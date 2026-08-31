Warszawa dopłaca uczniom nawet 248 zł miesięcznie. Z tych pieniędzy można kupić także laptop i bilet komunikacji
Od 1 września rodzice warszawskich uczniów mogą składać wnioski o stypendium szkolne na rok 2026/2027. Maksymalna kwota wynosi 248 zł miesięcznie, a pomoc może być przyznana nawet na 10 miesięcy roku szkolnego. Co ważne, nie chodzi wyłącznie o podręczniki i zeszyty. W Warszawie stypendium można rozliczyć także na zakup komputera stacjonarnego, laptopa lub tabletu, biletu miesięcznego albo kwartalnego oraz części zajęć edukacyjnych. Na złożenie wniosku jest jednak niewiele czasu – podstawowy termin mija 15 września.
Od 99,20 do 248 zł miesięcznie. Przy maksymalnej kwocie w ciągu roku może uzbierać się 2480 zł
Stypendium szkolne jest pomocą socjalną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W roku szkolnym 2026/2027 warszawskie Ośrodki Pomocy Społecznej przyjmują wnioski od 1 do 15 września 2026 r. Miesięczna kwota wsparcia wynosi od 99,20 do 248 zł. Przy przyznaniu maksymalnej stawki na pełne 10 miesięcy roku szkolnego oznacza to łącznie do 2480 zł, choć konkretna wysokość i okres wypłaty zależą od sytuacji rodziny oraz decyzji organu przyznającego świadczenie. Nie jest to więc jednorazowe 300 zł na wyprawkę, ale zupełnie odrębna forma pomocy, której wysokość może być znacznie większa.
Podstawę prawną stanowią przepisy rozdziału 8a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Art. 90d przewiduje stypendium dla ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie, a jako dodatkowe okoliczności wymienia m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, ciężką lub długotrwałą chorobę, wielodzietność, rodzinę niepełną czy zdarzenie losowe. Ustawa określa również minimalne i maksymalne granice świadczenia oraz pozwala przyznać je na okres od 1 do 10 miesięcy w danym roku szkolnym.
Próg dochodowy wynosi 823 zł na osobę. Warszawa stosuje dwa przedziały przy ustalaniu kwoty
Najważniejszym warunkiem jest dochód. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia nie może przekroczyć 823 zł. To aktualne kryterium wynikające z przepisów o pomocy społecznej, obowiązujące od 1 stycznia 2025 r. Warszawa wskazuje dodatkowo, że przy dochodzie od 658,40 zł do 823 zł miesięczna wysokość stypendium co do zasady nie powinna przekroczyć 186 zł. Jeżeli dochód na osobę jest niższy niż 658,40 zł, świadczenie może sięgnąć pełnych 248 zł miesięcznie.
Nie oznacza to jednak, że rodzina mieszcząca się w wyższym przedziale zawsze zatrzyma się na 186 zł. Miasto przewiduje możliwość przyznania wyższej kwoty, gdy poza niskim dochodem występują dodatkowe trudne okoliczności wskazane w ustawie, np. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, wielodzietność, samotne wychowywanie dziecka albo zdarzenie losowe. W takim przypadku stypendium może przekroczyć 186 zł, nadal jednak nie może być wyższe niż 248 zł miesięcznie.
Laptop, tablet, książki i bilet komunikacji. Warszawa dokładnie wskazuje, na co można przeznaczyć pieniądze
To właśnie zakres wydatków sprawia, że świadczenie może być bardzo przydatne na początku roku szkolnego. Warszawa informuje, że stypendium może być wykorzystane m.in. na podręczniki, których szkoła nie zapewnia bezpłatnie, lektury, encyklopedie oraz inne książki potrzebne do nauki. Na liście znajdują się również komputery stacjonarne, laptopy i tablety. Rodzina, która musi kupić uczniowi sprzęt potrzebny do odrabiania lekcji, przygotowywania prezentacji czy korzystania z elektronicznych materiałów szkolnych, może więc rozliczyć taki wydatek w ramach przyznanej pomocy.
Warszawski katalog obejmuje również bilety miesięczne i kwartalne na komunikację miejską. To istotne zwłaszcza w przypadku starszych uczniów dojeżdżających do szkoły na drugi koniec miasta. Co prawda uczniowie warszawskich podstawówek korzystają z komunikacji za darmo, ale stypendium może też pokrywać całkowicie lub częściowo koszty zajęć edukacyjnych wykraczających poza zwykły plan nauczania, w tym zajęć wyrównawczych i innych zajęć realizowanych poza szkołą czyli np. poza granicami Warszawy. Ustawa pozwala przyznać pomoc w jednej albo kilku formach jednocześnie, dlatego środki nie muszą być związane wyłącznie z jednym rodzajem wydatku.
Nie jest to jednak zwykły przelew, który rodzina może wydać bez rozliczenia. Aktualny komunikat warszawskiego OPS na rok szkolny 2026/2027 wskazuje, że wypłata świadczenia odbywa się na podstawie faktur potwierdzających wydatki edukacyjne poniesione w danym roku szkolnym. Przy zakupie laptopa, tabletu, książek czy biletu trzeba więc zachować dokumenty zakupu. W praktyce najlepiej robić to od początku września, jeszcze zanim zostanie wydana decyzja w sprawie stypendium.
Nie tylko rodzic może złożyć wniosek. Liczy się miejsce zamieszkania ucznia
Pomoc w Warszawie realizują Ośrodki Pomocy Społecznej właściwe dla miejsca zamieszkania rodziny. Wniosek może złożyć rodzic ucznia, a w przewidzianych przypadkach także opiekun prawny, pełnoletni uczeń albo dyrektor szkoły lub odpowiedniej placówki. Stypendium może być również przyznane z urzędu. Kluczowe jest zamieszkanie ucznia w Warszawie, ponieważ pomoc materialna o charakterze socjalnym jest zadaniem gminy i właśnie według miejsca zamieszkania ustala się właściwy OPS.
Do wniosku trzeba dołączyć informacje pozwalające ocenić sytuację rodziny, przede wszystkim dotyczące dochodu. Ustawa wymaga, aby we wniosku znalazły się dane ucznia i rodziców, miejsce zamieszkania oraz dane uzasadniające przyznanie świadczenia, w tym zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodów. Jeżeli rodzina korzysta już ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast dokumentowania dochodów w standardowy sposób może przedstawić zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu z takiej pomocy.
15 września to podstawowy termin. Po tej dacie wniosek tylko w uzasadnionym przypadku
Rodzice mają więc zaledwie pierwsze 2 tygodnie września na złożenie dokumentów. Art. 90n ustawy o systemie oświaty wskazuje wprost, że wniosek o stypendium szkolne składa się do 15 września danego roku szkolnego. Warszawa stosuje ten sam termin i na rok 2026/2027 udostępniła już nowe formularze. Nie ma powodów, żeby czekać do ostatniego dnia, szczególnie jeśli trzeba jeszcze zebrać dokumenty dotyczące dochodów poszczególnych członków rodziny.
Spóźnienie nie zawsze przekreśla szansę na pomoc. Ustawa dopuszcza przyjęcie wniosku po terminie w uzasadnionych przypadkach. Nie jest to jednak dodatkowe zwykłe 2 tygodnie ani automatyczne przedłużenie. Rodzina musi mieć powód uzasadniający późniejsze złożenie dokumentów, dlatego bezpieczniej traktować 15 września jako realny termin graniczny. Jeżeli trudna sytuacja powstała nagle później, można skontaktować się z właściwym OPS i sprawdzić, czy okoliczności pozwalają na przyjęcie wniosku po terminie.
To świadczenie działa w całej Polsce, ale szczegóły ustala gmina
Stypendium szkolne nie jest wyłącznie warszawskim programem. Podstawowe zasady wynikają z ogólnopolskiej ustawy o systemie oświaty, a próg dochodowy jest powiązany z kryterium z ustawy o pomocy społecznej. Każda gmina uchwala jednak własny regulamin określający m.in. sposób ustalania wysokości stypendium, dostępne formy pomocy oraz tryb jego udzielania. Dlatego rodzina mieszkająca poza Warszawą powinna sprawdzić procedurę w swojej gminie, nawet jeśli podstawowe warunki wynikające z ustawy są takie same.
Warszawa daje bardzo czytelny katalog wydatków: poza podręcznikami są w nim sprzęt komputerowy, komunikacja miejska i zajęcia edukacyjne. Maksymalna miesięczna kwota 248 zł nie wystarczy oczywiście na zakup nowego laptopa w jednym miesiącu, ale przy świadczeniu przyznanym na kilka lub 10 miesięcy łączna wartość pomocy może pokryć znaczną część takiego wydatku. Właśnie dlatego rodziny spełniające kryterium dochodowe powinny potraktować wrześniowy termin poważnie.
Jak dostać stypendium w Warszawie? Te rzeczy trzeba zrobić teraz
- Sprawdź dochód na osobę. Podstawowy próg wynosi 823 zł miesięcznie na członka rodziny. Jeżeli rodzina mieści się w tym limicie, można przejść do przygotowania wniosku. Przy dochodzie poniżej 658,40 zł możliwa jest maksymalna stawka 248 zł, natomiast przy dochodzie od 658,40 do 823 zł podstawowa kwota nie powinna przekraczać 186 zł, chyba że w rodzinie występują dodatkowe trudne okoliczności.
- Pobierz formularz na rok 2026/2027. Miasto udostępniło aktualny wniosek oraz potrzebne oświadczenia na stronie warszawskiego systemu wsparcia. Dokumenty składa się do OPS właściwego według miejsca zamieszkania rodziny.
- Złóż dokumenty najpóźniej 15 września. Wnioski przyjmowane są od 1 września. Ustawowo po terminie można je przyjąć tylko w uzasadnionych przypadkach, dlatego nie warto zakładać, że spóźniony wniosek zostanie normalnie rozpatrzony.
- Zachowuj faktury od początku roku szkolnego. Warszawa rozlicza stypendium na podstawie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki edukacyjne. Jeżeli we wrześniu kupowany jest laptop, tablet, książki albo bilet okresowy, fakturę trzeba zachować.
- Nie rezygnuj tylko dlatego, że potrzebny jest droższy sprzęt. Stypendium może być przyznane na kilka miesięcy, a maksymalna suma przy 10 miesiącach wynosi 2480 zł. Pomoc nie musi więc pokryć całej ceny laptopa jednym przelewem, żeby realnie zmniejszyć koszt zakupu potrzebnego uczniowi sprzętu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.