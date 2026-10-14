Gigantyczna promocja w Biedronce! Drugie opakowanie za symboliczną złotówkę. Czas jest mocno ograniczony
Biedronka przygotowała promocję, która może zainteresować tysiące Polaków. Popularna sieć handlowa obniżyła cenę jednego z podstawowych produktów spożywczych. Klienci mogą kupić drugie opakowanie dziesięciu jajek za zaledwie 1 zł. Oferta obowiązuje jednak tylko przez dwa dni – we wtorek i środę, 13–14 października. Aby skorzystać z okazji, trzeba spełnić określone warunki. Sieć wprowadziła również limit zakupów.
Wielka promocja w Biedronce. Jajka za 1 zł
Jajka to jeden z produktów, które regularnie trafiają do koszyków zakupowych Polaków. Są wykorzystywane do przygotowywania śniadań, obiadów, wypieków i wielu innych potraw.
Nic więc dziwnego, że promocje na ten artykuł mogą przyciągać uwagę klientów.
Biedronka przygotowała specjalną ofertę na jajka marki Moja Kurka pochodzące z chowu ściółkowego.
W ramach akcji promocyjnej przy zakupie dwóch opakowań drugie kosztuje zaledwie 1 zł.
Każde opakowanie zawiera 10 jajek.
Oznacza to, że klienci mogą kupić łącznie 20 jajek, płacąc za pierwsze opakowanie cenę regularną, a za drugie symboliczną złotówkę.
Promocja tylko do środy. Klienci mają niewiele czasu
Najważniejszym ograniczeniem jest termin obowiązywania oferty.
Promocja została zaplanowana wyłącznie na dwa dni:
13 i 14 października 2026 roku, czyli wtorek i środę.
Oznacza to, że osoby zainteresowane zakupem powinny skorzystać z okazji najpóźniej w środę.
Oferta jest elementem akcji Biedronki promującej codziennie niskie ceny.
Nie jest to jednak stała obniżka, która będzie obowiązywała przez kolejne tygodnie.
Po zakończeniu promocji produkty mogą wrócić do standardowych warunków sprzedaży.
Trzeba mieć kartę Moja Biedronka lub aplikację
Promocja nie jest dostępna bezwarunkowo dla wszystkich kupujących.
Z informacji zamieszczonych w materiałach sieci wynika, że do skorzystania z oferty potrzebna jest karta Moja Biedronka albo aplikacja mobilna.
Podczas zakupów należy zeskanować kartę lub zidentyfikować konto w aplikacji.
Dopiero wtedy naliczana jest promocja na drugie opakowanie.
Warto o tym pamiętać szczególnie przy kasie, ponieważ brak identyfikacji konta może oznaczać, że rabat nie zostanie zastosowany.
Można mieszać rozmiary. To ważny szczegół
Biedronka objęła promocją jajka Moja Kurka z chowu ściółkowego w dwóch rozmiarach.
Klienci mogą wybierać spośród opakowań zawierających jajka w rozmiarze M oraz L.
Co istotne, sieć pozwala dowolnie łączyć oba warianty w ramach akcji.
Można więc kupić dwa opakowania jajek M, dwa opakowania L albo po jednym opakowaniu każdego rozmiaru.
Drugie opakowanie zostanie objęte promocyjną ceną zgodnie z zasadami akcji.
Biedronka wprowadziła limit. Nie można kupować bez ograniczeń
Przy tak atrakcyjnej ofercie istotne znaczenie ma limit zakupowy.
Zgodnie z informacją zamieszczoną w gazetce obowiązuje dzienny limit czterech opakowań jajek na kartę Moja Biedronka.
Oznacza to maksymalnie dwa opakowania w promocyjnej cenie 1 zł dziennie.
Klient może więc kupić cztery opakowania po 10 sztuk, czyli łącznie 40 jajek, korzystając z dwóch promocyjnych par.
Nie oznacza to jednak, że wszystkie cztery opakowania kosztują po złotówce.
Promocyjna cena dotyczy drugiego opakowania w każdej parze.
Ile można zaoszczędzić?
Ostateczna oszczędność zależy od regularnej ceny pierwszego opakowania.
Na przedstawionej grafice Biedronka nie podaje tej kwoty, dlatego nie można rzetelnie wskazać całkowitej ceny 20 jajek ani konkretnego procentu rabatu.
Pewne jest natomiast to, że drugie opakowanie w promocyjnej parze kosztuje 1 zł.
Dla osób regularnie kupujących jajka taka oferta może oznaczać zauważalną oszczędność w domowym budżecie.
Warto jednak pamiętać o warunkach promocji i sprawdzić naliczenie rabatu na paragonie.
Ostatni dzień promocji już w środę
Akcja Biedronki może szczególnie zainteresować osoby, które planują większe zakupy spożywcze lub przygotowują domowe wypieki.
Jajka należą do produktów o szerokim zastosowaniu, dlatego możliwość zakupu drugiego opakowania za symboliczną złotówkę może być atrakcyjna dla wielu gospodarstw domowych.
Promocja obowiązuje tylko do środy, 14 października. Aby z niej skorzystać, trzeba użyć karty lub aplikacji Moja Biedronka. Dzienny limit wynosi cztery opakowania, z czego maksymalnie dwa można kupić po 1 zł.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.