Ewakuacji prawie 2500 gmin, decyzja w 15 minut. Warszawa dostosowuje autobusy do noszy i robi schrony w metrze, Kraków przebudowuje Nową Hutę, Poznań ma program OLiOC
Zakończyła się największa operacja planistyczna w historii polskiej administracji. Każda z 2477 gmin w Polsce zdążyła na termin. Plany ewakuacyjne leżą na biurkach w urzędach wojewódzkich. Decyzja o uruchomieniu procedur ma zapaść w ciągu 15 minut. Warszawa przeznacza 186 mln zł i remontuje metro. Kraków i Poznań budują własne systemy. Jedno zdanie mówi jednak prawdę o stanie faktycznym: schronów spełniających nowe wymogi jest w całej Polsce ok. 1000. Polaków jest 38 milionów.
Ustawa, rozporządzenie i 12 miesięcy, które zmieniły wszystko
Fundamentem całego systemu jest ustawa z 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. 2024 poz. 1907), która weszła w życie 1 stycznia 2025 r. To ona w jednym akcie prawnym zlikwidowała trzydziestoletni stan zawieszenia, w którym Polska posiadała formalnie Szefa Obrony Cywilnej Kraju, ale nie posiadała żadnego nowoczesnego systemu ochrony ludności. Ustawa zobowiązała wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do opracowania w ciągu 12 miesięcy wkładów do wojewódzkich planów ewakuacji – dokumentów stanowiących załącznik funkcjonalny do planów zarządzania kryzysowego.
Szczegóły proceduralne określiło rozporządzenie Rady Ministrów z 30 maja 2025 r. w sprawie ewakuacji ludności oraz zabezpieczenia mienia (Dz.U. 2025 poz. 765). Dokument definiuje 4 scenariusze bazowe uruchamiające system: zagrożenie zbrojne, trwający konflikt zbrojny, przewidywana klęska żywiołowa oraz faktyczne wystąpienie klęski żywiołowej lub katastrofy technicznej. Każda gmina musiała na tej podstawie: zidentyfikować zagrożenia charakterystyczne dla swojego terenu, wyznaczyć konkretne trasy ewakuacyjne i miejsca zbiórek, wskazać obiekty publiczne mogące służyć jako miejsca czasowego pobytu, określić procedury komunikacji i zarządzania transportem oraz oszacować dostępne zasoby.
Termin 31 grudnia 2025 r. był celowo ostateczny – bez dokumentów gminnych nie da się sporządzić planu wojewódzkiego, bez planów wojewódzkich nie ma krajowego. Wynik: żadna z 2477 gmin nie przekroczyła terminu. Większość zdała dokumenty już w listopadzie, bo 31 grudnia to był termin techniczny uwzględniający czas potrzebny na agregację. Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Zbigniew Muszyński powiedział wprost: „Gdyby dziś trzeba było skorzystać z planów ewakuacji – województwa i gminy natychmiast uruchomiłyby procedury, które już opracowały”.
Za słowami stoją pieniądze. Ustawa zobowiązuje rząd do przeznaczania co roku nie mniej niż 0,3 proc. PKB na realizację systemu ochrony – przy PKB rzędu 3,5 bln zł to ok. 10 mld zł rocznie, z czego połowa z budżetu obronnego. Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 przewiduje łącznie 34 mld zł. Dla porównania: całoroczny budżet na drogi krajowe w Polsce wynosi ok. 10 mld zł.
Ścieżka decyzyjna skrócona do minimum
Architektura decyzyjna systemu jest celowo płaska – lekcja wyciągnięta z ukraińskich doświadczeń z 2022 roku, gdy w pewnych scenariuszach militarnych czas reakcji ludności cywilnej mierzono w kwadransach.
