Gigantyczna awaria OpenAI: ChatGPT i Sora nie działają

2 grudnia 2025 20:50 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

AKTUALIZACJA NA ŻYWO: OpenAI zmaga się z kolejną poważną awarią swoich usług. ChatGPT, aplikacja mobilna i strona www przestały działać dla dziesiątek tysięcy użytkowników na całym świecie. Według najnowszych danych, ChatGPT odpowiada za aż 94 procent wszystkich zgłoszeń o awariach, co czyni go główną ofiarą dzisiejszego incydentu.

Skala awarii: ChatGPT praktycznie niedostępny

Najnowsze statystyki pokazują dramatyczny obraz sytuacji:

  • ChatGPT: 94% zgłoszeń o awariach
  • Aplikacja mobilna: 4% zgłoszeń
  • Strona www: 2% zgłoszeń

Dane te jednoznacznie wskazują, że główny problem dotyka samego ChatGPT – czy to w wersji przeglądarkowej, czy mobilnej. Użytkownicy na całym świecie raportują niemożność zalogowania się, błędy podczas przetwarzania zapytań lub całkowity brak odpowiedzi od systemu.

Co się dzieje z ChatGPT?

Użytkownicy próbujący skorzystać z ChatGPT napotykają różne problemy:

  • Komunikaty o błędach przy próbie zalogowania
  • Brak reakcji na wysłane zapytania
  • Przerywanie połączenia w trakcie rozmowy
  • Niemożność załadowania historii czatów
  • Całkowity brak dostępu do serwisu

Czy to problem tylko w Polsce?

Awaria ma charakter globalny. Zgłoszenia napływają z całego świata, co wskazuje na problem po stronie infrastruktury OpenAI, a nie lokalnych połączeń internetowych czy problemów z konkretnymi dostawcami.

Co to oznacza dla ciebie?

Jeśli pracujesz zdalnie i polegasz na ChatGPT w codziennych zadaniach – przygotuj się na opóźnienia. Wiele osób korzysta z tego narzędzia do pisania, programowania, tłumaczeń czy analizy danych.

Jeśli jesteś programistą korzystającym z API OpenAI – sprawdź, czy twoja aplikacja działa poprawnie. Prawdopodobnie także API doświadcza problemów.

Jeśli płacisz za ChatGPT Plus – niestety, płatni użytkownicy również doświadczają awarii. OpenAI zazwyczaj nie oferuje zwrotów za przerwy w dostępie do usługi.

Historia się powtarza

To nie pierwsza awaria OpenAI w ostatnim czasie. Firma zmaga się z rosnącymi problemami stabilności:

Grudzień 2024: Dwie poważne awarie

  • 11 grudnia: 4,5 godziny przestoju z powodu błędu konfiguracji
  • 26 grudnia: 9 godzin przestoju z powodu awarii zasilania u dostawcy chmury

Czerwiec 2025: Rekordowa awaria przekraczająca 12 godzin

Rosnąca częstotliwość i długość awarii budzi pytania o zdolność OpenAI do utrzymania stabilności usług przy szybko rosnącej liczbie użytkowników.

Co możesz zrobić?

Sprawdź oficjalny status: Wejdź na status.openai.com, aby zobaczyć aktualne informacje o awarii i przewidywany czas naprawy.

Użyj alternatyw: Jeśli potrzebujesz pilnie pomocy AI, rozważ:

  • Claude (Anthropic)
  • Gemini (Google)
  • Copilot (Microsoft)
  • Perplexity AI

Zachowaj cierpliwość: OpenAI zazwyczaj przywraca usługi w ciągu kilku godzin. Jeśli to możliwe, przełóż pilne zadania wymagające AI na później.

Zgłoś problem: Jeśli doświadczasz awarii, zgłoś to na platformach takich jak DownDetector – pomaga to w monitorowaniu skali problemu.

Komunikat OpenAI

Do momentu publikacji tego artykułu OpenAI nie wydało oficjalnego oświadczenia na temat dzisiejszej awarii. Firma zazwyczaj publikuje aktualizacje na swoim profilu na platformie X (dawniej Twitter) oraz stronie statusu.

Dla firm: jak się zabezpieczyć?

Dzisiejsza awaria to kolejne przypomnienie, że poleganie wyłącznie na jednym dostawcy AI to ryzyko. Eksperci rekomendują:

Dywersyfikację dostawców – nie opieraj całego biznesu na jednym narzędziu AI

Plan awaryjny – przygotuj alternatywne rozwiązania na wypadek przestoju

Monitoring – śledź statusy usług kluczowych dla twojego biznesu

Lokalne kopie – jeśli to możliwe, zapisuj ważne wyniki pracy z AI lokalnie

Aktualizacja: Kiedy wróci ChatGPT?

ŚLEDZIMY SYTUACJĘ NA ŻYWO – OpenAI nie podało jeszcze przewidywanego czasu przywrócenia usług. Bazując na poprzednich awariach, możemy spodziewać się:

  • Optymistyczny scenariusz: 1-2 godziny
  • Realistyczny scenariusz: 3-5 godzin
  • Pesymistyczny scenariusz: powyżej 6 godzin

Będziemy aktualizować ten artykuł wraz z napływem nowych informacji.

