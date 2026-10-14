Gigantyczna promocja w Biedronce na Dzień Nauczyciela! Czas tylko do środy!
Biedronka przygotowała specjalną akcję promocyjną z okazji Dnia Nauczyciela, który obchodzimy 14 października. Klienci mogą skorzystać z atrakcyjnej oferty na popularne czekolady E.Wedel. W ramach promocji wystarczy kupić trzy tabliczki, aby za najtańszą z nich nie zapłacić ani grosza. To jednak nie wszystko. Sieć obniżyła również ceny wybranych zestawów słodyczy, które mogą sprawdzić się jako drobny upominek dla nauczyciela. Trzeba się jednak pospieszyć, ponieważ promocja obowiązuje tylko do środy, 14 października.
Biedronka ruszyła z wielką promocją na Dzień Nauczyciela
Już w środę, 14 października, w Polsce obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej, powszechnie nazywany Dniem Nauczyciela.
To okazja, przy której uczniowie i rodzice często przygotowują drobne podziękowania dla pedagogów. Obok kwiatów popularnym wyborem pozostają słodycze.
Biedronka postanowiła przygotować ofertę skierowaną właśnie do osób poszukujących takich upominków.
W gazetce promocyjnej sieci pojawiły się czekolady marki E.Wedel oraz zestawy słodyczy Ptasie Mleczko.
Promocje obowiązują od poniedziałku, 12 października, do środy, 14 października 2026 roku.
Kupujesz trzy czekolady, jedną dostajesz gratis
Największą uwagę przyciąga akcja obejmująca wszystkie czekolady E.Wedel.
Biedronka zastosowała mechanizm „2+1 gratis”.
Oznacza to, że przy zakupie trzech czekolad objętych promocją najtańsza z nich będzie bezpłatna.
Co ważne, sieć pozwala dowolnie mieszać produkty.
Klienci nie muszą więc wybierać trzech identycznych tabliczek. Mogą połączyć różne smaki i warianty czekolad.
Na grafice promocyjnej zaprezentowano między innymi czekolady mleczne, gorzkie, białe oraz klasyczną czekoladę z orzechami.
To rozwiązanie może zainteresować osoby, które przygotowują kilka drobnych upominków dla nauczycieli.
Warto jednak pamiętać, że gratis dotyczy najtańszej czekolady w promocyjnym zestawie, a nie dowolnie wybranego produktu.
Ptasie Mleczko w specjalnej cenie. Oferta na słodki prezent
Na tym nie kończą się promocje przygotowane z okazji Dnia Nauczyciela.
Biedronka oferuje również Ptasie Mleczko E.Wedel w opakowaniach o wadze 340 g.
W gazetce przedstawiono kilka wariantów smakowych.
Cena promocyjna wynosi 12,99 zł za opakowanie, ale obowiązuje przy zakupie dwóch sztuk.
Oznacza to, że za dwa opakowania trzeba zapłacić łącznie 25,98 zł.
Z informacji zamieszczonych w gazetce wynika, że cena regularna jednego opakowania wynosi 21,99 zł.
Przy zakupie dwóch sztuk w promocji oszczędność wynosi więc 18 zł w porównaniu z zakupem dwóch opakowań po wskazanej cenie regularnej.
To znacząca różnica dla osób planujących zakup kilku prezentów.
Uwaga na warunki. Nie każda promocja naliczy się automatycznie
Przed zakupami warto dokładnie zapoznać się z zasadami akcji.
Promocja „2+1 gratis” na czekolady E.Wedel jest powiązana z zakupem trzech produktów, przy czym najtańszy jest bezpłatny.
W przypadku Ptasiego Mleczka cena 12,99 zł dotyczy zakupu dwóch opakowań.
Przy tej drugiej ofercie w gazetce widnieje także oznaczenie karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Sieć wskazuje również możliwość mieszania wariantów smakowych.
Dlatego przed zapłatą warto upewnić się, że karta została zeskanowana, a rabaty prawidłowo naliczone.
Rodzice mogą przygotować upominki bez dużych wydatków
Dzień Nauczyciela często wiąże się z zakupem niewielkich prezentów dla wychowawców i innych pedagogów.
Nie zawsze muszą to być kosztowne upominki.
Tabliczka czekolady, pudełko słodyczy czy własnoręcznie przygotowana kartka z podziękowaniami to popularne sposoby okazania wdzięczności.
Promocja Biedronki pozwala kupić kilka produktów jednocześnie i obniżyć koszt takich zakupów.
Warto jednak pamiętać, że wręczanie prezentów nauczycielom nie jest obowiązkowe. Samo złożenie życzeń lub podziękowanie również może być miłym gestem.
Zostało niewiele czasu. Promocja kończy się w środę
Osoby zainteresowane zakupem słodyczy w niższych cenach powinny zwrócić uwagę na termin zakończenia akcji.
Oferta obowiązuje wyłącznie do środy, 14 października 2026 roku.
Po tym terminie przedstawione warunki promocyjne przestaną obowiązywać, chyba że sieć zdecyduje się na kolejną akcję.
Dostępność konkretnych smaków może zależeć od zapasów poszczególnych sklepów.
Najważniejsze promocje to trzy czekolady E.Wedel w cenie dwóch, z najtańszą gratis, oraz Ptasie Mleczko 340 g za 12,99 zł przy zakupie dwóch opakowań. Obie oferty kończą się w Dzień Nauczyciela.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.