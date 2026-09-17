Ewakuacja zostaje zarządzona w środku nocy. Rząd wskazuje, co trzeba zrobić przed opuszczeniem domu
Alarm przychodzi w nocy i trzeba opuścić dom. Co zrobić najpierw? Rządowy „Poradnik bezpieczeństwa” zawiera konkretną instrukcję postępowania podczas ewakuacji. Przed wyjściem należy m.in. zamknąć okna i dopływ wody, wyłączyć urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić źródła ognia. Trzeba zabrać plecak ewakuacyjny, pamiętać o dzieciach i zwierzętach oraz poinformować bliskich, dokąd się udajemy. Najważniejsza zasada jest jednak jeszcze prostsza: jeśli władze lub służby zarządzą ewakuację, należy zastosować się do ich poleceń.
Scenariusz jest szczególnie trudny, gdy do ewakuacji dochodzi w nocy. Domownicy śpią, dzieci trzeba obudzić, na zewnątrz może być zimno, a czasu na zastanawianie się niewiele.
Właśnie dlatego część przygotowań warto wykonać znacznie wcześniej.
Rządowy „Poradnik bezpieczeństwa” wskazuje, jak zachować się po zarządzeniu ewakuacji i jakie rzeczy przygotować, żeby w sytuacji zagrożenia nie kompletować ich w ostatniej chwili.
Najpierw sprawdź komunikat i wykonuj polecenia służb
Ewakuacja może zostać zarządzona w związku z różnymi zagrożeniami. Nie musi oznaczać wojny. Konieczność opuszczenia terenu może pojawić się również np. podczas powodzi, pożaru lub innego bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia.
Rząd podkreśla, że informacje podczas ewakuacji mają być przekazywane m.in. przez strony rządowe, Alert RCB, Regionalny System Ostrzegania i media.
Jeżeli decyzję o ewakuacji podejmą właściwe władze albo służby ratownicze, należy wykonywać ich polecenia.
Jednocześnie samo wydanie „Poradnika bezpieczeństwa” nie oznacza, że obecnie przygotowywana jest ewakuacja mieszkańców Polski. Rząd wyjaśnia, że ewakuacja jest rozwiązaniem przewidzianym dla wyjątkowych sytuacji.
Zanim zamkniesz drzwi, trzeba zrobić kilka rzeczy
Jeżeli sytuacja i polecenia służb pozwalają bezpiecznie wykonać te czynności, oficjalna instrukcja wymienia kilka kroków przed opuszczeniem domu.
Należy:
- zamknąć okna i dopływ wody,
- wyłączyć urządzenia elektryczne i gazowe,
- wygasić źródła ognia, w tym piec, kominek czy kuchenkę,
- ubrać się odpowiednio do warunków pogodowych,
- zabrać przygotowany wcześniej plecak ewakuacyjny.
To właśnie dlatego rząd zaleca wcześniejsze oznaczenie miejsc odcięcia gazu, prądu i wody oraz przećwiczenie z domownikami ich wyłączania. W środku nocy i pod presją czasu szukanie odpowiedniego zaworu czy głównego wyłącznika może być znacznie trudniejsze.
Plecak powinien już czekać
Moment zarządzenia ewakuacji nie jest dobrym czasem na zastanawianie się, co spakować.
Według rządowej instrukcji plecak ewakuacyjny powinien mieć każdy domownik, również dziecko.
W środku powinny znaleźć się m.in. woda, apteczka i przyjmowane leki, środki higieniczne, dokumenty i ich kopie, gotówka w różnych nominałach, latarka, radio na baterie lub korbkę, telefon, powerbank i ładowarka.
Rząd wymienia również żywność gotową do spożycia, ubrania dostosowane do pory roku, odzież przeciwdeszczową, śpiwór, karimatę, folię termiczną, drukowaną mapę oraz podstawowe narzędzia.
