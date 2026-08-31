Ogromne utrudnienia na DK19. Zderzenie samochodu w Sarnakach, wprowadzono ruch wahadłowy
Duże utrudnienia dla kierowców na drodze krajowej nr 19. W Sarnakach doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego. Na miejscu pracują służby, a przejazd trasą został ograniczony. Policja informuje o wprowadzeniu ruchu wahadłowego i apeluje do kierujących o zachowanie szczególnej ostrożności.
Do zdarzenia doszło w niedzielę, 31 sierpnia, przed godziną 18.00. Informację przekazali funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Łosicach.
Zdarzenie na DK19 w Sarnakach. Są duże utrudnienia
Jak wynika z komunikatu policji, do zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Sarnaki. Brał w nim udział samochód osobowy.
Na miejscu pojawiły się służby ratunkowe. Na opublikowanym przez policję zdjęciu widać między innymi zastępy straży pożarnej oraz policyjny radiowóz.
Ze względu na prowadzoną akcję przejazd DK19 jest utrudniony.
Na trasie wprowadzono ruch wahadłowy.
Oznacza to, że kierowcy mogą spodziewać się oczekiwania na możliwość przejazdu oraz tworzących się zatorów, szczególnie przy większym natężeniu ruchu.
Policja apeluje do kierowców
Funkcjonariusze proszą osoby podróżujące przez Sarnaki o zachowanie szczególnej ostrożności.
Kierowcy powinni bezwzględnie stosować się do poleceń służb pracujących na miejscu. Policja wskazuje również na możliwość korzystania z wyznaczonych objazdów.
„Apelujemy o cierpliwość i bezpieczną jazdę” – przekazali funkcjonariusze z Łosic.
Utrudnienia mogą potrwać
Na razie policja nie podała informacji, kiedy zostanie przywrócony normalny ruch na DK19.
Nie ma również w opublikowanym komunikacie szczegółowych informacji dotyczących okoliczności zdarzenia ani ewentualnych osób poszkodowanych. Nie należy więc na tym etapie przesądzać, jak doszło do zdarzenia i jakie są jego skutki.
Kierowcy planujący przejazd drogą krajową nr 19 przez Sarnaki powinni przygotować się na znaczne utrudnienia i ruch wahadłowy. W miarę możliwości warto rozważyć trasę alternatywną.
Sytuacja na miejscu może się dynamicznie zmieniać.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.