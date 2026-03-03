Facebook nie działa. Tysiące zgłoszeń w Polsce i na świecie – awaria trwa
Facebook przestał działać prawidłowo wieczorem 3 marca 2026 roku. Serwis Downdetector odnotował gwałtowny skok zgłoszeń – o godz. 23:10 było ich już 2618, a liczba stale rośnie. Awaria ma charakter globalny i obejmuje całą infrastrukturę Meta.
Desktop nie odpowiada, mobile działa częściowo
Użytkownicy w Polsce i na świecie zgłaszają przede wszystkim brak możliwości korzystania z Facebooka w przeglądarce na komputerze. Wersja mobilna działa, ale z ograniczeniami – część funkcji jest niedostępna. Jak podaje wrzesnia.info.pl, awaria dotyczy zarówno wersji przeglądarkowej, jak i aplikacji mobilnej, a problemy mogą obejmować również inne serwisy należące do Meta.
Rzeczpospolita w aktualizacji z godz. 23:12 potwierdza, że zakłócenia dotyczą Instagrama, Messengera, Threadsa i WhatsAppa. Użytkownicy zgłaszają błędy przy wysyłaniu wiadomości, problemy z wyświetlaniem treści i znikające posty. Część osób została wylogowana ze swoich kont i nie może się ponownie zalogować.
Meta nie podała jeszcze przyczyny
Na ten moment firma Meta nie wydała oficjalnego komunikatu wyjaśniającego źródło problemów. Na platformach pojawił się jedynie standardowy komunikat: „Pracujemy nad tym, aby rozwiązać ten problem tak szybko, jak to możliwe”.
Poprzednie poważne awarie infrastruktury Meta trwały od kilkudziesięciu minut do kilku godzin. Historycznie przyczyny były różne – od błędów konfiguracyjnych serwerów, przez problemy z protokołem BGP, po awarie centrów danych.
Artykuł będzie aktualizowany. Bieżący status awarii można śledzić na downdetector.pl.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.