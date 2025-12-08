Gigantyczna akcja ZUS. Przeliczą 265 tys. emerytur. Te osoby będą miały wyższe świadczenia
Od 1 stycznia 2026 r. zaczną obowiązywać przepisy, dzięki którym ZUS z urzędu przeliczy emerytury ustalone w czerwcu w latach 2009–2019. Nie będzie potrzebny żaden wniosek. Nowe regulacje obejmą również renty rodzinne po osobach, które miały takie świadczenia.
ZUS sam podwyższy emerytury. Wniosek nie jest potrzebny
– Osoby, których dotyczą zmiany, nie muszą składać żadnych dokumentów. ZUS sam przeliczy świadczenie i wyda nową decyzję. Jeśli po przeliczeniu wyszłaby niższa kwota, świadczenie nadal będzie wypłacane w takiej wysokości jak do tej pory. W województwie mazowieckim nowe wyliczenia obejmą 34,9 tys. osób – 21,8 tys. w oddziałach ZUS w Warszawie, 5,9 tys. osób z Oddziału ZUS w Płocku, 4,4 osób z Oddziału ZUS z Radomia i około 2,7 tys. w oddziale ZUS w Siedlcach – informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.
Emerytury czerwcowe zostaną przeliczone, ponieważ w latach 2009-2019 były ustalane na niekorzystnych dla ubezpieczonych zasadach waloryzacji składek.
W całej Polsce nowe zasady obejmą około 265 tys. osób, w tym 243,6 tys. emerytów i 21,2 tys. osób pobierających renty. Dotyczą one świadczeniobiorców, którzy:
- w latach 2009–2019 przeszli na emeryturę od czerwca lub mieli przeliczoną emeryturę od tego miesiąca, albo
- pobierają rentę rodzinną po zmarłym, któremu ZUS ustalił lub przeliczył emeryturę od czerwca w latach 2009–2019, albo
- pobierają rentę rodzinną po osobie, która osiągnęła powszechny wiek emerytalny (60 lat – kobieta, 65 lat – mężczyzna) i zmarła w czerwcu w latach 2009–2019, ale nie zdążyła złożyć wniosku o emeryturę lub nie miała ustalonego prawa do tego świadczenia.
ZUS ponownie obliczy wysokość emerytury tak, jakby została ona przyznana po raz pierwszy w maju danego roku, jeśli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego.
Wyrównania nie będzie
Oznacza to, że składki na ubezpieczenia emerytalne i kapitał zostaną zwaloryzowane według zasad obowiązujących dla emerytur ustalanych w maju, natomiast średnie dalsze trwanie życia będzie przyjęte zgodnie z zasadami stosowanymi dla emerytur ustalanych w czerwcu. Po wykonaniu tych obliczeń Zakład zwaloryzuje ustaloną kwotę świadczenia do chwili obecnej.
Przepisy ustawy nie przewidują wypłaty wyrównania świadczenia za okres przypadający przed 1 stycznia 2026 roku.
Jeśli wniosek w sprawie przeliczenia wysokości emerytury ustalonej w czerwcu w latach 2009–2019, bądź renty rodzinnej zostanie zgłoszony przed 1 stycznia 2026 r. i na ten dzień postępowanie w sprawie rozpatrzenia tego wniosku będzie w toku lub sprawa o ustalenie prawa do tych świadczeń, lub ich wysokości będzie trwać przed sądem, ZUS zawiesi postępowanie w sprawie ustalenia wysokości emerytury lub renty rodzinnej przewidziane w nowej ustawie. Zakład wróci do niego, gdy ostatecznie zakończy się to wcześniejsze postępowanie. Klient nie musi składać żadnych wniosków.
Jeśli ZUS prowadzi postępowanie w sprawie wysokości świadczenia w związku z ustaleniem emerytury od czerwca danego roku lub takie postępowanie toczy się w sądzie, a rozpoczęło się przed 1 stycznia 2026 r., to będzie ona trwać dalej, aż decyzja ZUS lub wyrok sądu staną się prawomocne.
ZUS ponownie wyliczy tylko wysokość emerytury ustalonej od czerwca w latach 2009–2019 na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Wszystkie sprawy zostaną załatwione najpóźniej do 31 marca 2026 r.
