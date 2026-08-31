Od 1 października więcej rodzin w Warszawie dostanie pieniądze. Próg uzyskania świadczenia wzrósł o ponad 450 zł
Od 1 października 2026 r. zmieni się jeden z najważniejszych warunków przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Kryterium dochodowe wzrośnie z 1209 zł do 1665 zł na osobę w rodzinie, co otworzy drogę do pieniędzy części rodzin, które przy obecnym limicie się nie kwalifikują. W Warszawie wnioski na nowy okres świadczeniowy można już składać, a termin złożenia dokumentów ma znaczenie dla tego, kiedy nastąpi pierwsza wypłata.
Próg rośnie o 456 zł na osobę. Dla 4-osobowej rodziny różnica to ponad 1800 zł miesięcznie
Do 30 września 2026 r. obowiązuje kryterium 1209 zł na osobę w rodzinie. Od 1 października będzie to już 1665 zł. Zmiana wynika z obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 22 stycznia 2026 r., wydanego na podstawie art. 9 ust. 2f ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Nowa kwota będzie stosowana przy ustalaniu prawa do świadczeń na okres rozpoczynający się 1 października 2026 r. i trwający do 30 września 2027 r.
Różnica jest duża, bo próg wzrasta o 456 zł na każdego członka rodziny. Przy 3 osobach oznacza to, że graniczna kwota dochodu rodziny rośnie z 3627 zł do 4995 zł miesięcznie w przeliczeniu według zasad ustawy. Dla 4-osobowej rodziny jest to wzrost z 4836 zł do 6660 zł. Nie należy jednak porównywać tych wartości wprost z sumą wynagrodzeń „na rękę”, ponieważ dochód do funduszu alimentacyjnego jest ustalany według ustawowych zasad i może obejmować także inne źródła. Dla okresu świadczeniowego 2026/2027 punktem wyjścia są dochody z 2025 r., z uwzględnieniem przewidzianych w przepisach zasad dotyczących utraty i uzyskania dochodu.
Fundusz wypłaca do 1000 zł miesięcznie, ale nie więcej niż wynoszą zasądzone alimenty
Samo spełnienie kryterium dochodowego nie wystarczy. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie, która ma prawo do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, a egzekucja tych alimentów okazała się bezskuteczna. Zgodnie z art. 10 ustawy świadczenie wypłacane jest w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie może przekroczyć 1000 zł miesięcznie. Jeżeli sąd zasądził 700 zł, fundusz nie wypłaci 1000 zł, tylko maksymalnie 700 zł. Przy alimentach wynoszących 1300 zł górną granicą świadczenia pozostaje 1000 zł.
Warszawa precyzuje również, co oznacza bezskuteczność egzekucji. Chodzi m.in. o sytuację, w której w ciągu ostatnich 2 miesięcy nie udało się wyegzekwować pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących alimentów. Przepisy obejmują także określone przypadki, w których dłużnik alimentacyjny przebywa za granicą i wszczęcie albo prowadzenie egzekucji jest niemożliwe. Do wniosku może być więc potrzebne zaświadczenie organu prowadzącego egzekucję potwierdzające jej całkowitą lub częściową bezskuteczność.
Przekroczenie 1665 zł nie zawsze oznacza utratę świadczenia. Działa zasada „złotówka za złotówkę”
Nowy próg nie działa jak sztywna ściana, po której przekroczeniu o 1 zł rodzina od razu traci całą pomoc. Art. 9 ust. 2a ustawy wprowadza mechanizm potocznie nazywany zasadą „złotówka za złotówkę”. Jeżeli dochód na osobę przekroczy kryterium o kwotę nie większą niż przysługujące świadczenie, wypłata zostanie pomniejszona dokładnie o wartość przekroczenia. Dopiero gdy wyliczone w ten sposób świadczenie będzie niższe niż 100 zł, nie będzie ono przysługiwało.
Przykładowo, jeśli na dziecko zasądzono 800 zł alimentów, a dochód rodziny na osobę przekroczy nowy próg 1665 zł o 100 zł, świadczenie z funduszu może wynieść 700 zł. Przy przekroczeniu o 300 zł – 500 zł. Mechanizm ma znaczenie szczególnie po podniesieniu kryterium, ponieważ część rodzin, które nadal znajdą się trochę powyżej 1665 zł na osobę, nie zostanie automatycznie wyrzucona z systemu. W każdej sprawie urząd wylicza jednak dochód według danych konkretnej rodziny, dlatego proste porównanie pensji z limitem może dać błędny wynik.
Świadczenie może być wypłacane do 25. roku życia, a w jednym przypadku bezterminowo
Fundusz alimentacyjny najczęściej kojarzy się z pomocą dla małoletnich dzieci, ale ustawa obejmuje również starsze osoby. Świadczenie przysługuje do ukończenia 18. roku życia, a jeżeli osoba uprawniona uczy się w szkole albo szkole wyższej – do ukończenia 25. roku życia. W przypadku osoby posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ustawodawca nie wprowadza granicy wieku i świadczenie może przysługiwać bezterminowo, oczywiście przy spełnieniu pozostałych warunków.
Pomoc nie przysługuje natomiast osobie uprawnionej, która została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej. Prawo do funduszu wygasa również po zawarciu przez osobę uprawnioną związku małżeńskiego. Te warunki są niezależne od nowego kryterium dochodowego, dlatego wzrost limitu do 1665 zł nie zmienia podstawowych zasad dotyczących wieku i sytuacji osoby, na którą zasądzono alimenty.
