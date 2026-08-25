Rano tłumy ruszą do Biedronki. Produkt za 25,99 zł kupisz za 1 zł
W środę, 26 sierpnia, w Biedronce rusza seria jednodniowych promocji. Jedna z najmocniejszych dotyczy produktu, za który normalnie trzeba zapłacić 25,99 zł. Przy zakupie dwóch opakowań drugie będzie kosztowało zaledwie 1 zł. Sieć przygotowała również akcje 3+3 gratis, 2+2 gratis oraz 1+1 gratis. Trzeba jednak uważać na limity i warunki poszczególnych ofert.
Największą uwagę może przyciągnąć promocja na papier toaletowy Regina rumiankowy w opakowaniu zawierającym 16 rolek. Regularna cena jednego opakowania wynosi 25,99 zł.
W środę posiadacze karty lub aplikacji Moja Biedronka, którzy kupią dwa opakowania, za drugie zapłacą tylko 1 zł.
Zamiast 51,98 zł zapłacisz 26,99 zł
Różnicę najlepiej pokazuje proste wyliczenie.
Bez promocji dwa opakowania kosztowałyby łącznie 51,98 zł. W ramach środowej akcji klient zapłaci 25,99 zł za pierwsze oraz 1 zł za drugie, czyli razem 26,99 zł.
Oszczędność wynosi zatem 24,99 zł, czyli niemal połowę regularnej wartości zakupów.
Promocja ma jednak istotne ograniczenie. Na jedno konto Moja Biedronka można otrzymać maksymalnie jeden produkt w cenie 1 zł. Nie będzie więc można powtarzać transakcji i kupować kolejnych opakowań na tych samych zasadach.
Nie tylko papier za 1 zł. Biedronka przygotowała więcej okazji
26 sierpnia podobna akcja obejmie również wszystkie produkty marki Eden. Także tutaj drugi produkt będzie można kupić za symboliczną złotówkę po spełnieniu warunków promocji.
Na tym lista środowych ofert się nie kończy. Biedronka przygotowała kilka akcji, które mogą szczególnie zainteresować osoby robiące większe zakupy.
Soki jabłkowe Riviva o pojemności 1 litra zostaną objęte promocją 3+3 gratis. Oznacza to, że przy zakupie sześciu produktów klient zapłaci za trzy.
W przypadku wszystkich makaronów Pastani będzie działała akcja 2+2 gratis. Kupując cztery produkty, dwa z nich otrzymamy bez dodatkowej opłaty.
Kolejna oferta to 1+1 gratis na Bebilon ProFutura 2 i 3 w opakowaniach po 800 g. W przypadku każdej promocji warto przed zakupem sprawdzić zasady oraz obowiązujące limity.
Lody za 99 groszy. To również ostatni moment
Środa będzie jednocześnie ostatnim dniem części promocji rozpoczętych wcześniej.
Jedną z najbardziej rzucających się w oczy jest obniżka ceny rurek śmietankowych Marletto. Z kartą Moja Biedronka cena jednej sztuki spada z 3,49 zł do 0,99 zł. Oznacza to rabat wynoszący około 71 proc.
Do 26 sierpnia obowiązują również akcje 1+1 gratis m.in. na wybrane warzywa i owoce. Promocją objęto mini marchewki w opakowaniach po 200 g, seler naciowy oraz polskie jeżyny w opakowaniach po 125 g.
Warto sprawdzić aplikację przed podejściem do kasy
Przy tak dużej liczbie jednoczesnych promocji kluczowe są szczegóły. Część ofert wymaga użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka, a w przypadku jednodniowych akcji obowiązują limity zakupowe.
Najmocniejsze okazje zaplanowano wyłącznie na środę, 26 sierpnia. Dlatego przed włożeniem większej liczby produktów do koszyka warto sprawdzić oznaczenia cenowe oraz szczegółowe warunki promocji w sklepie lub aplikacji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.