W kryzysie o skali krajowej ewakuację zarządza Szef Obrony Cywilnej – czyli Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – na wniosek właściwego wojewody. Jeśli sytuacja nie cierpi zwłoki, wojewoda może podjąć decyzję samodzielnie, jedynie informując centrum. Jeszcze szybciej działa to lokalnie: wójt lub burmistrz może zarządzić natychmiastową ewakuację bez czekania na kogokolwiek wyżej, jeśli nie ma innego sposobu na ratowanie życia. Prawo mówi to wprost – gdy zagrożenie jest bezpośrednie i każda minuta zwłoki kosztuje życie, nie ma obowiązku uzyskiwania zgody z góry.
15 minut – tyle mają wynosić docelowo najkrótsze ścieżki decyzyjne od rozpoznania zagrożenia do uruchomienia procedur. To nie jest termin z ustawy, lecz benchmark operacyjny wynikający z analizy ukraińskich doświadczeń i przyjęty przez RCB jako punkt odniesienia dla testów i ćwiczeń.
Kto wsiądzie do autobusu pierwszy? Pierwszeństwo zapisane w prawie
Rozporządzenie z 30 maja 2025 r. precyzyjnie definiuje grupy priorytetowe i nie pozostawia miejsca na uznaniowość. Kolejność ewakuacji to formalne zobowiązanie prawne, wpisane w dokumenty każdej z 2477 gmin.
Pierwsza kolejność: dzieci, kobiety ciężarne, pacjenci szpitali i zakładów leczniczych, podopieczni placówek opiekuńczo-wychowawczych, osoby z niepełnosprawnościami niezdolne do samodzielnego poruszania się, podopieczni jednostek pomocy społecznej zapewniających całodobową opiekę. Dla tej grupy organy obrony cywilnej mają obowiązek zapewnić transport specjalistyczny – zespoły ratownictwa medycznego, transport sanitarny i lotniczy, koordynowany przez PRL (Państwowe Ratownictwo Lotnicze) na poziomie wojewody.
Reszta: zdrowi, sprawni dorośli traktowani są jako domyślna samoewakuacja. Szacuje się, że ok. 50 proc. mieszkańców opuści strefy zagrożenia własnymi środkami transportu, korzystając z wyznaczonych tras. To celowy element systemu – wyłączenie tej grupy z kolejki po transport zorganizowany przyspiesza ewakuację tych, którzy naprawdę pomocy potrzebują.
Planowane miejsca czasowego pobytu to hale sportowe, szkoły, ośrodki kultury i inne budynki gminne z normą zakwaterowania 2-3 mkw. powierzchni mieszkalnej na osobę. W każdym takim obiekcie zapewnione mają być podstawowe środki: żywność, woda, odzież, środki higieniczne i pomoc medyczna. Zapasy na 72 godziny to minimum wymagane przepisami.
Alert RCB, syreny i 16,8 mln poradników – jak dostaniesz sygnał
Podstawą powiadamiania jest Alert RCB – SMS trafiający automatycznie do wszystkich telefonów w zasięgu stacji BTS na danym obszarze bez konieczności rejestracji i bez żadnej aplikacji. System działa na zasadzie cell broadcast – jeden sygnał wysyłany do wszystkich odbiorników w zasięgu konkretnej stacji, nie do indywidualnych numerów. Polska świadomie pozostaje przy tej technologii: jak wyjaśniał Muszyński, SMS dociera do starszych telefonów bez dostępu do internetu, a zasięg jest priorytetem nad wygodą aplikacyjną.
Równolegle uruchamiane są syreny alarmowe, komunikaty w TVP i Polskim Radio, a od 2025 roku – Regionalny System Ostrzegania (RSO), który pozwala na targetowanie komunikatów do konkretnych powiatów i gmin bez uruchamiania ogólnopolskiego systemu. Wójtowie i starostowie mają ustawowy obowiązek aktywnego przeciwdziałania dezinformacji podczas ewakuacji i weryfikowania nieoficjalnych komunikatów.
Problem pojawia się przy rozległej awarii zasilania. Gdy brakuje prądu, stacje bazowe telefonii komórkowej działają wyłącznie na akumulatorach – zazwyczaj przez 4-8 godzin, w zależności od modelu i obciążenia. Po tym czasie Alert RCB po prostu nie dotrze. Oficjalne wytyczne RCB na gov.pl są jednoznaczne: przy braku sieci jedynym wiarygodnym kanałem informacji jest radio na baterie lub korbkę. Tylko rozgłośnie posiadają zasilanie awaryjne pozwalające na ciągłą pracę.
