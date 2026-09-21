Gigantyczna akcja policji. 700 funkcjonariuszy weszło do 800 domów, mieszkań i hosteli. Zatrzymano 101 osób jednego dnia
Ponad 700 policjantów, blisko 800 sprawdzonych adresów i 101 zatrzymanych osób poszukiwanych. Komenda Stołeczna Policji przeprowadziła jednodniową akcję wymierzoną w osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości. Funkcjonariusze pojawiali się w domach, mieszkaniach oraz miejscach, w których mogli przebywać poszukiwani, w tym w hostelach. Wśród zatrzymanych znaleźli się zarówno obywatele Polski, jak i cudzoziemcy.
Działania przeprowadzono na terenie Warszawy i powiatów podlegających stołecznemu garnizonowi. Policjanci mieli przygotowaną listę miejsc wytypowanych wcześniej przez piony kryminalne i prewencyjne. Sprawdzono ponad 600 adresów domów i mieszkań oraz blisko 200 miejsc, w których mogli przebywać cudzoziemcy, między innymi hosteli. Efektem było zatrzymanie 101 osób poszukiwanych na podstawie listów gończych i nakazów doprowadzenia wydanych przez sądy oraz prokuratury.
Wśród zatrzymanych byli cudzoziemcy z Ukrainy, Białorusi i Indii
Policja przekazała, że wśród 101 zatrzymanych znajdowało się 8 obcokrajowców. Byli to między innymi obywatele Ukrainy, Białorusi oraz Indii. Funkcjonariusze nie podali szczegółowego podziału dotyczącego obywatelstwa wszystkich zatrzymanych ani rodzaju spraw, w związku z którymi poszczególne osoby były poszukiwane.
W komunikacie zaznaczono natomiast, że zatrzymani to osoby o różnym statusie procesowym. Część była podejrzana lub oskarżona o popełnienie przestępstw, inni mieli już prawomocne wyroki i byli poszukiwani w celu doprowadzenia do zakładu karnego albo aresztu śledczego. Po zatrzymaniu osoby objęte odpowiednimi decyzjami sądów i prokuratur zostały przekazane do jednostek penitencjarnych.
Policjanci szukali nie tylko osób z listów gończych
Akcja nie ograniczała się wyłącznie do zatrzymywania osób, wobec których wydano list gończy albo nakaz doprowadzenia. Funkcjonariusze wykonali również 15 zarządzeń sądu lub prokuratora dotyczących ustalenia miejsca pobytu dla potrzeb prowadzonych postępowań. W trakcie tych samych działań odnaleziono także 8 osób zgłoszonych wcześniej jako zaginione.
Oznacza to, że w ciągu jednego dnia policjanci jednocześnie prowadzili kilka rodzajów czynności: zatrzymywali osoby poszukiwane, ustalali miejsca pobytu osób potrzebnych organom procesowym oraz sprawdzali informacje dotyczące zaginięć. Tak szeroka akcja wymagała zaangażowania funkcjonariuszy z wielu jednostek stołecznego garnizonu.
Ponad 700 policjantów ruszyło jednocześnie pod setki adresów
W działania zaangażowano ponad 700 funkcjonariuszy. Uczestniczyli w nich policjanci z wydziałów Komendy Stołecznej Policji, komend rejonowych w Warszawie, komend powiatowych działających w podwarszawskich powiatach oraz komisariatów specjalistycznych.
Kluczowym elementem operacji było wcześniejsze rozpoznanie. Policjanci pionów kryminalnych ustalali miejsca, w których osoby poszukiwane mogły rzeczywiście przebywać, a następnie informacje były weryfikowane podczas skoordynowanych działań. Łącznie wytypowano ponad 600 domów i mieszkań oraz blisko 200 innych miejsc, w tym hosteli.
|Efekt jednodniowej akcji
|Liczba
|Zatrzymane osoby poszukiwane
|101
|W tym cudzoziemcy
|8
|Sprawdzone domy i mieszkania
|ponad 600
|Sprawdzone inne miejsca, w tym hostele
|blisko 200
|Policjanci zaangażowani w akcję
|ponad 700
|Zrealizowane ustalenia miejsca pobytu
|15
|Odnalezione osoby zaginione
|8
Jednego dnia zatrzymano ponad 100 osób. To kolejna taka akcja stołecznej policji
Komenda Stołeczna Policji podkreśla, że nie była to jednorazowa operacja. Podobne skoordynowane działania prowadzone są cyklicznie, ponieważ część osób poszukiwanych przez sądy i prokuratury przez długi czas zmienia miejsca pobytu, korzysta z mieszkań znajomych albo zatrzymuje się w obiektach oferujących krótkoterminowe zakwaterowanie.
Skala ostatniej akcji pokazuje jednak, jak dużo osób i miejsc trzeba sprawdzić, aby doprowadzić do zatrzymania poszukiwanych. Na 101 zatrzymanych przypadło prawie 800 sprawdzonych adresów i miejsc oraz ponad 700 zaangażowanych policjantów. Oznacza to ogromną operację logistyczną przeprowadzoną w ciągu jednego dnia na terenie Warszawy i okolicznych powiatów.
Policja nie ujawniła szczegółów dotyczących wszystkich zatrzymanych ani zarzutów lub wyroków, w związku z którymi byli poszukiwani. Wiadomo natomiast, że wobec części obowiązywały listy gończe, a wobec innych nakazy doprowadzenia do zakładów karnych lub aresztów śledczych.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.