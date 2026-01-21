Fala mrozów nadciąga nad Polskę. Temperatura spadnie nawet do -21°C. Utrudnienia na drogach
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem, które obejmują znaczną część kraju. Prognozy wskazują na gwałtowny spadek temperatur w nocy, co w połączeniu z trudnymi warunkami drogowymi wymaga od kierowców i mieszkańców zachowania szczególnej ostrożności. Służby już odnotowują pierwsze zdarzenia drogowe z udziałem pojazdów ciężarowych.
Ostrzeżenie IMGW: Siarczysty mróz do 22 stycznia
Według komunikatu wydanego przez IMGW, w najbliższych dniach czeka nas uderzenie zimy. Synoptycy prognozują temperaturę minimalną w nocy wynoszącą od -18°C do -15°C. Lokalnie słupki rtęci mogą spaść nawet do około -21°C. Ostrzeżenie meteorologiczne obowiązuje od 20 stycznia 2026 roku od godziny 12:12 do 22 stycznia 2026 roku do godziny 10:00.
W ciągu dnia temperatura maksymalna ma wynosić od -7°C do -3°C. Wiatrowi, o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h, towarzyszyć będzie wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska, oceniane przez meteorologów na 80%. Żółte alerty na mapie ostrzeżeń obejmują większość województw, w tym centralną i wschodnią część Polski.
Seria zdarzeń na DK50. Zablokowane rondo i kolizja ciężarówek
Pogarszające się warunki i nieuwaga kierowców już przekładają się na sytuację na drogach. Policja w Płońsku poinformowała o poważnych utrudnieniach na drodze krajowej nr 50 w miejscowości Brody (ulica Bydgoska) oraz na węźle z drogą krajową nr 10.
Około godziny 11:30 w Brodach doszło do kolizji dwóch pojazdów ciężarowych. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 57-letni kierowca Mercedesa z naczepą, mieszkaniec województwa warmińsko-mazurskiego, uderzył w tył naczepy ciężarówki marki MAN, którą kierował 44-latek z Małopolski. Do zdarzenia doszło, ponieważ kierujący Mercedesem nie zachował bezpiecznej odległości, gdy poprzedzający go pojazd hamował przed sygnalizacją świetlną.
Dodatkowe utrudnienia występują na rondzie łączącym DK10 z DK50, gdzie doszło do awarii innego pojazdu ciężarowego. Unieruchomione auto oczekuje na pomoc drogową, co wpływa na płynność ruchu w tym rejonie.
Poradnik: Jak przygotować się na silne mrozy i bezpiecznie podróżować?
Nadchodzące spadki temperatur do -20°C to wyzwanie nie tylko dla naszego zdrowia, ale także dla infrastruktury i pojazdów. Poniżej przedstawiamy kluczowe zasady, które pomogą przetrwać falę mrozów.
Zabezpieczenie samochodu przed mrozem (Diesel i akumulator)
Przy temperaturach spadających poniżej -15°C, typowe problemy z dieslem i akumulatorami stają się nagminne.
- Paliwo: Warto zatankować tzw. paliwo arktyczne lub dolać depresator (dodatek zapobiegający wytrącaniu się parafiny), zanim mróz zablokuje filtr paliwa. Zwykły olej napędowy może zgęstnieć już przy -18°C.
- Akumulator: Jeśli bateria w aucie ma więcej niż 4 lata, jej sprawność przy -20°C spada drastycznie. Warto sprawdzić napięcie lub doładować akumulator prostownikiem przed nadejściem nocy.
- Płyny: Upewnij się, że płyn do spryskiwaczy jest zimowy (do -22°C). Letni płyn zamarznie w przewodach i może uszkodzić pompkę.
- Technika jazdy w warunkach zimowych
Zdarzenie w Płońsku pokazuje, jak kluczowe jest zachowanie odstępu.
- Zasada 3 sekund: Na śliskiej nawierzchni droga hamowania wydłuża się kilkukrotnie. Zwiększ odstęp od poprzedzającego auta przynajmniej dwukrotnie w stosunku do warunków letnich.
- Hamowanie silnikiem: Staraj się wytracać prędkość poprzez redukcję biegów, unikając gwałtownego wciskania hamulca, co minimalizuje ryzyko poślizgu.
- Widoczność: Przed ruszeniem dokładnie odśnież cały pojazd (w tym dach i światła), a nie tylko „wizjer” na przedniej szybie. Spadający z dachu lód może uszkodzić auto jadące za Tobą.
- Ochrona domu i zdrowia
- Zwierzęta: Przy tak niskich temperaturach zwierzęta domowe nie powinny przebywać na zewnątrz. Psy trzymane w kojcach muszą mieć ocieplaną budę i zapewniony ciepły, wysokokaloryczny posiłek oraz wodę, która nie zamarza.
- Instalacje: Warto sprawdzić, czy rury z wodą w nieogrzewanych pomieszczeniach (piwnice, garaże) są odpowiednio zaizolowane, aby uniknąć ich pęknięcia.
- Ubieranie się: Stosuj zasadę „na cebulkę”. Warstwa powietrza między ubraniami jest najlepszym izolatorem. Pamiętaj o czapce – przez głowę ucieka duża część ciepła.
- Pomoc osobom w kryzysie
Silny mróz to śmiertelne zagrożenie dla osób bezdomnych, starszych i samotnych.
- Jeśli widzisz osobę leżącą na ławce, przystanku lub w innym nieosłoniętym miejscu, nie bądź obojętny. Reaguj.
- Zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub 986 (Straż Miejska). Jeden telefon może uratować czyjeś życie. Służby mają obowiązek przewieźć taką osobę do ogrzewalni lub noclegowni.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.