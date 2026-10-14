Ogromne promocje w Biedronce! Moc gratisów i produkty za symboliczną złotówkę. Klienci mogą zrobić duże zapasy
Biedronka ruszyła z wielką akcją promocyjną, która może przyciągnąć do sklepów tłumy klientów. W najnowszej ofercie znalazły się kosmetyki, środki czystości, pieluszki, produkty dla dzieci i artykuły do codziennej higieny. Sieć przygotowała promocje „1+1 gratis”, „2+1 gratis” oraz możliwość zakupu drugiego produktu już za 1 zł. Niektóre oferty pozwalają na znaczne oszczędności, szczególnie przy większych zakupach. Jest jednak ważny warunek: promocje obowiązują przez ograniczony czas, a wiele z nich wymaga użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Biedronka zasypała klientów promocjami. Tydzień pełen okazji
Od poniedziałku, 12 października, w sklepach Biedronka obowiązuje nowa oferta obejmująca wiele popularnych marek.
Promocje potrwają do soboty, 17 października 2026 roku.
Wśród przecenionych produktów znalazły się między innymi kosmetyki Adidas, Garnier, Tołpa, Eveline, Elmex oraz środki do prania i płukania takich marek jak Coccolino i Silan.
Sieć przygotowała również specjalne oferty na pieluszki Dada oraz mleko modyfikowane Nestlé NAN.
Wiele promocji opiera się na zasadzie, że im więcej produktów kupimy, tym większa będzie korzyść.
Drugi kosmetyk Adidas za 1 zł. Można mieszać produkty
Jedną z najciekawszych propozycji jest promocja na wszystkie kosmetyki Adidas.
Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy można otrzymać za symboliczną złotówkę.
W ofercie znajdują się między innymi dezodoranty, żele pod prysznic oraz inne kosmetyki tej marki.
Co istotne, produkty można dowolnie mieszać.
Oznacza to, że nie trzeba kupować dwóch identycznych artykułów.
Promocja może zainteresować osoby, które regularnie korzystają z kosmetyków Adidas i chcą uzupełnić domowe zapasy.
Zgodnie z informacją w gazetce obowiązuje dzienny limit czterech sztuk, w tym maksymalnie dwóch produktów za 1 zł, na kartę Moja Biedronka.
Garnier 1+1 gratis. Dwa produkty w cenie jednego
Kolejna oferta obejmuje płyny micelarne Garnier o pojemności 400 ml.
Biedronka przygotowała promocję „1+1 gratis”.
Przy zakupie dwóch produktów objętych akcją jeden z nich jest bezpłatny.
To propozycja dla osób, które regularnie używają płynów micelarnych do demakijażu i oczyszczania skóry.
Promocja obejmuje wybrane produkty wskazane w gazetce, a limit wynosi cztery sztuki dziennie, w tym maksymalnie dwa gratisy, na kartę Moja Biedronka.
Kosmetyki Tołpa również gratis. Duża okazja dla klientów
Na liście promocyjnej znalazły się także wszystkie kosmetyki marki Tołpa.
Sieć zastosowała mechanizm „1+1 gratis”.
To oznacza, że kupując dwa produkty objęte promocją, za tańszy z nich klient nie zapłaci.
Wśród kosmetyków tej marki znajdują się produkty do pielęgnacji twarzy i ciała.
Możliwość mieszania artykułów pozwala skompletować różne kosmetyki bez konieczności kupowania dwóch takich samych opakowań.
Również w tym przypadku obowiązuje limit czterech sztuk dziennie na kartę Moja Biedronka.
Pieluszki Dada za 1 zł. Rodzice powinni sprawdzić ofertę
Biedronka przygotowała również promocje na artykuły dla najmłodszych.
W gazetce znalazły się pieluszki Dada Extra Care.
Przy zakupie dwóch opakowań drugie, tańsze kosztuje 2 zł.
Promocja obejmuje różne warianty pieluszek wskazane w ofercie.
Dodatkowo sieć przygotowała akcję na pieluszki Dada Extra Soft.
W tym przypadku drugi, tańszy produkt można kupić za 1 zł.
To propozycje, które mogą zainteresować rodziców regularnie kupujących pieluszki.
W obu promocjach obowiązuje dzienny limit czterech opakowań, w tym maksymalnie dwóch w obniżonej cenie, na kartę Moja Biedronka.
Mleko Nestlé NAN. Drugie opakowanie za 5 zł
Wśród ofert znalazły się również wybrane produkty Nestlé NAN Optipro Plus.
