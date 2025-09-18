Fiskus kontroluje, Polacy w szoku, bo nie wiedzieli o końcu ulgi. Niektórzy będą musieli zapłacić blisko 20 tys. złotych
Od stycznia zaostrzyły się przepisy, a teraz trwać będą kontrole. Tysiące Polaków skorzystało z odliczenia. Okazało się jednak, że niesłusznie. Niektórzy będą musieli zapłacić krocie.
Od początku tego roku Ministerstwo Finansów jednoznacznie wykluczyło możliwość odliczania wydatków na klimatyzatory z funkcją grzania w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Wydatki poniesione na zakup klimatyzatora z funkcją grzania, w tym klimatyzatora z wbudowaną pompą ciepła, nie można uznać za wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne – podkreśla resort finansów w oficjalnych wyjaśnieniach.
Jeszcze w 2021 roku niektóre interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej pozwalały na takie odliczenia. Teraz jednak takiej możliwości nie ma, o czym część podatników najwyraźniej nie wiedziała.
Szef KAS likwiduje stare interpretacje z 2021 roku
Krajowa Administracja Skarbowa rozpoczęła systematyczną zmianę interpretacji indywidualnych wydanych w 2021 roku, które pozwalały na odliczanie klimatyzacji z funkcją ogrzewania. Organy podkreślają, że wykaz w rozporządzeniu ma charakter zamknięty i już w poprzednim stanie prawnym wydatek na klimatyzator nie mieścił się w katalogu odliczeń – informuje portal Salon24.
Decyzje dotykają tysięcy rodzin w całej Polsce. Państwo K. z Krakowa zainstalowali w 2022 roku klimatyzację z funkcją grzania za 12 000 złotych. Skorzystali z interpretacji indywidualnej i odliczyli wydatek w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Teraz otrzymali decyzję KAS o konieczności dopłaty 3840 złotych podatku.
Podobnie sprawa wygląda u Pana Marcina z Gdańska, który kupił i zamontował klimatyzator inwerterowy z pompą ciepła za 18 000 złotych. Po odliczeniu w ramach ulgi zaoszczędził 5760 złotych. Teraz urząd skarbowy żąda zwrotu całej kwoty wraz z odsetkami.
Najgorsza sytuacja dotyczy podatników z drugiego progu podatkowego. Maksymalna kwota ulgi wynosi 53 000 złotych, co przy 32-procentowej stawce podatkowej oznacza potencjalny zwrot do 16 960 złotych.
Nowe przepisy wykluczają klimatyzatory, ale dodają magazyny energii
Od 1 stycznia 2025 roku rozporządzenie z wykazem materiałów i usług objętych ulgą precyzuje pozycję „pompa ciepła” jako urządzenie będące częścią instalacji do ogrzewania pomieszczeń lub ciepłej wody. Standardowa klimatyzacja z trybem grzania nie pozwala na skorzystanie z ulgi. Dzieje się tak nawet pomimo tego, że wyposażona jest w pompę ciepła.
Jednocześnie rząd wprowadził nowe możliwości. Od 1 stycznia 2025 r. właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej także w przypadku zakupu i montażu magazynów energii – informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska. To kolejna forma wsparcia rozwoju energetyki odnawialnej i zwiększenia opłacalności instalacji prosumenckich.
Nowe przepisy dają możliwość uzyskania ulgi termomodernizacyjnej w podatku dochodowym od osób fizycznych również na zakup i montaż magazynu energii lub magazynu ciepła wraz z infrastrukturą niezbędną do ich funkcjonowania. Dotychczas magazyny energii można było odliczyć tylko jako część większej instalacji fotowoltaicznej.
Państwo jednocześnie zabiera możliwość odliczania kotłów olejowych i gazowych. To część większej reformy, o którą domaga się Unia Europejska.
Jak wysokie mogą być zwroty
Wysokość zwrotu zależy od kilku czynników: kwoty odliczonej ulgi, stawki podatkowej podatnika oraz czasu, jaki upłynął od wykorzystania ulgi. W większości przypadków urzędnicy doliczają również odsetki za zwłokę.
