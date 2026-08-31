Stacja Świętokrzyska zamknięta. Nie działa zarówno M1, jak i M2 [AKTUALIZACJA]
Do naszej redakcji napływają zgłoszenia od wielu pasażerów, którzy informują o zamknięciu stacji Świętokrzyska w centrum Warszawy. Utrudnienia dotyczą zarówno linii M1, jak i M2, a pasażerowie nie mogą korzystać z jedynego w stolicy węzła przesiadkowego pomiędzy obiema liniami metra. Na razie nie wiadomo, co dokładnie jest przyczyną zamknięcia stacji.
Świętokrzyska zamknięta dla pasażerów. Zgłoszenia dotyczą obu linii metra
Pasażerowie informują, że stacja Świętokrzyska nie działa zarówno od strony pierwszej, jak i drugiej linii metra. To oznacza poważne utrudnienia w samym centrum miasta, ponieważ właśnie tutaj możliwa jest bezpośrednia przesiadka pomiędzy M1 i M2. Przy zamknięciu całego węzła osoby jadące przez centrum muszą liczyć się ze zmianą trasy i korzystaniem z komunikacji naziemnej albo przesiadką w innych częściach miasta.
W momencie publikacji nie mamy jeszcze potwierdzonej informacji o przyczynie zdarzenia. Jeżeli jednocześnie zamknięte zostały części stacji obsługujące obie linie, jedną z możliwych przyczyn może być uruchomienie systemu bezpieczeństwa, np. czujki przeciwpożarowej. To jednak wyłącznie niepotwierdzona możliwość i na tym etapie nie ma podstaw, by podawać ją jako przyczynę zamknięcia stacji.
Na razie wiadomo tylko, że pasażerowie nie mogą korzystać ze stacji
Świętokrzyska jest jednym z najważniejszych punktów warszawskiej komunikacji, dlatego nawet krótkie zamknięcie stacji może szybko przełożyć się na tłok na sąsiednich stacjach i w autobusach oraz tramwajach kursujących przez centrum. W przypadku linii M1 najbliższymi stacjami są Centrum i Ratusz Arsenał, natomiast na M2 pociągi kursują pomiędzy Rondem ONZ a Nowym Światem-Uniwersytetem. To właśnie na tych stacjach może pojawić się więcej pasażerów próbujących ominąć zamknięty węzeł.
Na tę chwilę możemy potwierdzić jedynie informacje przekazywane przez pasażerów: stacja Metro Świętokrzyska jest zamknięta i utrudnienia obejmują M1 oraz M2. Czekamy na oficjalny komunikat Warszawskiego Transportu Publicznego lub Metra Warszawskiego dotyczący przyczyny i czasu trwania utrudnień. Tekst będziemy aktualizować po pojawieniu się potwierdzonych informacji.
[AKTUALIZACJA, godzina 17.00] Potwierdziły się nieoficjalne informacje naszej redakcji. W metrze uruchomił się alarm przeciwpożarowy. Ruch został wznowiony.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.