Gigantyczna promocja w Biedronce. Drugi produkt aż 70 proc. taniej. Akcja obejmuje wszystkie dezodoranty Adidas

25 sierpnia 2026 18:45 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Biedronka uruchomiła kolejną mocną promocję na kosmetyki. Tym razem przeceniono wszystkie dezodoranty marki Adidas. Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy kosztuje aż o 70 proc. mniej. Oferta jest już dostępna w sklepach, ale obowiązuje tylko przez ograniczony czas.

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Oferta promocyjna Fot. Warszawa w Pigułce
Oferta promocyjna Fot. Warszawa w Pigułce

Wszystkie dezodoranty Adidas w promocji

Z informacji widocznej na oznaczeniu promocyjnym w sklepie wynika, że akcja obejmuje wszystkie dezodoranty Adidas. Klient nie musi więc ograniczać się do jednego konkretnego wariantu.

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Mechanizm promocji jest prosty: przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy dezodorant objęty jest rabatem w wysokości 70 proc.

Oznacza to, że najbardziej opłaca się dobrać dwa produkty w podobnej cenie. Jeżeli przykładowo oba kosztowałyby po 20 zł, za drugi po naliczeniu 70-procentowej obniżki zapłacilibyśmy jedynie 6 zł. Łączny koszt dwóch sztuk wyniósłby w takim przypadku 26 zł zamiast 40 zł.

Promocja obowiązuje do końca sierpnia

Na sklepowym oznaczeniu podano, że oferta obowiązuje od 24 do 30 sierpnia 2026 roku. Klienci mają więc tylko kilka dni na skorzystanie z obniżki.

Warto zwrócić uwagę na warunki akcji. Rabat dotyczy tańszego produktu z zakupionej pary, dlatego ostateczna oszczędność zależy od cen wybranych dezodorantów.

Promocji nie można również łączyć z innymi akcjami dotyczącymi tych samych produktów, a szczegółowe zasady dostępne są w regulaminie Biedronki.

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Akcje typu „drugi produkt taniej” mogą być szczególnie korzystne dla osób, które i tak planowały zakup kilku sztuk na zapas. W tym przypadku rabat na drugi dezodorant wynosi aż 70 proc., dlatego przy odpowiednim dobraniu produktów oszczędność może być wyraźna.

Trzeba jednak pamiętać, że promocja jest czasowa. Ostatnim dniem obowiązywania oferty ma być niedziela, 30 sierpnia 2026 roku.

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