W grudniu 2025 r. zakończono druk blisko 16,8 mln egzemplarzy „Poradnika Bezpieczeństwa” przygotowanego przez MSWiA, MON i RCB. Jako pierwsze poradniki trafiają do mieszkańców województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i lubelskiego – rejonów graniczących z Rosją, Białorusią i Ukrainą. Do mieszkańców pozostałych województw dystrybucja trwa w 2026 roku.
1000 schronów na 38 milionów ludzi – przepaść między papierem a betonem
Tu zaczyna się twarda prawda systemu. Wiceminister MSWiA Wiesław Szczepański powiedział wprost w lutym 2026 roku: „Schronów, które rzeczywiście dzisiaj spełniają wymogi, jest około tysiąca” – i mówił o całej Polsce.
Nowa ustawa i rozporządzenie MSWiA z 4 listopada 2025 r. (Dz.U. 2025 poz. 1548) wprowadziły trójstopniową klasyfikację ochrony, która brutalnie weryfikuje stan faktyczny:
Schrony – obiekty hermetyczne, chroniące przed bronią masowego rażenia, w tym chemiczną i nuklearną. Posiadają systemy filtrowentylacyjne, niezależne zasilanie, sanitariaty i zapasy na minimum 72 godziny. Takich obiektów jest w Polsce około tysiąca.
Ukrycia – zapewniają ograniczoną ochronę, przede wszystkim przed odłamkami i falą uderzeniową. Nie chronią przed atakiem chemicznym. Inwentaryzacja PSP z lat 2022-2023 wykazała 8719 ukryć.
Miejsca doraźnego schronienia – piwnice, garaże podziemne, dolne kondygnacje solidnych budynków. Chronią przed odłamkami przy krótkotrwałych zagrożeniach. Nie nadają się do dłuższego pobytu i nie chronią przed żadną bronią niekonwencjonalną.
Łączna pojemność wszystkich budowli ochronnych wykazanych w inwentaryzacji PSP wynosi ok. 1,43 mln miejsc. Przy populacji 38 milionów – to 3,8 proc. potrzeb. W odpowiedzi Szczepański zapowiedział, że w 2026 roku na inwestycje infrastrukturalne trafi 3 mld zł, bo rok 2025 był „rokiem zakupowym” – sprzętu, nie betonu. Od rozpoczęcia budowy do oddania pierwszego nowego schronu mija ok. 2 lat. Przepaść nie zamknie się szybko.
Od 7 stycznia 2026 r. weszła w życie nowelizacja Prawa budowlanego umożliwiająca budowę przydomowego schronu do 35 mkw. bez pozwolenia na budowę. To rozwiązanie dla posiadaczy domów jednorodzinnych – w blokach i kamienicach nie ma możliwości skorzystania z tej ścieżki.
Warszawa: 400 milionów złotych i metro jako pierwsza linia obrony cywilnej
Warszawa jest przypadkiem osobnym – miastem, które nie czekało na ustawę, by zacząć działać, i które dysponuje środkami oraz wolą polityczną do prowadzenia własnej, ambitnej polityki bezpieczeństwa cywilnego. Program „Warszawa Chroni” ogłoszony przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego w marcu 2024 r. ewoluował: pierwotna kwota 117 mln zł urosła, a budżet Warszawy na 2026 r. przewiduje łącznie 186 mln zł wydatków w ramach programu na lata 2025-2027. Miasto otrzymało ponadto ponad 210 mln zł z rządowego Programu OLiOC. Łącznie do dyspozycji jest kwota rzędu 400 mln zł na ochronę ludności w krótkim horyzoncie.
