewidencyjno-informacyjnych, punktów załadunku i punktów przyjęcia właśnie po to, aby przy dużej skali operacji było wiadomo, gdzie kierowane są poszczególne grupy ludzi.
Rodzic powinien ustalić jedną rzecz jeszcze zanim wydarzy się kryzys
Najbardziej praktyczne działanie można wykonać bez żadnego alarmu. Warto sprawdzić, jaką procedurę kryzysową ma szkoła dziecka, w jaki sposób placówka będzie kontaktowała się z rodzicami i czy wskazuje zapasowe miejsce zbiórki po ewakuacji z budynku. Dobrze też upewnić się, że szkoła posiada aktualne numery telefonów do obojga rodziców lub innych osób upoważnionych do odbioru dziecka. Przy poważnym kryzysie stare dane kontaktowe mogą stworzyć znacznie większy problem niż brak kolejnego elementu w plecaku ewakuacyjnym.
Rodzina powinna również wcześniej ustalić prosty plan na sytuację, w której jej członkowie znajdują się w różnych częściach miasta. Dziecko musi wiedzieć, że po ogłoszeniu ewakuacji nie odłącza się samodzielnie od grupy tylko dlatego, że nie może dodzwonić się do rodzica. Rodzic z kolei nie powinien jechać w stronę zagrożonej szkoły bez informacji, że właśnie tam ma się zgłosić. Jeżeli placówka zostanie ewakuowana, najważniejsze będzie ustalenie miejsca, do którego przewieziono uczniów, i stosowanie się do aktualnych komunikatów. Właśnie w takiej sytuacji wcześniejsza, pozornie banalna rozmowa z dzieckiem może oszczędzić rodzinie najwięcej strachu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.