Gigantyczna awaria. 45 budynków bez ciepłej wody. Naprawa potrwa aż do czwartku
We wtorek po południu Veolia Energia Warszawa odcięła dostawy ciepła do kilkudziesięciu budynków we wschodniej części Ursynowa Północnego. Przyczyną jest rozległa awaria sieci ciepłowniczej przy ulicy Lachmana na Stokłosach. Mieszkańcy pozostaną bez ciepłej wody przez prawie dwie doby.
Awaria przy Lachmana. Wyłączenie od wtorku do czwartku
Veolia wyłączyła dostawy ciepła we wtorek 19 maja około godziny 16:00. Awaria objęła 45 budynków – bloków i domów jednorodzinnych – w rejonie ulic Ciszewskiego, Gutta, Kiedacza, Kopcińskiego, Nowoursynowskiej, Nugat, Przybylskiego, Rosoła i Urwisko.
Według harmonogramu Veolii naprawa ma zostać zakończona do czwartku 21 maja do godziny 12:00. Oznacza to przerwę w dostawie ciepłej wody trwającą blisko 44 godziny.
Pełna lista wyłączonych adresów
Bez ciepłej wody pozostają mieszkańcy następujących adresów:
Bajaderki 2, Bajaderki 4, Ciszewskiego J. 5, Ciszewskiego J. 8, Ciszewskiego J. 9, Gutta R. 1, Gutta R. 2, Kiedacza Z.S. ppłk. 52, Kiedacza Z.S. ppłk. 56, Kopcińskiego S. 1, Kopcińskiego S. 3, Kopcińskiego S. 4, Kopcińskiego S. 5, Kopcińskiego S. 6, Kopcińskiego S. 7, Kopcińskiego S. 8, Kopcińskiego S. 9, Kopcińskiego S. 12, Kopcińskiego S. 14, Kopcińskiego S. 16, Kopcińskiego S. 18, Nowoursynowska 151, Nowoursynowska 153B, Nowoursynowska 156A, Nugat 2, Nugat 3, Nugat 4, Nugat 5, Nugat 7, Nugat 8, Nugat 9, Przybylskiego Cz. 1, Przybylskiego Cz. 2, Przybylskiego Cz. 3, Przybylskiego Cz. 4, Przybylskiego Cz. 5, Przybylskiego Cz. 6, Przybylskiego Cz. 7, Przybylskiego Cz. 8, Przybylskiego Cz. 9, Przybylskiego Cz. 10, Przybylskiego Cz. 11, Przybylskiego Cz. 12, Rosoła J. 58, Urwisko 21B.
Bieżące informacje o postępie prac i ewentualnych zmianach w harmonogramie Veolia Energia Warszawa publikuje na swojej stronie internetowej oraz pod numerem infolinii awaryjnej.