Lista wydatków „Warszawa Chroni” jest publiczna: 43 mln zł na doposażenie urzędów dzielnic, szkół i przedszkoli w przyłącza i agregaty prądotwórcze; 36,5 mln zł na zabezpieczenie wody (inwestycje MPWiK); 20 mln zł na modernizację monitoringu miejskiego; 12 mln zł na nową strażnicę PSP z magazynem przeciwpowodziowym w Wawrze; 11 mln zł na zakup sprzętu ciężkiego dla ZRiKD; 3 mln zł na edukację mieszkańców; 0,5 mln zł na rozbudowę systemu syren alarmowych.
Prawda o schronach warszawskich: 9 milionów miejsc, zero prawdziwych schronów
PSP dysponuje danymi, które brzmią imponująco: Warszawa posiada ponad 200 schronów, ok. 1300 ukryć i ponad 16 000 miejsc doraźnego schronienia z łączną pojemnością szacowaną na ponad 9 mln osób. To stawia stolicę na bezapelacyjnym pierwszym miejscu wśród polskich miast – kolejne w rankingu Kraków, Wrocław, Lublin, Poznań i Łódź mają pojemność miejsc schronienia przekraczającą 1 mln każde.
Problem tkwi w nowej klasyfikacji. Gdy Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa przeprowadziło kontrolę blisko połowy obiektów wytypowanych przez ratusz, wynik był jednoznaczny: żaden nie spełnia definicji schronu zgodnej z nową ustawą. Warszawa dysponuje tysiącami ukryć i milionami miejsc doraźnego schronienia – chronią przed odłamkami i falą uderzeniową – ale ani jednym obiektem hermetycznym z filtrowentylacją i pełnym wyposażeniem. Audyt był zaawansowany w 40 proc. według stanu na wrzesień 2025 r., a ratusz wskazuje, że formalna weryfikacja leży po stronie PSP i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, nie urzędników miejskich.
Radna Zofia Smełka-Leszczyńska z Lewicy skrytykowała komunikację miejską ws. schronów, wskazując na nieczytelność aplikacji i ogólnikowość dostępnych materiałów. To ważna uwaga systemowa: posiadanie infrastruktury bez skutecznego informowania o niej ma wartość połowiczną.
„Podziemna Tarcza” – metro jako ukrycie dla 100 tysięcy
17 grudnia 2025 r. Trzaskowski ogłosił projekt „Podziemna Tarcza”. Stacje metra warszawskiego mają zostać przystosowane do pełnienia funkcji miejsc ukrycia, a cała sieć – M1 (21 stacji) i M2 (18 stacji, łącznie ok. 41,5 km) – ma zapewnić schronienie dla ponad 100 tys. osób. Prace adaptacyjne prowadzą ratusz i straż pożarna.
W tzw. pustkach technologicznych przy stacjach takich jak Plac Wilsona czy Bródno powstają magazyny kryzysowe z łóżkami polowymi, śpiworami i kocami. W planach jest zakup agregatów prądotwórczych dla autonomicznego działania podziemnej infrastruktury.
Metro to jednak miejsce ukrycia, nie schron – i to rozróżnienie jest absolutnie kluczowe. Pierwszą linię metra od Kabat do Wierzbna projektowano jeszcze w latach 80. z myślą o funkcji schronu – stąd grodzie metalowe przy wyjściach i głębsze posadowienie niektórych stacji. W trakcie budowy i eksploatacji zrezygnowano jednak z hermetyczności. NIK skontrolowała obiekty m.in. na stacjach Politechnika i Wilanowska i stwierdziła brak szczelności. Były dowódca GROM gen. Roman Polko wskazał fundamentalną różnicę: kijowskie metro jest kilkudziesięciometrowe, niekiedy stumetrowe; warszawskie leży kilkanaście-kilkadziesiąt metrów pod ziemią. Przy tak płytkim posadowieniu hermetyczność jest technicznie niemożliwa do osiągnięcia po fakcie.
Co metro realnie oferuje: ochronę przed odłamkami, falą uderzeniową i skutkami konwencjonalnych nalotów. Tego nie należy lekceważyć – ukraińskie doświadczenia z Charkowa i Kijowa pokazują, że metro ratuje życie podczas nalotów bombowych. Nie chroni jednak przed bronią chemiczną ani radiologiczną.
