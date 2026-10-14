Viralowy gadżet od dziś na promocji w Action! Wygląda jak droga dekoracja, a kosztuje niecałe 40 zł. Może być hitem jesieni
Action rozpoczyna kolejną promocję, która może zainteresować miłośników efektownych dekoracji do domu i ogrodu. Od środy, 14 października, w sklepach dostępna jest kula świetlna LED z aż 360 lampkami. Dekoracja ma 28 cm średnicy, funkcję migotania i praktyczny timer. Jej cena została obniżona z 49,95 zł do 39,95 zł. To gadżet o dużym potencjale na viralowy hit, szczególnie w sezonie jesienno-zimowym, gdy popularnością cieszą się nastrojowe światełka.
Action zaskakuje nową promocją. Ten gadżet przyciąga wzrok
Jesień to okres, w którym wiele osób zaczyna zmieniać wystrój mieszkań, balkonów i ogrodów. Krótsze dni sprawiają, że szczególnym zainteresowaniem cieszą się dekoracje świetlne.
Action przygotował produkt, który może doskonale wpisać się w ten trend.
W najnowszej Promocji Tygodnia znalazła się dekoracyjna kula świetlna LED marki Twinkle.
To ażurowa konstrukcja w kształcie kuli, opleciona drobnymi światełkami. Po włączeniu tworzy efekt rozświetlonej, przestrzennej ozdoby.
Podobne dekoracje często pojawiają się w inspiracjach wnętrzarskich i materiałach publikowanych w mediach społecznościowych.
Kula może stanowić efektowny element wystroju bez konieczności przeprowadzania większych zmian w mieszkaniu.
Aż 360 lampek LED. Efekt może robić wrażenie
Największą zaletą produktu jest liczba punktów świetlnych.
Kula została wyposażona w 360 lampek LED, rozmieszczonych na metalowej konstrukcji.
Jej średnica wynosi 28 cm, dzięki czemu może być dobrze widoczna zarówno w pomieszczeniu, jak i na zewnątrz.
Producent przewidział również funkcję migotania.
Dzięki temu dekoracja nie musi świecić jednostajnie. Może tworzyć efekt delikatnie połyskujących światełek, który szczególnie dobrze prezentuje się wieczorem.
To rozwiązanie dla osób, które chcą stworzyć przytulną atmosferę w salonie, na tarasie lub balkonie.
Nie tylko do mieszkania. Można wykorzystać ją również w ogrodzie
Kula świetlna LED nadaje się do użytkowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.
Można więc wykorzystać ją na kilka sposobów.
W salonie może stać się elementem jesiennej aranżacji, na przykład obok fotela, komody lub dekoracyjnego kosza.
Na balkonie może uzupełniać kompozycję z lampionów, wrzosów i sezonowych ozdób.
Z kolei w ogrodzie sprawdzi się jako świetlny akcent w pobliżu tarasu czy wejścia do domu.
W przypadku montażu na zewnątrz należy jednak przestrzegać instrukcji producenta dotyczącej zasilania i odporności poszczególnych elementów na warunki atmosferyczne.
Praktyczna funkcja timera. Nie trzeba pamiętać o wyłączaniu
Kolejnym atutem dekoracji jest wbudowana funkcja timera.
Pozwala ona korzystać z oświetlenia bez konieczności każdorazowego ręcznego wyłączania.
To szczególnie przydatne w okresie jesienno-zimowym, kiedy wiele osób włącza dekoracyjne lampki codziennie wieczorem.
Funkcja automatycznego wyłączania może również ułatwić kontrolowanie czasu pracy oświetlenia.
Kula ma więc pełnić nie tylko funkcję ozdobną, lecz także zapewniać wygodę codziennego użytkowania.
Cena spadła o 20 procent. Promocja już wystartowała
Action obniżył cenę kuli świetlnej LED z 49,95 zł do 39,95 zł.
Oznacza to oszczędność 10 zł na jednej sztuce.
Rabat wynosi 20 procent.
<escape>Najważniejsze informacje o produkcie:</escape>
- Produkt: kula świetlna LED Twinkle.
- Średnica: 28 cm.
- Liczba lampek: 360 LED.
- Funkcje: migotanie i timer.
- Zastosowanie: wewnątrz i na zewnątrz.
- Cena promocyjna: 39,95 zł.
- Poprzednia cena: 49,95 zł.
- Obniżka: 20 procent.
Promocja obowiązuje od 14 do 20 października 2026 roku.
Może stać się hitem przed Bożym Narodzeniem
Choć do świąt Bożego Narodzenia pozostało jeszcze kilka tygodni, wiele osób już w październiku rozgląda się za dekoracjami świetlnymi.
Kula LED może być wykorzystywana przez całą jesień, a następnie stać się elementem świątecznej aranżacji.
Jej uniwersalny wygląd sprawia, że nie jest związana wyłącznie z jednym świętem.
Może pasować zarówno do minimalistycznych wnętrz, jak i bardziej rozbudowanych dekoracji bożonarodzeniowych.
To właśnie takie produkty mają potencjał, by przyciągać uwagę w krótkich filmach pokazujących metamorfozy mieszkań i pomysły na sezonowe ozdoby.
Nie ma jednak potwierdzonych danych, że ten konkretny model stał się już viralem sprzedażowym.
Action ma też mniejszą wersję. Kosztuje jeszcze mniej
Osoby, dla których większa kula jest zbyt duża, mogą zwrócić uwagę na mniejszy wariant dostępny w ofercie sieci.
Model o średnicy 18 cm wyposażono w 140 diod LED.
Jego cena promocyjna wynosi 14,95 zł zamiast 19,95 zł.
To oznacza obniżkę o 25 procent.
Mniejsza kula może sprawdzić się na parapecie, półce lub jako element dekoracji stołu.
Oferta tylko przez tydzień
Promocja na większą kulę świetlną LED obowiązuje od środy, 14 października, do wtorku, 20 października 2026 roku.
Produkt znajduje się w kategorii artykułów sezonowych.
Dostępność może różnić się w zależności od sklepu, dlatego zainteresowani zakupem powinni sprawdzić ofertę swojej placówki.
Za 39,95 zł klienci mogą kupić dekorację wyposażoną w 360 lampek LED, funkcję migotania i timer. To propozycja, która może zainteresować osoby przygotowujące dom na długie jesienne wieczory i nadchodzący sezon świąteczny.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.