W Warszawie wniosek składa się w swojej dzielnicy. Urząd sam sprawdzi część danych o dochodach
Warszawiacy mogą składać dokumenty w Urzędzie Dzielnicy właściwym dla miejsca zamieszkania, w kancelarii ogólnej przy Alejach Jerozolimskich 44 albo przez internet. Miasto wskazuje portal Emp@tia oraz możliwość załatwienia sprawy elektronicznie za pomocą usług dostępnych online. Wniosek elektroniczny na nowy okres można składać od 1 lipca, a papierowy od 1 sierpnia. Samo złożenie wniosku jest bezpłatne.
Do podstawowych dokumentów należy wniosek o ustalenie prawa do świadczenia, dokument sądowy dotyczący alimentów oraz – jeżeli alimenty nie są płacone w pełnej wysokości – dokument potwierdzający bezskuteczność egzekucji. Warszawa zaznacza, że wnioskodawca nie musi samodzielnie dołączać wszystkich dokumentów potwierdzających dochody rodziny, ponieważ urząd część z nich zweryfikuje we własnym zakresie. Jeśli nie będzie mógł uzyskać potrzebnych informacji, wezwie do ich dostarczenia. Przy utracie albo uzyskaniu dochodu mogą być potrzebne dodatkowe dokumenty pokazujące datę i wysokość zmiany.
31 sierpnia ma znaczenie dla terminu pierwszej wypłaty
Nowy okres świadczeniowy rozpoczyna się 1 października, ale pieniądze nie są wypłacane wszystkim w tym samym dniu. Warszawa podaje dokładny harmonogram zależny od terminu złożenia kompletnego wniosku. Dokumenty złożone do 31 sierpnia pozwalają na wypłatę świadczenia za październik do 31 października. W przypadku wniosku złożonego od 1 do 30 września wypłata nastąpi do 30 listopada, a dokumenty złożone w październiku oznaczają termin do 31 grudnia.
Przy późniejszych wnioskach terminy przesuwają się dalej: dokumenty złożone w listopadzie mają być rozliczone do 31 stycznia następnego roku, a wnioski z okresu od 1 grudnia do 31 stycznia – do końca lutego. Nie trzeba więc czekać do 1 października ze złożeniem dokumentów.
Podwyżka kryterium nie oznacza automatycznego przyznania pieniędzy wszystkim samotnym rodzicom
To świadczenie nie jest dodatkiem przysługującym każdej osobie samotnie wychowującej dziecko. Fundusz zastępuje niewyegzekwowane alimenty w ustawowo określonym zakresie. Potrzebny jest więc tytuł wykonawczy dotyczący alimentów oraz bezskuteczna egzekucja. Nowy limit 1665 zł zmienia wyłącznie kryterium dochodowe, a nie pozostałe warunki dostępu do funduszu.
Zmiana może jednak realnie rozszerzyć grupę uprawnionych. Dotychczasowy limit 1209 zł na osobę był na tyle niski, że nawet rodziny o stosunkowo niewielkich dochodach mogły się w nim nie mieścić. Od października granica wzrośnie o 456 zł na każdego członka rodziny. Przy kilkuosobowym gospodarstwie różnica w łącznym dochodzie branym pod uwagę wynosi więc już ponad 1000 lub nawet 1800 zł miesięcznie, co dla części wnioskodawców może oznaczać przejście z odmowy do prawa do świadczenia albo wejście w mechanizm pomniejszonej wypłaty.
Co zrobić przed złożeniem wniosku o fundusz alimentacyjny?
- Sprawdź dochód całej rodziny. Od 1 października podstawowym kryterium będzie 1665 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę. Nie należy opierać się wyłącznie na sumie aktualnych pensji netto, ponieważ przepisy określają własny sposób ustalania dochodu, a znaczenie może mieć również utrata lub uzyskanie dochodu.
- Przygotuj dokument dotyczący alimentów. Potrzebny jest tytuł wykonawczy pochodzący albo zatwierdzony przez sąd. Jeśli wysokość alimentów została zmieniona, dokument powinien trafić również do komornika prowadzącego postępowanie, ponieważ od tego zależy możliwość odpowiedniego dostosowania wysokości świadczenia.
- Potwierdź bezskuteczność egzekucji. W Warszawie urząd wskazuje zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności oraz wysokości wyegzekwowanych alimentów. Przy dłużniku przebywającym za granicą mogą być potrzebne inne dokumenty dotyczące prób prowadzenia egzekucji.
- Nie czekaj z wnioskiem do października. Dokumenty na okres 2026/2027 są przyjmowane już teraz. Termin złożenia wpływa bezpośrednio na to, do kiedy urząd powinien wypłacić pierwsze świadczenie. Wniosek składany we wrześniu oznacza wypłatę za październik najpóźniej do 30 listopada.
- Zgłaszaj zmiany w sytuacji rodziny. Uzyskanie nowego dochodu, utrata dochodu, zmiana liczby członków rodziny czy wyjazd za granicę mogą wpłynąć na prawo do świadczenia. Warszawa wymaga, aby takie zmiany były zgłaszane urzędowi wypłacającemu pieniądze, ponieważ niewłaściwie pobrane świadczenia mogą później podlegać zwrotowi.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.