Dalekosiężna perspektywa jest lepsza. Planowana 4. linia metra (23 stacje, Białołęka, Bielany, Żoliborz, Wola, Ochota, Włochy, Mokotów, Wilanów) ma być projektowana od podstaw jako obiekt o podwójnym przeznaczeniu – transportowym i ochronnym. Trzaskowski zapowiedział, że argument ochrony ludności zostanie użyty przy staraniach o dofinansowanie unijne.
120 autobusów z miejscami na nosze
W grudniu 2025 r. Zarząd Transportu Miejskiego podpisał umowę na zakup 120 przegubowych autobusów Solaris o długości 18 metrów. Dostawy od drugiej połowy 2026 r. do 2027 r. To pierwsza taka inwestycja w Polsce łącząca formalnie transport publiczny z obroną cywilną.
Kluczowy element: każdy autobus będzie wyposażony w miejsca mocowania 4 noszy. Adaptacja ma być – jak podał ZTM – „szybka i łatwa, możliwa do wykonania bez specjalistycznych narzędzi”. Na co dzień autobusy jeżdżą na miejskich trasach. W sytuacji kryzysowej mogą w ciągu minut zmienić funkcję na ewakuacyjną lub sanitarną, transportując rannych bezpośrednio do punktów medycznych. Przetarg przewiduje możliwość zamówienia uzupełniającego na dodatkowe 100 autobusów. ZTM stara się o dofinansowanie z Programu OLiOC.
Dzielnice i okręgi – jak wygląda ewakuacja w Warszawie na poziomie lokalnym
Warszawa złożyła swój wkład do Mazowieckiego Planu Ewakuacji Ludności jako jeden dokument miejski. W praktyce jednak system działa na poziomie dzielnic – każde z 18 urzędów dzielnicowych ma własne procedury, wyznaczone miejsca zbiórek i punkty pierwszego kontaktu. Doposażenie urzędów dzielnic w agregaty i przyłącza (43 mln zł z programu „Warszawa Chroni”) oznacza, że punkty te mają działać autonomicznie nawet przy braku zasilania z sieci.
Wawer – dzielnica, w której zlokalizowana jest nowa strażnica PSP z magazynem przeciwpowodziowym – to jeden z kierunków ewakuacyjnych dla terenów nadwiślańskich. Zerzeń i Trakt Lubelski są w dokumentach wskazane jako obszary zagrożone regularnym zalewaniem, a plany ewakuacyjne dla tej części miasta są bardziej szczegółowe niż dla dzielnicy Śródmieście.
Stołeczny Ośrodek Koordynacji Kryzysowej działa całodobowo pod numerem 22 443 22 00 i jest centralnym węzłem komunikacyjnym w sytuacjach kryzysowych. Apka „gdziesieukryc.pl” – dostępna na iOS i Android, z trybem offline – pokazuje wszystkie zidentyfikowane miejsca schronienia w Warszawie na interaktywnej mapie.
Kraków: schrony z Nowej Huty i plan ewakuacji stolicy Małopolski
Kraków zajmuje drugie miejsce w Polsce pod względem pojemności miejsc doraźnego schronienia – dane PSP wskazują na ponad 1 mln dostępnych miejsc. Obraz nie jest jednak jednorodny geograficznie. Jedyne prawdziwe schrony w Krakowie, spełniające wymogi hermetyczności, znajdują się w Nowej Hucie – w zabudowie z okresu PRL, kiedy budynki przemysłowe i mieszkalne projektowano z myślą o obronie cywilnej. Łączna pojemność tych obiektów wynosi ok. 1 000 osób. Dla miasta z 800 tys. mieszkańców to kropla w morzu.