Promocja obejmuje opakowania o wadze 800 g w wariantach 2, 3, 4 i 5.
Przy zakupie dwóch opakowań drugie, tańsze kosztuje 5 zł.
To jedna z bardziej zauważalnych obniżek przedstawionych w gazetce.
Należy jednak pamiętać, że promocja dotyczy konkretnych wariantów produktu i nie obejmuje automatycznie całego asortymentu marki.
Zgodnie z materiałami sieci obowiązuje limit czterech sztuk dziennie, w tym maksymalnie dwóch za 5 zł, na kartę Moja Biedronka.
Coccolino i Silan. Duże promocje na środki do prania
Osoby planujące większe zakupy chemii gospodarczej również znajdą coś dla siebie.
Biedronka przygotowała promocję „1+1 gratis” na żele do prania Coccolino o pojemności 1,48 l.
W praktyce oznacza to możliwość zakupu dwóch opakowań w cenie jednego, zgodnie z zasadami akcji.
W ofercie znalazły się również płyny do płukania Silan o pojemności 1,32 l.
Także w tym przypadku obowiązuje mechanizm „1+1 gratis”.
To produkty, które wielu klientów kupuje regularnie, dlatego promocje mogą zachęcać do uzupełnienia zapasów na kolejne tygodnie.
Środki czystości Agent Max. Trzy produkty w cenie dwóch
Biedronka przygotowała także ofertę na wszystkie produkty marki Agent Max.
Promocja działa na zasadzie „2+1 gratis”.
Przy zakupie trzech produktów najtańszy z nich jest bezpłatny.
Wśród artykułów objętych akcją znajdują się różne środki przeznaczone do utrzymania czystości w domu.
Klienci mogą mieszać produkty, co pozwala połączyć zakupy kilku różnych środków czyszczących.
To rozwiązanie szczególnie atrakcyjne dla osób planujących większe porządki.
Elmex, Eveline i Ziaja. Kolejne produkty za kilka złotych
Lista promocji nie kończy się na kosmetykach i środkach do prania.
W ofercie znalazły się również wszystkie produkty Elmex.
Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy kosztuje 5 zł.
Z kolei na wszystkie kosmetyki do makijażu Eveline obowiązuje promocja, w której drugi, tańszy produkt można kupić za 2 zł.
W gazetce przedstawiono także ofertę na żele pod prysznic Ziaja z serii Pomarańcza, Bambino i Rodzina o pojemności 1 l.
Drugi, tańszy żel kosztuje 2 zł.
Takie promocje pozwalają połączyć zakupy różnych produktów codziennego użytku i ograniczyć wydatki.
Uwaga na limity. Nie wszystkie produkty są gratis bez warunków
Choć oferta wygląda bardzo atrakcyjnie, klienci powinni dokładnie sprawdzać zasady poszczególnych promocji.
W wielu przypadkach rabaty naliczane są po zeskanowaniu karty Moja Biedronka lub identyfikacji konta w aplikacji.
Istotne znaczenie mają również limity dzienne.
Niektóre promocje pozwalają na zakup maksymalnie czterech produktów w ramach jednej akcji na kartę.
Warto też pamiętać, że przy ofertach „drugi za 1 zł”, „drugi za 2 zł” lub „drugi za 5 zł” obniżona cena dotyczy zazwyczaj tańszego produktu.
Podobna zasada obowiązuje przy akcjach „1+1 gratis” i „2+1 gratis”, gdy klient wybiera produkty o różnych cenach.
Dlatego przed zapłatą najlepiej upewnić się, że wszystkie rabaty zostały prawidłowo naliczone.
Promocje tylko do soboty. Czas jest ograniczony
Nowa oferta Biedronki obowiązuje od 12 do 17 października 2026 roku.
Oznacza to, że klienci mają tylko kilka dni na skorzystanie z przygotowanych okazji.
Wśród najciekawszych propozycji znalazły się kosmetyki Adidas z drugim produktem za 1 zł, płyny micelarne Garnier w promocji „1+1 gratis”, pieluszki Dada Extra Soft z drugim opakowaniem za 1 zł oraz środki do prania i płukania w ofertach z gratisami.
To jedna z tych akcji, podczas których warto wcześniej przygotować listę zakupów. Promocje mogą przynieść oszczędności, ale kupowanie produktów wyłącznie ze względu na rabat nie zawsze oznacza realną korzyść dla domowego budżetu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.