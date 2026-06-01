FlixBus uruchamia linię 666 na… Hel. Tak, to nie żart – bilety już w sprzedaży
FlixBus właśnie ogłosił bezpośrednie połączenie z Krakowa i Warszawy na Półwysep Helski. Numer linii? 666. Pierwsze kursy wyruszą 26 czerwca, a bilety są już dostępne w sprzedaży.
– Półwysep Helski od lat przyciąga turystów z całej Polski, a w szczycie sezonu letniego infrastruktura transportu zbiorowego w regionie jest intensywnie wykorzystywana. W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie podróżami nad Bałtyk wprowadzamy do naszej siatki bezpośrednie połączenia na Hel. Linia 666 z Krakowa przez Warszawę to wygodny i przystępny cenowo sposobów dotarcia nie tylko na Hel, ale również do najpopularniejszych kurortów Półwyspu Helskiego. Co więcej, w sezonie FlixBus będzie dojeżdzał do ponad 50 nadmorskich miejscowości. Naszym celem jest aby we wakacje zapewnić pasażerom nowe możliwości podróżowania i jeszcze łatwiejszy dostęp do jednych z najchętniej wybieranych miejsc wypoczynkowych w Polsce – mówi Michał Leman, Vice President Europe East, FlixBus.
Skąd, kiedy i za ile – rozkład jazdy linii 666
Autobus wyjeżdża z Krakowa o godz. 6:00, z Warszawy o godz. 10:30. Przyjazd do Helu zaplanowano na godz. 19:25. Po drodze linia obsługuje też Władysławowo, Chałupy, Kuźnicę, Jastarnię i Juratę – czyli praktycznie wszystkie główne kurorty półwyspu. Połączenie będzie kursować codziennie przez cały sezon letni.
Jak informuje FlixBus, bilety są już dostępne w standardowej sprzedaży na stronie i w aplikacji przewoźnika.
Nowe przystanki w Warszawie i rower w luku bagażowym
FlixBus zapowiada przy okazji otwarcie nowych przystanków w Warszawie – przy stacjach metra Wilanowska i Imielin. Dziś głównym hubem pozostaje Warszawa Zachodnia, skąd codziennie realizowanych jest ok. 200 kursów do 437 bezpośrednich kierunków.
Dla jadących nad morze z rowerem istotna informacja: 65 proc. autobusów FlixBusa umożliwia przewóz rowerów. Prawie połowa floty ma windy dla osób z niepełnosprawnościami. Od 2026 r. każdy nowo zakupiony pojazd przez partnerów przewoźnika będzie wyposażony w system alko-lock.
