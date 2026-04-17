Gigantyczna akcja ratunkowa. 16 osób w aucie, 6 rannych, LPR w akcji
W rejonie miejscowości Zbyszyno w gminie Baboszewo bus przewożący pracowników zjechał z drogi i przewrócił się na bok. Kilka osób trafiło do szpitali.
Bus przewrócił się na bok
Do zdarzenia doszło w nocy z 16 na 17 kwietnia, około godziny 0.30. Minibusem marki Iveco kierował 63-letni mieszkaniec powiatu płońskiego. W pojeździe znajdowało się łącznie 16 osób.
Byli to pracownicy rozwożeni do domów po zakończonej zmianie. W pewnym momencie kierowca stracił panowanie nad pojazdem. Bus zjechał do rowu i przewrócił się na bok.
Sześć kobiet trafiło do szpitali
W wyniku wypadku poszkodowanych zostało sześć kobiet, które z obrażeniami ciała przetransportowano do szpitali w różnych miastach regionu.
Ranni trafili do placówek w Ciechanowie, Sochaczewie, Płońsku, Płocku oraz Warszawie. Jedna z kobiet była w cięższym stanie. Na miejsce wezwano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, które przetransportowało ją do szpitala.
Pozostali pasażerowie nie wymagali hospitalizacji lub ich obrażenia były niegroźne.
Na miejscu pracowały służby
Po wypadku na miejscu przez wiele godzin działały służby ratunkowe i policja. Funkcjonariusze zabezpieczyli teren zdarzenia i kierowali działaniami.
Grupa dochodzeniowo-śledcza wraz z technikiem kryminalistyki przeprowadziła oględziny pojazdu oraz miejsca wypadku. Powstała także szczegółowa dokumentacja fotograficzna. Śledczy będą teraz analizować wszystkie zebrane materiały, by ustalić, co doprowadziło do tego zdarzenia.
Na ten moment nie podano oficjalnej przyczyny. W takich sytuacjach pod uwagę bierze się kilka scenariuszy. Ostateczne ustalenia przyniesie prowadzone postępowanie.
Służby apelują do kierowców o ostrożność, rozwagę i pełne skupienie za kierownicą.