Obudzone w nocy dziecko powinno mieć przy sobie jedną ważną rzecz
W przypadku dzieci rząd zwraca uwagę na szczegół, który może okazać się kluczowy, jeśli podczas ewakuacji rodzina zostanie rozdzielona.
Dziecko powinno mieć przy sobie dane kontaktowe opiekuna oraz informacje medyczne.
W szerszym planie przygotowania na kryzys rząd zaleca przygotowanie identyfikatorów z imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu dla dzieci oraz seniorów. Rodzina powinna również wcześniej ustalić miejsca spotkania – zarówno w najbliższej okolicy, jak i poza miejscowością zamieszkania – na wypadek rozdzielenia i problemów z łącznością.
To szczególnie ważne, ponieważ w sytuacji kryzysowej nie można zakładać, że telefony i internet będą działały normalnie.
Nie zapominaj o sąsiadach
Przed opuszczeniem budynku warto również sprawdzić, czy sąsiedzi wiedzą o alarmie.
Rząd zaleca, aby w miarę możliwości pomóc osobom ze szczególnymi potrzebami.
Nie oznacza to oczywiście narażania własnego życia. Jeżeli sytuacja jest niebezpieczna, priorytetem pozostają komunikaty i polecenia służb.
A co ze zwierzętami?
One również powinny zostać uwzględnione w rodzinnym planie ewakuacji.
Rząd zaleca wcześniejsze przygotowanie dla zwierzęcia dokumentacji zdrowotnej, informacji o lekach, karmy, wody oraz wyposażenia potrzebnego do transportu – np. smyczy, szelek, transportera lub klatki. Warto również zadbać o czip i dane kontaktowe właściciela przy obroży lub szelkach.
Podczas samej ewakuacji należy pamiętać o zabraniu zwierząt. Jeżeli ich ewakuacja nie jest możliwa, oficjalny poradnik nakazuje je zabezpieczyć oraz zapewnić im jedzenie i wodę.
Nie musisz mieć samochodu
To również ważna informacja.
Rządowa instrukcja nie zakłada, że każdy mieszkaniec musi ewakuować się własnym autem.
Można skorzystać ze zorganizowanego transportu albo udać się pieszo do wskazanego miejsca. Jeśli ktoś korzysta z samochodu, nie powinien blokować dróg ewakuacyjnych.
W sytuacjach kryzysowych drogi muszą pozostać przejezdne również dla służb ratowniczych i innych niezbędnych transportów.
Powiedz bliskim, dokąd jedziesz
Przed lub w trakcie ewakuacji należy przekazać bliskim informację, że opuszczamy miejsce zamieszkania, w jaki sposób się przemieszczamy i dokąd jedziemy.
Rząd zwraca uwagę także na bezpieczeństwo podczas korzystania z pomocy obcych osób.
Dokumentów nie należy oddawać osobom oferującym transport lub pomoc. Jeżeli korzystamy z takiego transportu, warto przesłać bliskim numer rejestracyjny pojazdu oraz informację o aktualnym miejscu pobytu.
Tych przygotowań nie warto odkładać do chwili alarmu
Najważniejszy wniosek z rządowej instrukcji jest prosty: dużą część czynności można wykonać jeszcze zanim pojawi się jakiekolwiek zagrożenie.
Można przygotować plecaki, dokumenty i leki, oznaczyć zawory gazu i wody oraz wyłącznik prądu, przygotować transporter dla zwierzęcia, ustalić rodzinne miejsce spotkania i zapisać dzieciom numery kontaktowe.
Jeżeli ewakuacja rzeczywiście zostanie zarządzona – nawet w środku nocy – pozostanie wykonanie poleceń służb i bezpieczne opuszczenie zagrożonego obszaru.
Rząd podkreśla jednocześnie, że ewakuacja jest rozwiązaniem na wyjątkowe sytuacje. Samo przygotowanie się na taki scenariusz nie oznacza, że istnieje obecnie polecenie opuszczania domów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.