Fragmenty szkła w sosie. GIS wydał pilne ostrzeżenie i apeluje o sprawdzenie słoika
Główny Inspektorat Sanitarny wydał 31 sierpnia ostrzeżenie publiczne dotyczące sosu bolońskiego z mięsem wołowo-wieprzowym, sprzedawanego w szklanym słoiku pod marką Kuchnia Zyguły. Informację o możliwej obecności fragmentów szkła w produkcie GIS otrzymał od Głównego Inspektoratu Weterynarii, po tym jak do służb wpłynęła skarga konsumenta, który natrafił na odłamki w zakupionym słoiku.
Sprawdź numer partii, zanim sięgniesz po łyżkę
Ostrzeżenie dotyczy wyłącznie jednej, konkretnej partii produktu – oznaczonej numerem 154, z datą minimalnej trwałości 30 maja 2027 roku. Producentem sosu jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Jóźwiak Dorota Jóźwiak z miejscowości Chociszewo w gminie Brójce, a podmiotem odpowiedzialnym za wprowadzenie produktu na rynek – spółka „Rzeźnictwo Zyguła Zbąszynek”. Jeśli oba te oznaczenia – numer partii i data przydatności – zgadzają się z tymi widniejącymi na słoiku w Twojej kuchni, GIS zaleca, by produktu nie spożywać.
Firma wycofuje partię, ale nie ustaliła źródła szkła
Spółka „Rzeźnictwo Zyguła Zbąszynek” niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia uruchomiła procedurę wycofania wskazanej partii z rynku i zapewniła, że do tej pory nie otrzymała innych zgłoszeń konsumenckich dotyczących tego samego sosu. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzyrzeczu przeprowadził w tym czasie postępowanie wyjaśniające bezpośrednio w zakładzie producenta – kontrola nie ujawniła jednak żadnych nieprawidłowości w samym procesie produkcyjnym ani wcześniejszych incydentów związanych z obecnością stłuczki szklanej na linii. Mimo przeprowadzonych czynności nie udało się ustalić, skąd dokładnie wzięły się odłamki szkła w produkcie, ani jednoznacznie potwierdzić ich pochodzenia.
Producent musi teraz przejrzeć procedury dotyczące szklanych opakowań
Mimo braku jednoznacznych ustaleń co do przyczyny zdarzenia, Powiatowy Lekarz Weterynarii zobowiązał producenta do podjęcia działań zapobiegawczych – obejmujących analizę całego zdarzenia kryzysowego oraz weryfikację skuteczności dotychczasowych procedur postępowania z opakowaniami szklanymi na linii produkcyjnej. Zarówno Państwowa Inspekcja Sanitarna, jak i Inspekcja Weterynaryjna na bieżąco monitorują cały proces wycofywania produktu ze sklepów.
Zalecenie służb sanitarnych jest jednoznaczne: sosu bolońskiego z opisanej partii nie należy spożywać. Osoby, które mają w swoich zapasach słoik z numerem partii 154 i datą przydatności do 30 maja 2027 roku, powinny go wyrzucić albo zwrócić do miejsca zakupu, zamiast ryzykować kontakt z fragmentami szkła, których obecności w innych egzemplarzach tej partii nie da się wykluczyć.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.