Interwencja medyczna w pociągu na stacji Warszawa Włochy. Duże opóźnienia SKM i Kolei Mazowieckich
Z powodu działań zespołu ratownictwa medycznego na stacji Warszawa Włochy w pociągu Kolei Mazowieckich nr 93804 występują utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S1 oraz KM w kierunku Warszawy Zachodniej. Część składów jest kierowana z pominięciem stacji i przystanków: Piastów, Warszawa Ursus-Niedźwiadek, Warszawa Ursus oraz Warszawa Włochy.
Pasażer wymagał pilnej pomocy
Jak udało się ustalić Warszawie w Pigułce, o godzinie 8:05 na stacji Warszawa Włochy doszło do interwencji pogotowia ratunkowego – w pociągu Kolei Mazowieckich jeden z pasażerów wymagał pilnej pomocy medycznej. Interwencja zakończyła się o 8:31, a ruch pociągów jest obecnie stopniowo przywracany.
Skala opóźnień jest już odczuwalna
Mimo zakończenia samej interwencji, opóźnienia w ruchu pociągów SKM i Kolei Mazowieckich w tym rejonie utrzymają się jeszcze przez pewien czas, dopóki cały ruch się nie rozładuje. Wśród najbardziej opóźnionych połączeń znalazły się między innymi pociąg relacji Grodzisk Mazowiecki – Mińsk Mazowiecki (28 minut opóźnienia), SKM linii S1 na trasie Pruszków – Warszawa Wawer (27 minut) oraz pociąg relacji Żyrardów – Warszawa Wschodnia (23 minuty). Opóźnienia rzędu kilku minut notują też połączenia dalej od miejsca zdarzenia, na przykład w relacjach Otwock – Pruszków czy Mińsk Mazowiecki – Sochaczew.
Pasażerowie planujący podróż SKM linią S1 oraz pociągami Kolei Mazowieckich w kierunku Warszawy Zachodniej powinni liczyć się z wydłużonym czasem przejazdu i na bieżąco sprawdzać aktualny rozkład, dopóki sytuacja na linii w pełni się nie unormuje.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.