Warunki zabudowy od 1 września 2026 r. Ważne zmiany dla gmin i inwestorów. Sprawdź nowe zasady w Warszawie
Pierwszego września 2026 roku wchodzą w życie przełomowe przepisy reformy planowania przestrzennego, które zasadniczo zmieniają zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy (tzw. WZ). Z końcem sierpnia definitywnie wygasły dotychczasowe studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, a ich miejsce zajmują plany ogólne. Dla inwestorów oraz właścicieli działek położonych na terenach pozbawionych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oznacza to prawny przełom. W stołecznych urzędach dzielnicowych na Woli, Mokotowie oraz w Śródmieściu inwestorzy masowo składali wnioski w ostatnich dniach sierpnia, aby załapać się na dotychczasowe zasady rozpatrywania spraw.
Data doręczenia wniosku kluczowa. Gmina bez planu ogólnego nie wyda nowej WZ
Zgodnie z nowym reżimem prawnym, gmina, która do 31 sierpnia nie zdołała uchwalić i wprowadzić w życie planu ogólnego, od 1 września nie może wydać nowej decyzji o warunkach zabudowy na podstawie wniosków złożonych od tego dnia. Kluczowym kryterium proceduralnym pozostaje data skutecznego doręczenia dokumentów do właściwego urzędu. Wnioski złożone w urzędach przed 1 września będą rozpatrywane na starych zasadach i mogą zakończyć się wydaniem WZ nawet wtedy, gdy gmina nadal nie posiada uchwalonego planu ogólnego.
Sytuacja ta wywołuje spore zamieszanie w skali całego kraju, ponieważ do końca sierpnia plan ogólny uchwaliło zaledwie około 25 proc. gmin w Polsce. W samorządach, które nie zdążyły z uchwaleniem nowego dokumentu, powstaje tymczasowy zator inwestycyjny: nowe wnioski o WZ będą musiały czekać na wejście w życie planu ogólnego, a wydane w przyszłości decyzje będą musiały być bezwzględnie zgodne z jego zapisami, w tym znajdować się na wyznaczonym obszarze uzupełnienia zabudowy (OUZ).
Podstawą prawną wprowadzanych zmian jest ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym wielką nowelizacją systemu planistycznego. Prawomocne decyzje WZ wydane do 31 sierpnia 2026 roku oraz decyzje wydane w sprawach wszczętych przed 16 października 2025 r. zachowują swoją ważność i pozostają bezterminowe, stanowiąc tzw. zabezpieczony zasób inwestycyjny.
Skutki dla rynku w Warszawie. Wola, Mokotów i Śródmieście pod lupą deweloperów
W Warszawie, gdzie znaczna część gruntów nadal nie jest objęta Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), nowe regulacje wpłyną bezpośrednio na wyceny działek budowlanych. W stolicy procesy planistyczne ulegają wydłużeniu, co skłoniło deweloperów oraz inwestorów indywidualnych do zabezpieczania decyzji WZ z wyprzedzeniem.
Wydziały Architektury i Budownictwa w stołecznych dzielnicach Wola oraz Mokotów odnotowały pod koniec sierpnia rekordową liczbę wpływających pism. Działki nieposiadające MPZP ani zabezpieczonej wnioskiem decyzji WZ będą od września wyceniane przez rynek ze znacznym dyskontem, gdyż ich potencjał budowlany będzie zależał od tego, czy stołeczny plan ogólny zakwalifikuje je do obszaru uzupełnienia zabudowy.
Przedstawiciele stołecznego ratusza w dzielnicy Śródmieście przypominają, że uchwalenie planu ogólnego wymaga przeprowadzenia procedury konsultacji społecznych, w których właściciele nieruchomości powinni aktywnie uczestniczyć, składając wnioski o uwzględnienie ich działek w strefach wielofunkcyjnych i zabudowy mieszkaniowej.
Jak krok po kroku sprawdzić status działki i decyzji WZ po 1 września
Zobacz zestaw practical kroków, które pozwolą Ci bezpiecznie zweryfikować możliwości inwestycyjne nieruchomości:
- Sprawdź datę złożenia wniosku o WZ w urzędzie – upewnij się, że Twój wniosek wpłynął do urzędu gminy do 31 sierpnia 2026 r., co gwarantuje rozpatrzenie go na starych zasadach.
- Weryfikuj status planu ogólnego w Geoportalu – sprawdź, czy gmina uchwaliła i ogłosiła plan ogólny w Dzienniku Urzędowym Województwa.
- Sprawdź, czy działka leży w Obszarze Uzupełnienia Zabudowy (OUZ) – przeanalizuj projekt planu ogólnego pod kątem wyznaczenia stref budowlanych na Twoim terenie.
- Skonsultuj się z Wydziałem Architektury na Woli lub Mokotowie – zasięgnij informacji o stanie prawnym nieruchomości w urzędzie dzielnicy przed zakupem gruntu.
- Bierz udział w konsultacjach społecznych planu ogólnego – składaj formalne uwagi i wnioski do projektu planu w Śródmieściu, chroniąc wartość rynkową swojej nieruchomości.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.