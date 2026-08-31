Stacja Świętokrzyska zamknięta. Nie działa zarówno M1, jak i M2 [AKTUALIZACJA]

31 sierpnia 2026 16:51 | Autor: Michał Wierzbicki | Warszawa | Brak komentarzy

Do naszej redakcji napływają zgłoszenia od wielu pasażerów, którzy informują o zamknięciu stacji Świętokrzyska w centrum Warszawy. Utrudnienia dotyczą zarówno linii M1, jak i M2, a pasażerowie nie mogą korzystać z jedynego w stolicy węzła przesiadkowego pomiędzy obiema liniami metra. Na razie nie wiadomo, co dokładnie jest przyczyną zamknięcia stacji.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Fot. Warszawa w Pigułce

Świętokrzyska zamknięta dla pasażerów. Zgłoszenia dotyczą obu linii metra

Pasażerowie informują, że stacja Świętokrzyska nie działa zarówno od strony pierwszej, jak i drugiej linii metra. To oznacza poważne utrudnienia w samym centrum miasta, ponieważ właśnie tutaj możliwa jest bezpośrednia przesiadka pomiędzy M1 i M2. Przy zamknięciu całego węzła osoby jadące przez centrum muszą liczyć się ze zmianą trasy i korzystaniem z komunikacji naziemnej albo przesiadką w innych częściach miasta.

Zobacz również:

W momencie publikacji nie mamy jeszcze potwierdzonej informacji o przyczynie zdarzenia. Jeżeli jednocześnie zamknięte zostały części stacji obsługujące obie linie, jedną z możliwych przyczyn może być uruchomienie systemu bezpieczeństwa, np. czujki przeciwpożarowej. To jednak wyłącznie niepotwierdzona możliwość i na tym etapie nie ma podstaw, by podawać ją jako przyczynę zamknięcia stacji.

Na razie wiadomo tylko, że pasażerowie nie mogą korzystać ze stacji

Świętokrzyska jest jednym z najważniejszych punktów warszawskiej komunikacji, dlatego nawet krótkie zamknięcie stacji może szybko przełożyć się na tłok na sąsiednich stacjach i w autobusach oraz tramwajach kursujących przez centrum. W przypadku linii M1 najbliższymi stacjami są Centrum i Ratusz Arsenał, natomiast na M2 pociągi kursują pomiędzy Rondem ONZ a Nowym Światem-Uniwersytetem. To właśnie na tych stacjach może pojawić się więcej pasażerów próbujących ominąć zamknięty węzeł.

Na tę chwilę możemy potwierdzić jedynie informacje przekazywane przez pasażerów: stacja Metro Świętokrzyska jest zamknięta i utrudnienia obejmują M1 oraz M2. Czekamy na oficjalny komunikat Warszawskiego Transportu Publicznego lub Metra Warszawskiego dotyczący przyczyny i czasu trwania utrudnień. Tekst będziemy aktualizować po pojawieniu się potwierdzonych informacji.

[AKTUALIZACJA, godzina 17.00] Potwierdziły się nieoficjalne informacje naszej redakcji. W metrze uruchomił się alarm przeciwpożarowy. Ruch został wznowiony.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna