Gęsty dym widać z całej Warszawy. Gigantyczny pożar warsztatu i salonu samochodowego. W akcji 45 zastępów straży pożarnej
Gęsty, czarny dym było widać nad dzielnicą jeszcze przed świtem. Zgłoszenie o pożarze warsztatu i salonu samochodowego przy ulicy Krasnobrodzkiej na Targówku wpłynęło do służb tuż po godzinie 5 rano, a na miejscu wciąż trwa jedna z większych akcji gaśniczych w Warszawie w ostatnim czasie.
Jak podaje Straż Pożarna w Warszawie, ogień objął budynek o wymiarach 80 na 40 metrów, w którym mieścił się warsztat połączony z salonem samochodowym. Płomienie rozprzestrzeniły się na całą halę, spłonęło też kilka samochodów zaparkowanych bezpośrednio przy budynku. Źródło ognia na razie nie zostało zlokalizowane.
45 zastępów, drony i grupa chemiczno-ekologiczna
Do gaszenia pożaru skierowano 45 zastępów straży pożarnej. Strażacy korzystają między innymi z wozów z drabinami oraz cystern z wodą, a przebieg akcji monitorują z powietrza za pomocą dronów. Wsparcia udziela im grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego – to standardowe wzmocnienie przy pożarach obiektów, w których mogą znajdować się paliwa, oleje czy inne substancje niebezpieczne dla środowiska.
Według szacunków strażaków ogień objął obszar około 3,5 tysiąca metrów kwadratowych. Intensywny, gęsty i czarny dym widoczny w początkowej fazie akcji wynikał ze spalania tworzyw sztucznych oraz samochodów znajdujących się w hali i wokół niej.
Miejsce pożaru sąsiaduje z Trasą Toruńską, gdzie mieści się kilka innych salonów samochodowych, a po drugiej stronie ulicy stoją bloki osiedla Bródno. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców – zapewnił w rozmowie z TVN24 starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
Utrudnienia w ruchu
Policja zabezpiecza rejon ulicy Krasnobrodzkiej na czas trwania akcji gaśniczej, co oznacza utrudnienia dla kierowców poruszających się w tej okolicy. Ruch na pobliskim odcinku trasy S8 odbywa się bez zakłóceń.
Mieszkaniec Targówka i Bródna planujący dziś przejazd w rejonie Krasnobrodzkiej wybiera trasę alternatywną, dopóki trwa akcja gaśnicza – obecność kilkudziesięciu zastępów straży pożarnej i zabezpieczenie policyjne realnie ograniczają przejezdność tej okolicy, nawet jeśli sama trasa S8 pozostaje drożna. Straż pożarna monitoruje jakość powietrza w rejonie pożaru na bieżąco i zapewnia, że sytuacja jest bezpieczna, jednocześnie odradzając zbliżanie się do miejsca akcji – gęsty dym ze spalania tworzyw sztucznych i paliw pozostaje uciążliwy i potencjalnie szkodliwy dla osób znajdujących się bezpośrednio w jego zasięgu, niezależnie od oficjalnych zapewnień o braku zagrożenia dla szerszej okolicy. Osoby mieszkające w sąsiedztwie miejsca zdarzenia, które wyczuwają silny zapach dymu w mieszkaniu, powinny zamknąć okna do czasu zakończenia akcji gaśniczej.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.