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie prowadzi Centrum Zarządzania Kryzysowego dostępne całodobowo pod numerem 987 (WCZK, alternatywnie 12 39 21 300). Krakowski KCZK (Krakowskie Centrum Zarządzania Kryzysowego) funkcjonuje jako punkt koordynacyjny dla wszystkich służb i operuje przez całą dobę – kontakt i formularz na bip.krakow.pl. Miasto wdrożyło Regionalny System Ostrzegania (RSO), który pozwala na szybkie wysyłanie alertów do mieszkańców z geotargetowaniem – aplikacja RSO Małopolska jest dostępna bezpłatnie.
Kraków w ramach Programu OLiOC na 2026 rok realizuje inwestycje w trzech obszarach: budowę nowych budowli ochronnych i miejsc doraźnego schronienia, zabezpieczenie logistyczne i ciągłość dostaw podstawowych usług oraz doposażenie służb ratowniczych i CBRN. Konkretne kwoty dla poszczególnych projektów są publikowane na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z aktualizacjami z 18 lutego 2026 r.
Specyficznym zagrożeniem dla Krakowa jest jakość powietrza i ewentualne skażenia chemiczne z zakładów przemysłowych. Miasto posiada rozbudowaną sieć czujników pomiaru powietrza i procedury reagowania na alerty skażeniowe – odrębne od procedur ewakuacyjnych wojennych. Krakowskie Wodociągi (994) i MPEC Kraków (993 – pogotowie techniczne) mają własne plany ciągłości działania zgodne z nową ustawą.
Poznań i Wielkopolska: Program OLiOC z limitem na gminę
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu realizuje Program OLiOC z wyraźnie zdefiniowanymi limitami finansowymi dla poszczególnych powiatów i gmin – limity zostały zaktualizowane 18 lutego 2026 r. Podejście wielkopolskie wyróżnia się transparentnością: wykazy dostępnych środków dla każdej gminy są publikowane na stronie urzędu, co umożliwia lokalnym radom i mieszkańcom bezpośrednią weryfikację realizacji programu.
Poznań, podobnie jak inne duże miasta regionalne, plasuje się w kategorii miast z pojemnością miejsc doraźnego schronienia powyżej 1 mln osób. Schrony spełniające nowe wymogi to jednostkowe obiekty przy zakładach przemysłowych i starszych budynkach użyteczności publicznej. Plany rozbudowy zakładają priorytety dla Obszaru I Programu OLiOC: nowe budowle ochronne i miejsca doraźnego schronienia z dostosowaniem do rygorów ustawy z 2024 roku.
Poznański system komunikacji kryzysowej opiera się na kombinacji Alertu RCB, RSO Wielkopolska i miejskiego systemu syren. Miasto posiada własne centrum zarządzania kryzysowego działające całą dobę.
Inne duże miasta – ranking ochrony i czego brakuje
Ranking pojemności miejsc schronienia w polskich miastach (dane PSP 2022-2023, zaktualizowane przez inwentaryzację 2025) wypadł następująco: Warszawa (ponad 9 mln miejsc doraźnych), Kraków, Wrocław, Lublin, Poznań i Łódź (każde powyżej 1 mln), następnie Gdańsk, Katowice, Gdynia, Bydgoszcz, Białystok, Rzeszów i Kielce (każde powyżej 500 tys.). Większość z tych miejsc to ukrycia i miejsca doraźnego schronienia, nie pełnoprawne schrony – to ograniczenie dotyczy wszystkich miast bez wyjątku.
Wrocław jako miasto przygraniczne z perspektywy wschodniej granicy jest strategicznym węzłem ewakuacyjnym – trasy z Warszawy i Łodzi prowadzą przez Dolny Śląsk ku granicy zachodniej. Wrocławski Plan Ewakuacji opracowany w 2025 r. uwzględnia ten aspekt tranzytowy i wyznacza punkty recepcji dla ewakuowanych z innych województw.
Gdańsk i Trójmiasto – ze względu na dostęp do morza i lotnisko – figurują w planach jako potencjalne węzły ewakuacji morskiej i powietrznej w scenariuszach największej skali. Marynarka Wojenna RP posiada własne procedury ewakuacyjne dla cywilów w ramach planowania wojskowego.
