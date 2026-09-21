Gigantyczna promocja w Biedronce. Klienci będą robić zapasy

21 września 2026 14:06 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Biedronka uruchomiła jedną z najmocniejszych promocji na słodycze. Od poniedziałku 21 września czekolady Milka można kupić w akcji 3+3 gratis. Klient wkłada do koszyka sześć produktów, a za trzy najtańsze nie płaci. Promocja potrwa do soboty 26 września, dlatego wiele osób może wykorzystać ją do zrobienia większych zapasów.

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Fot. Warszawa w pigułce

Sześć czekolad, trzy najtańsze gratis

Promocją objęte są czekolady Milka o gramaturze od 85 do 100 gramów. Dostępne są różne warianty smakowe, które można ze sobą mieszać.

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Aby skorzystać z oferty, trzeba jednorazowo kupić sześć objętych nią czekolad. Rabat naliczany jest proporcjonalnie, a jego łączna wartość odpowiada cenie trzech najtańszych produktów.

W praktyce klient otrzymuje:

  • trzy czekolady w regularnej cenie,
  • trzy najtańsze czekolady gratis,
  • możliwość łączenia różnych smaków.

Potrzebna jest karta Moja Biedronka lub aplikacja

Oferta dostępna jest wyłącznie dla uczestników programu lojalnościowego. Przy kasie trzeba zeskanować kartę Moja Biedronka albo jej wirtualną wersję w aplikacji.

Obowiązuje limit sześciu czekolad dziennie na jedną kartę, z czego maksymalnie trzy produkty zostaną objęte rabatem. Oznacza to, że w ciągu jednego dnia z jednej karty można skorzystać z promocji tylko raz.

Klienci mogą robić zapasy

Akcje typu 3+3 gratis należą do najmocniejszych ofert Biedronki, ponieważ przy wyborze produktów w tej samej cenie rabat może odpowiadać połowie wartości całych zakupów.

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Czekolady mają długi termin przydatności, dlatego część klientów może kupować je na zapas — do domowych wypieków, szkolnych przekąsek albo jako słodycze na jesienne spotkania.

Największego zainteresowania można spodziewać się na początku promocji i przed weekendem. Dostępność poszczególnych smaków będzie zależała od zapasów konkretnego sklepu.

Promocja potrwa do soboty

Oferta rozpoczęła się 21 września i ma obowiązywać do 26 września. Klienci powinni pamiętać o zeskanowaniu karty lub aplikacji oraz o włożeniu do koszyka dokładnie sześciu produktów objętych akcją.

Bez karty Moja Biedronka albo przy zakupie mniejszej liczby czekolad promocyjny mechanizm 3+3 gratis nie zostanie zastosowany.

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