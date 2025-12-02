Gigantyczna awaria OpenAI: ChatGPT i Sora nie działają
AKTUALIZACJA NA ŻYWO: OpenAI zmaga się z kolejną poważną awarią swoich usług. ChatGPT, aplikacja mobilna i strona www przestały działać dla dziesiątek tysięcy użytkowników na całym świecie. Według najnowszych danych, ChatGPT odpowiada za aż 94 procent wszystkich zgłoszeń o awariach, co czyni go główną ofiarą dzisiejszego incydentu.
Skala awarii: ChatGPT praktycznie niedostępny
Najnowsze statystyki pokazują dramatyczny obraz sytuacji:
- ChatGPT: 94% zgłoszeń o awariach
- Aplikacja mobilna: 4% zgłoszeń
- Strona www: 2% zgłoszeń
Dane te jednoznacznie wskazują, że główny problem dotyka samego ChatGPT – czy to w wersji przeglądarkowej, czy mobilnej. Użytkownicy na całym świecie raportują niemożność zalogowania się, błędy podczas przetwarzania zapytań lub całkowity brak odpowiedzi od systemu.
Co się dzieje z ChatGPT?
Użytkownicy próbujący skorzystać z ChatGPT napotykają różne problemy:
- Komunikaty o błędach przy próbie zalogowania
- Brak reakcji na wysłane zapytania
- Przerywanie połączenia w trakcie rozmowy
- Niemożność załadowania historii czatów
- Całkowity brak dostępu do serwisu
Czy to problem tylko w Polsce?
Awaria ma charakter globalny. Zgłoszenia napływają z całego świata, co wskazuje na problem po stronie infrastruktury OpenAI, a nie lokalnych połączeń internetowych czy problemów z konkretnymi dostawcami.
Co to oznacza dla ciebie?
Jeśli pracujesz zdalnie i polegasz na ChatGPT w codziennych zadaniach – przygotuj się na opóźnienia. Wiele osób korzysta z tego narzędzia do pisania, programowania, tłumaczeń czy analizy danych.
Jeśli jesteś programistą korzystającym z API OpenAI – sprawdź, czy twoja aplikacja działa poprawnie. Prawdopodobnie także API doświadcza problemów.
Jeśli płacisz za ChatGPT Plus – niestety, płatni użytkownicy również doświadczają awarii. OpenAI zazwyczaj nie oferuje zwrotów za przerwy w dostępie do usługi.
Historia się powtarza
To nie pierwsza awaria OpenAI w ostatnim czasie. Firma zmaga się z rosnącymi problemami stabilności:
Grudzień 2024: Dwie poważne awarie
- 11 grudnia: 4,5 godziny przestoju z powodu błędu konfiguracji
- 26 grudnia: 9 godzin przestoju z powodu awarii zasilania u dostawcy chmury
Czerwiec 2025: Rekordowa awaria przekraczająca 12 godzin
Rosnąca częstotliwość i długość awarii budzi pytania o zdolność OpenAI do utrzymania stabilności usług przy szybko rosnącej liczbie użytkowników.
Co możesz zrobić?
Sprawdź oficjalny status: Wejdź na status.openai.com, aby zobaczyć aktualne informacje o awarii i przewidywany czas naprawy.
Użyj alternatyw: Jeśli potrzebujesz pilnie pomocy AI, rozważ:
- Claude (Anthropic)
- Gemini (Google)
- Copilot (Microsoft)
- Perplexity AI
Zachowaj cierpliwość: OpenAI zazwyczaj przywraca usługi w ciągu kilku godzin. Jeśli to możliwe, przełóż pilne zadania wymagające AI na później.
Zgłoś problem: Jeśli doświadczasz awarii, zgłoś to na platformach takich jak DownDetector – pomaga to w monitorowaniu skali problemu.
Komunikat OpenAI
Do momentu publikacji tego artykułu OpenAI nie wydało oficjalnego oświadczenia na temat dzisiejszej awarii. Firma zazwyczaj publikuje aktualizacje na swoim profilu na platformie X (dawniej Twitter) oraz stronie statusu.
Dla firm: jak się zabezpieczyć?
Dzisiejsza awaria to kolejne przypomnienie, że poleganie wyłącznie na jednym dostawcy AI to ryzyko. Eksperci rekomendują:
Dywersyfikację dostawców – nie opieraj całego biznesu na jednym narzędziu AI
Plan awaryjny – przygotuj alternatywne rozwiązania na wypadek przestoju
Monitoring – śledź statusy usług kluczowych dla twojego biznesu
Lokalne kopie – jeśli to możliwe, zapisuj ważne wyniki pracy z AI lokalnie
Aktualizacja: Kiedy wróci ChatGPT?
ŚLEDZIMY SYTUACJĘ NA ŻYWO – OpenAI nie podało jeszcze przewidywanego czasu przywrócenia usług. Bazując na poprzednich awariach, możemy spodziewać się:
- Optymistyczny scenariusz: 1-2 godziny
- Realistyczny scenariusz: 3-5 godzin
- Pesymistyczny scenariusz: powyżej 6 godzin
Będziemy aktualizować ten artykuł wraz z napływem nowych informacji.
