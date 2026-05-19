Gigantyczna manifestacja. Centrum Warszawy będzie sparaliżowane, zaplanowano zmiany w komunikacji
W środę, 20 maja, przez centrum Warszawy przejdzie manifestacja NSZZ Solidarność. Przemarsz kilkudziesięciu tysięcy uczestników sparaliżuje ruch na Trakcie Królewskim i okolicznych ulicach przez kilka godzin. Jeśli planujesz przejazd przez Śródmieście – sprawdź zmiany, zanim wyjdziesz z domu.
Skąd i dokąd – trasa przemarszu
Związkowcy z całej Polski zjeżdżają w środę do stolicy pod hasłem obrony miejsc pracy. Zgromadzenie startuje o godzinie 12:00 na Placu Zamkowym. Stamtąd kolumna wyrusza Traktem Królewskim w kierunku parlamentu: ulicami Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Aleje Ujazdowskie i Jana Matejki. Po drodze uczestnicy zatrzymają się przed Pałacem Prezydenckim.
Pod gmachem Sejmu i Senatu przy ulicy Wiejskiej manifestanci powinni stanąć najpóźniej o godzinie 15:00. Tam przemarsz przejdzie w zgromadzenie stacjonarne, które – zgodnie z informacjami Ratusza – może trwać aż do czwartku, 21 maja, do godziny 21:00.
Policja zabezpieczająca wydarzenie zamknie ulice, którymi będzie szła kolumna, a także – według własnej oceny – ulice poprzeczne. Blokada ulicy Pięknej na odcinku od Wiejskiej do Myśliwieckiej utrzyma się przez cały czas zgromadzenia pod Sejmem.
Tramwaje – Most Gdański i Most Świętokrzyski zamiast centrum
Pierwsze zmiany zaczną się jeszcze przed południem, kiedy uczestnicy będą docierali na Plac Zamkowy. Aleja Solidarności zostanie wyłączona z ruchu tramwajowego – linie 4, 13, 20, 23 i 26 zostaną skierowane przez Most Gdański.
Przez Most Poniatowskiego tramwaje nie przejadą w ogóle. Linie 7, 9, 22 i 74 po stronie Śródmieścia dojadą tylko do Placu Stanisława Starynkiewicza. Po stronie praskiej będą kursowały do Wiatracznej, z wyjątkiem dziewiątki, której pętla zostanie przeniesiona na Aleję Zieleniecką przy Teatrze Powszechnym.
Linia 25 w czasie przemarszu kursuje wyłącznie po stronie praskiej – od Annopola do Wiatracznej.
Autobusy – objazdy przez Most Gdański i Plac Piłsudskiego
Autobusy linii 160 i 190 – podobnie jak część tramwajów – zostaną skierowane przez Most Gdański.
Gdy kolumna ruszy Traktem Królewskim, zmiany obejmą kolejne linie. 106, 116, 128, 175, 178, 180 i 503 pojadą objazdem przez Plac marsz. Józefa Piłsudskiego. Autobusy linii 118, 127, 131, 166 i 171 ominą trasę przemarszu, jadąc równolegle – przez ulice Piękną, Myśliwiecką i Górnośląską, a następnie wracając na trasy podstawowe.
Linie 117, 507 i 521 będą kończyły kursy po stronie praskiej, w okolicach stadionu PGE Narodowego. Autobusy linii 111 zjadą przy Teatrze Wielkim na Aleję Solidarności, skąd ulicami Dobrą i Zajęczą dotrą do Mostu Świętokrzyskiego.
Skrócone trasy dostaną linie 108 (do przystanku Książęca) i 517 (do przystanku Centrum).
Autobusy linii 107 i 159 nie skręcą dziś w ulicę Łazienkowską. Na wysokości stadionu Legii pojadą prosto Czerniakowską, wjadą na Trasę Łazienkowską i skręcą w Aleje Ujazdowskie na Placu na Rozdrożu.
Zaplanuj trasę zanim wyjdziesz
Utrudnienia zaczną się przed godziną 12:00 i mogą trwać – przy zgromadzeniu stacjonarnym pod Sejmem – nawet do czwartkowego wieczoru. Kilka praktycznych wskazówek:
- Zanim wyjdziesz: Sprawdź bieżące zmiany w aplikacji WTP lub na jakdojade.pl – sytuacja może się zmieniać dynamicznie w zależności od decyzji policji dotyczących ulic poprzecznych.
- Jeśli jedziesz przez centrum: Unikaj Traktu Królewskiego (Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Aleje Ujazdowskie) między 12:00 a 15:00, a ulicy Pięknej na odcinku Wiejska-Myśliwiecka przez cały czas zgromadzenia. Objazdy przez Most Gdański, Most Świętokrzyski i Plac Piłsudskiego będą przepustowe, ale zatłoczone.
- Jeśli jedziesz metrem: Linia M1 i M2 kursują bez zmian – to dziś najsprawniejszy środek transportu przez centrum. Stacja Centrum lub Nowy Świat-Uniwersytet będą punktami przesiadkowymi do autobusów objazdowych.
- Jeśli planujesz wjazd samochodem do centrum: Rozważ rezygnację lub parking na obrzeżach. Zamknięcia ulic poprzecznych wzdłuż trasy przemarszu mogą być wprowadzane bez wcześniejszego ogłoszenia.
