Gigantyczna promocja w Biedronce. Klienci będą robić zapasy
Biedronka uruchomiła jedną z najmocniejszych promocji na słodycze. Od poniedziałku 21 września czekolady Milka można kupić w akcji 3+3 gratis. Klient wkłada do koszyka sześć produktów, a za trzy najtańsze nie płaci. Promocja potrwa do soboty 26 września, dlatego wiele osób może wykorzystać ją do zrobienia większych zapasów.
Sześć czekolad, trzy najtańsze gratis
Promocją objęte są czekolady Milka o gramaturze od 85 do 100 gramów. Dostępne są różne warianty smakowe, które można ze sobą mieszać.
Aby skorzystać z oferty, trzeba jednorazowo kupić sześć objętych nią czekolad. Rabat naliczany jest proporcjonalnie, a jego łączna wartość odpowiada cenie trzech najtańszych produktów.
W praktyce klient otrzymuje:
- trzy czekolady w regularnej cenie,
- trzy najtańsze czekolady gratis,
- możliwość łączenia różnych smaków.
Potrzebna jest karta Moja Biedronka lub aplikacja
Oferta dostępna jest wyłącznie dla uczestników programu lojalnościowego. Przy kasie trzeba zeskanować kartę Moja Biedronka albo jej wirtualną wersję w aplikacji.
Obowiązuje limit sześciu czekolad dziennie na jedną kartę, z czego maksymalnie trzy produkty zostaną objęte rabatem. Oznacza to, że w ciągu jednego dnia z jednej karty można skorzystać z promocji tylko raz.
Klienci mogą robić zapasy
Akcje typu 3+3 gratis należą do najmocniejszych ofert Biedronki, ponieważ przy wyborze produktów w tej samej cenie rabat może odpowiadać połowie wartości całych zakupów.
Czekolady mają długi termin przydatności, dlatego część klientów może kupować je na zapas — do domowych wypieków, szkolnych przekąsek albo jako słodycze na jesienne spotkania.
Największego zainteresowania można spodziewać się na początku promocji i przed weekendem. Dostępność poszczególnych smaków będzie zależała od zapasów konkretnego sklepu.
Promocja potrwa do soboty
Oferta rozpoczęła się 21 września i ma obowiązywać do 26 września. Klienci powinni pamiętać o zeskanowaniu karty lub aplikacji oraz o włożeniu do koszyka dokładnie sześciu produktów objętych akcją.
Bez karty Moja Biedronka albo przy zakupie mniejszej liczby czekolad promocyjny mechanizm 3+3 gratis nie zostanie zastosowany.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.