Białystok, Suwałki, Augustów – województwo podlaskie jako pierwsze otrzymuje drukowane poradniki bezpieczeństwa, bo graniczy zarówno z Białorusią, jak i przez Litwę ze „Suwalskim korytarzem” – obszarem o szczególnym znaczeniu dla NATO. Plany ewakuacyjne dla tego regionu mają największy stopień szczegółowości i najniższe progi uruchomienia procedur.
Co to oznacza dla Ciebie? Konkretne kroki – nie tylko dla Warszawy
1. Sprawdź gdzie się ukryć – teraz, nie w dniu kryzysu. Wejdź na gdziesieukryc.pl lub pobierz aplikację (iOS/Android). Znajdź 2-3 najbliższe obiekty od domu i od pracy. Aplikacja działa w trybie offline po pobraniu danych – to ważne, bo w sytuacji kryzysowej sieć może nie działać. Zapamiętaj adresy lub zrób zrzut ekranu.
2. Kupujesz czy masz już radio na baterie lub korbkę? To jedyne narzędzie komunikacji działające przy rozległej awarii zasilania. Alert RCB, internet i telefon – wszystkie wymagają działających stacji BTS. Radio analogowe potrzebuje tylko baterii. Polskie Radio Program 1 i Program 3 mają zasilanie awaryjne i w sytuacji kryzysowej staną się głównym kanałem oficjalnych komunikatów.
3. Plecak ewakuacyjny – lista z gov.pl. Na 72 godziny, na każdą osobę osobno. Woda (2 litry dziennie), żywność długoterminowa, leki na stałe przyjmowane z zapasem na tydzień, kopie dokumentów (papierowe i na pendrive), gotówka w małych nominałach, latarka z bateriami zapasowymi, powerbank, radio, apteczka, nóż wielofunkcyjny, mapy papierowe lokalnego obszaru i kompas. Plecak przechowuj w miejscu łatwo dostępnym, sprawdzaj daty ważności żywności i baterii co 6 miesięcy.
4. Masz w rodzinie osobę z niepełnosprawnością lub seniora? Prawo gwarantuje im pierwszeństwo w ewakuacji zorganizowanej – ale tylko jeśli są znani służbom z wyprzedzeniem. Warto zgłosić taką osobę w urzędzie gminy lub dzielnicy, by dane znalazły się w rejestrze wymagającym szczególnej pomocy. W sytuacji nagłej gwarancja prawna bez wiedzy służb ma ograniczoną wartość praktyczną.
5. Przed opuszczeniem mieszkania – procedura z gov.pl. Zamknij główny zawór wody, odetnij gaz, wyłącz instalację elektryczną z głównego bezpiecznika, wygaś wszystkie źródła ognia łącznie z piecem i kompostowaniem. Zabierz plecak, dokumenty i gotówkę. W samochodzie: nie przekazuj dokumentów osobom postronnym proponującym pomoc, numer rejestracyjny pojazdu, który Cię zabiera – wyślij bliskim.
6. W Warszawie: stacja metra = potencjalne miejsce ukrycia. Stacje I linii (od Kabat do Wierzbna) mają grodzie metalowe przy wyjściach i głębsze posadowienie. W ramach „Podziemnej Tarczy” trwa adaptacja stacji jako miejsc ukrycia. Nie to samo co schron – nie chronią przed bronią chemiczną – ale zapewniają realną ochronę przed odłamkami i falą uderzeniową w scenariuszach konwencjonalnych.
7. Ufaj wyłącznie oficjalnym źródłom. Alert RCB, TVP, Polskie Radio Program 1, strony urzędów wojewódzkich i gminnych. Podczas ewakuacji dezinformacja w mediach społecznościowych może być celowa i może kosztować życie – ukraińskie doświadczenia z 2022 roku dokumentują dziesiątki przypadków fałszywych komunikatów o trasach ewakuacji, które kierowały cywilów wprost na niebezpieczne obszary. Panika wywołana nieoficjalną informacją wyrządza czasem więcej szkód niż samo zagrożenie.
