Gigantyczna kwota! Zbiórka Łatwoganga dla dzieci z Cancer Fighters przedłużona! Będą wyjątkowi goście
Zaczęło się od piosenki 11-letniej Mai z Oławy, która zmaga się z trzecią wznową nowotworu. Skończyło się pobiciem rekordu Guinnessa i zebraniem kwoty, jakiej nie widział żaden charytatywny livestream na świecie. 9-dniowy stream Piotra „Łatwoganga” Garkowskiego na YouTube miał zakończyć się oficjalnie 26 kwietnia o godz. 16:00 wynikiem 163 mln złotych, ale… to jeszcze nie koniec, bo stream zakończy się o 20! Wszystko dla Fundacji Cancer Fighters. Cel zakładany na starcie? Pół miliona złotych.
Od 500 tys. do rekordu świata: jak kwota rośnie przez 9 dni
Później do streama dołączą przedstawiciele Cancer Fighters. Nowy cel to okrągłe 200 mln zł.
Stream ruszył 17 kwietnia 2026 r. z prostą mechaniką: tyle sekund słuchania piosenki „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)” – nagranej przez rapera Bedoesa 2115 z 11-letnią Mają Mecan – ile lajków zbierze filmik Łatwoganga na TikToku. Kwota pół miliona złotych uzbierała się błyskawicznie. Bedoes dołączył na wizji, ogolił głowę i brodę na zero i wpłacił ponad 1 000 000 złotych. To był sygnał dla całej Polski.
Przełomem był 22 kwietnia, gdy na stream niespodziewanie zawitała Doda. Na żywo dzwoniła do gwiazd, z którymi latami pozostawała w konflikcie – do Magdy Gessler, Justyny Steczkowskiej, Maryli Rodowicz. Publiczne pojednania śledziły setki tysięcy widzów. Licznik zaczął rosnąć w tempie niemożliwym do przewidzenia. Rekord MrBeasta – 12 mln dolarów – padł jeszcze przed końcem tygodnia. Następnie runął globalny rekord Guinnessa należący do francuskiego Z Event z 2025 r. – 16,1 mln euro, czyli ok. 68,6 mln złotych. Polska go rzakoozbiła.
W ostatni dzień streamu – niedzielę 26 kwietnia – do kawalerki w Warszawie dotarli m.in. Borys Szyc, Mrozu z gitarą, Golec uOrkiestra, Grubson – który zgodnie z obietnicą zaśpiewał na żywo „Na szczycie góry” po przekroczeniu progu 125 mln złotych – a także Tomasz Kammel, Sannah, Tomasz Kot i Wojciech Pytkowski, znany jako Rockman za Kółkiem. Specjalnym gestem zaskoczyła Maryla Rodowicz, która połączyła się zdalnie i przekazała na aukcję złotą płytę – jej dochód zasili Cancer Fighters. Na kwotę 135 mln padła kolejna granica. Licznik nie zatrzymywał się do samego końca.
Kto wpłacił najwięcej: firmy kontra celebryci
Największymi darczyńcami wśród firm były Budimex (ponad 1,65 mln zł), zen.com (1,4 mln zł), Wydawnictwo Niezwykłe (1,3 mln zł), XTB (1 mln zł), Eveline Cosmetics (1 mln zł) i Allegro (550 tys. zł). Wśród osób prywatnych poza Bedoesem wyróżnił się Tymbark – łącznie ponad 600 tys. złotych. W sumie przez 9 dni wpłat dokonały setki tysięcy osób z całej Polski i zagranicy.
Na streamie pojawiły się dziesiątki gwiazd. Włosy ogolili na łyso m.in. Maffashion, Edyta Pazura, Katarzyna Nosowska i Blanka Lipińska – każda po osiągnięciu konkretnego progu kwotowego. Maciej Musiał po raz kolejny chwycił za odkurzacz i posprzątał mieszkanie Łatwoganga na żywo. Wojciech Szczęsny połączył się zdalnie z Barcelony i przekazał na aukcję koszulkę z podpisami piłkarzy FC Barcelony. Robert Lewandowski wrócił na TikToka i zatańczył do piosenki Bedoesa i Mai – bo widzowie osiągnęli odpowiedni próg wpłat, a Lewy obiecał. Na wizji pogodzili się też Tede i Peja.
Wrocław, krasnal i obietnica samorządów
Władze Wrocławia kilka tygodni temu złożyły publicznie obietnicę: jeśli zbiórka przekroczy 100 mln złotych, w mieście stanie krasnal Cancer Fighters. Przekroczyła. Krasnal stanie. To jeden z bardziej nieoczekiwanych efektów ubocznych akcji – od obietnicy powrotu Lewandowskiego na TikToka do trwałego elementu wrocławskiej przestrzeni miejskiej.
Kim jest Łatwogang i skąd wzięła się piosenka
Piotr „Łatwogang” Garkowski to twórca internetowy z kilkumilionową publicznością. Inspiracją do akcji był utwór „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)” – stworzony przez rapera Bedoesa 2115 wspólnie z 11-letnią Mają Mecan z Oławy, podopieczną Fundacji Cancer Fighters. Maja zmaga się z trzecią wznową ostrej białaczki szpikowej. W piosence mówi wprost o tym, co znaczy walczyć z chorobą jako dziecko: „Mam powody, żeby ciebie dissować” – śpiewa do raka. Cały dochód ze zbiórki trafia bezpośrednio do Cancer Fighters – fundacji wspierającej leczenie dzieci chorych na nowotwory.
