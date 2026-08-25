We wrześniu ZUS wypłaci seniorom podwójne pieniądze. Na konta może trafić ponad 4,1 tys. zł
Wrzesień będzie wyjątkowym miesiącem dla milionów emerytów i rencistów. Do regularnego świadczenia ZUS dołączy czternastą emeryturę. W przypadku części seniorów oznacza to jednorazowo ponad 4 tys. zł na rękę. Z wyliczeń wynika, że przy określonej wysokości emerytury łączna wypłata może sięgnąć około 4141 zł netto.
Czternasta emerytura jest dodatkowym świadczeniem wypłacanym raz w roku. W przeciwieństwie do trzynastki jej wysokość zależy jednak od kwoty pobieranej emerytury lub renty.
Pełna czternastka to 1978,49 zł brutto
W 2026 roku pełna czternasta emerytura wynosi 1978,49 zł brutto, czyli tyle samo, ile od marca wynosi najniższa emerytura.
Pełną kwotę otrzymają osoby, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto miesięcznie.
Po przekroczeniu tej granicy zaczyna działać zasada „złotówka za złotówkę”. Każda złotówka ponad próg 2900 zł powoduje zmniejszenie czternastej emerytury o złotówkę.
Przykładowo, jeżeli świadczenie wynosi 3200 zł brutto, próg został przekroczony o 300 zł. Czternastka zostanie więc pomniejszona o tę właśnie kwotę.
Dodatkowe świadczenie nie zostanie wypłacone, jeśli po zastosowaniu tego mechanizmu jego wysokość byłaby niższa niż 50 zł brutto.
Nawet 4141 zł jednorazowej wypłaty
Najciekawsze są wyliczenia pokazujące, ile faktycznie może pojawić się na koncie seniora po połączeniu zwykłej emerytury z dodatkowym świadczeniem.
Według przedstawionych kalkulacji przykładowe łączne wypłaty netto mogą wyglądać następująco:
- przy podstawowej emeryturze netto 1800,43 zł – około 3425,86 zł łącznie,
- przy 2002 zł netto – około 3601,43 zł,
- przy 2505 zł netto – około 4068,43 zł,
- przy 3000 zł netto – około 4141,43 zł,
- przy 3500 zł netto – około 4126,43 zł,
- przy 4000 zł netto – około 4111,43 zł,
- przy 4800 zł netto – około 4087,43 zł.
Kwoty są przykładowymi wyliczeniami. Ostateczna suma trafiająca do konkretnej osoby zależy m.in. od wysokości jej podstawowego świadczenia oraz rozliczeń podatkowych.
Wyższa emerytura nie zawsze oznacza więcej pieniędzy we wrześniu
Mechanizm czternastej emerytury prowadzi do dość nietypowej sytuacji. Senior pobierający wyższą podstawową emeryturę może we wrześniu otrzymać łącznie mniej pieniędzy niż osoba ze świadczeniem nieco niższym.
Powodem jest zasada „złotówka za złotówkę”. Wraz ze wzrostem podstawowej emerytury powyżej 2900 zł brutto maleje bowiem wysokość czternastki.
Dlatego w przytoczonych wyliczeniach łączna wypłata przy emeryturze wynoszącej około 3000 zł netto osiąga 4141,43 zł, natomiast przy wyższych świadczeniach całkowita suma zaczyna nieznacznie spadać.
Pierwsze pieniądze już 1 września
Seniorzy nie muszą składać specjalnego wniosku o czternastą emeryturę. ZUS wypłaci pieniądze z urzędu razem z podstawowym świadczeniem.
Standardowe terminy wypłat przypadają na:
1, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień miesiąca.
Jeżeli termin wypłaty przypada na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, pieniądze przekazywane są odpowiednio wcześniej.
Osoby pobierające świadczenie lub zasiłek przedemerytalny mają otrzymać czternastkę wraz z wypłatą przypadającą na 1 października.
Nie każdy dostanie 1978,49 zł
Warto więc uważać na informacje mówiące po prostu, że „każdy emeryt dostanie prawie 2 tys. zł”. Tak nie jest.
Kwota 1978,49 zł brutto przysługuje w pełnej wysokości osobom mieszczącym się w określonym progu. Przy wyższych świadczeniach czternastka jest stopniowo redukowana, a po osiągnięciu odpowiednio wysokiego poziomu emerytury może nie zostać wypłacona w ogóle.
Dla wielu seniorów wrzesień będzie jednak miesiącem ze znacznie większym przelewem. Połączenie regularnej emerytury i czternastki może sprawić, że jednorazowo na konto trafi ponad 4 tys. zł.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.