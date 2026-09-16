Wielkie zmiany w zakupach z Temu, AliExpress i Shein. Nowe cła zmieniły zakupy mieszkańców Warszawy
Wejście w życie unijnych przepisów likwidujących zwolnienie z cła dla przesyłek spoza Unii Europejskiej o wartości poniżej 150 euro wyraźnie przetasowało polski rynek e-commerce. Wprowadzenie stałej opłaty ryczałtowej w wysokości 3 euro za pozycję towarową oraz skrupulatne naliczanie podatku VAT od wartości całej przesyłki zmieniły nawyki zakupowe milionów Polaków. Najnowsza analiza danych z aplikacji whenUbuy pokazuje, że choć polscy konsumenci nie odwrócili się od chińskich platform, takich jak Temu, AliExpress czy Shein, to ich zachowania przy wirtualnych kasach uległy drastycznej przemianie.
Nowe opłaty celne w praktyce. Dane dla Temu, AliExpress i Shein
Zwolnienie z cła dla paczek do 150 euro było przez lata fundamentem popularności azjatyckich marketplace’ów. Po zmianie przepisów mechanizmy celne regulowane są przepisami unijnego kodeksu celnego oraz krajowej ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1590 z późn. zm.) w połączeniu z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024 r. poz. 361 z późn. zm.).
Raport whenUbuy ujawnia konkretne przesunięcia w koszykach kupujących:
- Temu: Liczba produktów w pojedynczym koszyku spadła o połowę (do średniej 2,8 sztuki), ale średnia wartość kupowanego przedmiotu wzrosła o 50 proc. Mimo wyższych cen jednostkowych łączny miesięczny budżet wydawany przez użytkowników pozostał stabilny.
- AliExpress: Średnia liczba produktów utrzymała się na poziomie 1,1 sztuki, ale wartość całego koszyka niemal się podwoiła. Jest to bezpośredni efekt doliczania opłat celno-podatkowych do odprawy przesyłek. Wydatki miesięczne klientów wzrosły o 20 proc.
- Shein: Średnia liczba produktów wyniosła 1,7 sztuki przy wzroście wartości przedmiotu o 20 proc. Wartość całego koszyka skoczyła o 42 proc. z powodu opłat celnych, przy zachowaniu stabilnych łącznych wydatków miesięcznych.
Zmiana zachowań stołecznych konsumentów na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu
Nowe realia celne najwyraźniej widać w dużych aglomeracjach. Mieszkańcy Warszawy – masowo zamawiający dotychczas drobne akcesoria do stołecznych automatów paczkowych m.in. na Woli, Mokotowie czy w Śródmieściu – przestali kupować drobiazgi za kilka złotych. Konieczność wniesienia opłaty ryczałtowej 3 euro sprawia, że zamówienie pojedynczego taniego gadżetu stało się nieopłacalne.
Ewa Kraińska, właścicielka whenUbuy, podkreśla, że polscy konsumenci szybko dostosowali się do wyższych kosztów. Zamiast rezygnować z zakupów, wolą zamawiać rzadziej, ale wybierają produkty wyższej jakości i o wyższej wartości jednostkowej, co pozwala zamortyzować narzucone opłaty celne.
Jak krok po kroku zamawiać z chińskich platform po zmianie przepisów celnych
Zobacz zestaw praktycznych porad, które pozwolą zoptymalizować zakupy i uniknąć przepłacania za opłaty celne:
- Skupiaj zamówienia w jeden większy koszyk z jednej pozycji towarowej – unikaj zamawiania pojedynczych drobiazgów po 2–5 zł, dla których opłata celna 3 euro przewyższy wartość towaru.
- Wybieraj produkty z wysyłką z magazynów na terytorium Unii Europejskiej – filtruj oferty na Temu i AliExpress pod kątem wysyłki z EU, aby całkowicie pominąć procedurę celną.
- Dokładnie sprawdzaj podsumowanie koszyka przed finalizacją płatności – weryfikuj, czy platforma automatycznie rozlicza podatek VAT i opłatę ryczałtową w systemie IOSS.
- Zamawiaj do automatów paczkowych na Woli, Mokotowie lub w Śródmieściu – korzystanie z lokalnych punktów odbioru eliminuje dodatkowe koszty zastępstwa inwestycyjnego u kurierów.
- Śledź status odprawy celnej w aplikacji przewoźnika lub Poczty Polskiej – upewnij się, że przesyłka nie została zatrzymana do dodatkowej kontroli dokumentacji celnej.
Źródło: businessinsider
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.