Najgorzej jest z podatnikami w drugim progu. Przykład: Państwo N. z Warszawy wydali na dwie klimatyzacje łącznie 35 000 złotych. Przy 32-procentowej stawce zaoszczędzili 11 200 złotych. Decyzja KAS zmusza ich do zwrotu całej kwoty plus odsetki, co łącznie wynosi już ponad 13 000 złotych.
Najcięższa sytuacja dotyka tych, którzy wykorzystali pełny limit ulgi 53 000 złotych na klimatyzatory. Przy najwyższej stawce podatkowej oznacza to zwrot 16 960 złotych plus odsetki – łącznie około 19 000 złotych.
Kto może się bronić
Osoby, które skorzystały z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, mają pewną ochronę prawną. Przepisy przewidują, że jeśli podatnik postępował zgodnie z indywidualną interpretacją przepisów prawa podatkowego, nie ponosi odpowiedzialności za skutki takiego postępowania.
Jak pisze portal Salon24, który przyjrzał się w sprawie takich osób, ostateczności można rozważyć zwrócenie się do sądu.
Warto też ocenić, czy całość inwestycji nie obejmowała również elementów niewątpliwie kwalifikowanych do ulgi, takich jak ocieplenie czy modernizacja instalacji grzewczej. Jeśli klimatyzacja była częścią szerszego projektu termomodernizacyjnego, argumentacja może być silniejsza.
Co oznacza to dla Ciebie?
Jeśli w latach 2021-2024 skorzystałeś z ulgi termomodernizacyjnej na zakup klimatyzacji z funkcją grzania, przygotuj się na możliwą kontrolę. KAS systematycznie przegląda wszystkie przypadki odliczeń dotyczących klimatyzatorów i wydaje decyzje o zwrocie korzyści podatkowych.
Sprawdź, czy masz interpretację indywidualną KIS potwierdzającą prawo do odliczenia. Jeśli tak, nie ignoruj decyzji KAS – złóż odwołanie do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej. W ostateczności rozważ skargę do sądu administracyjnego. Jeżeli nie, lepiej jest po prostu zapłacić.
Przygotuj pełną dokumentację swojej inwestycji. Sprawdź, czy klimatyzacja była częścią większego projektu termomodernizacyjnego obejmującego również inne elementy. Może to wzmocnić twoją argumentację w sporze z fiskusem.
Jeśli planujesz w 2025 roku zakup klimatyzacji, pamiętaj o nowych przepisach. Klimatyzatory z funkcją grzania nie kwalifikują się już do ulgi termomodernizacyjnej. Zamiast tego rozważ inwestycję w magazyn energii, który od stycznia można odliczyć nawet przy samodzielnym zakupie.
Bezpieczne alternatywy dla nowych inwestycji
Dla osób planujących termomodernizację w 2025 roku rząd przygotował nowe możliwości. Oprócz magazynów energii i ciepła, od nowego roku można również odliczyć mikroinstalacje wiatrowe oraz systemy zarządzania energią.
Bezpiecznym wyborem pozostają pompy ciepła będące częścią instalacji do ogrzewania pomieszczeń lub przygotowania ciepłej wody użytkowej. Ważne, żeby pompa była zintegrowana z systemem grzewczym, a nie działała jak typowa klimatyzacja.
Warto też rozważyć kompleksową termomodernizację łączącą różne elementy: ocieplenie, wymianę okien, instalację fotowoltaiki z magazynem energii. Taki projekt niewątpliwie kwalifikuje się do ulgi i może przynieść znaczne oszczędności.
Dla nowych projektów bezpieczniej traktować klimatyzację z funkcją grzania jako wydatek poza ulgą, a korzyści podatkowych poszukiwać w innych, jednoznacznie kwalifikowanych elementach termomodernizacji. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 53 000 złotych, a w przypadku małżeństw nawet 106 000 złotych rocznie.
