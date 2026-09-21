Gorsze od prognoz dane GUS o płacach. Średnia pensja spada o 2,6 proc. miesiąc do miesiąca. Co to oznacza dla pracowników w Warszawie?
Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące wynagrodzeń i zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw za sierpień 2026 roku. Choć w ujęciu rocznym pensje nominalnie wciąż rosną, to tempo tego wzrostu mocno wyhamowało i okazało się wyraźnie niższe od rynkowych prognoz. Średnia płaca brutto w firmach zatrudniających co najmniej 10 osób wyniosła w ubiegłym miesiącu 9 259,54 zł, co oznacza spadek o 2,6 proc. w porównaniu z lipcem. W połączeniu z ponownym odbiciem inflacji napędzanym rosnącymi cenami ropy naftowej i paliw, realny wzrost portfela Polaków wyraźnie skurczył się, stanowiąc kolejny dowód na schładzanie krajowego rynku pracy.
Nominalny wzrost wyhamowuje, a inflacja zjada realne zyski
Sierpniowy odczyt na poziomie 5,6 proc. rok do roku okazał się sporym rozczarowaniem dla analityków, którzy spodziewali się dynamiki sięgającej 6,6 proc. Dla porównania, w lipcu wskaźnik ten wynosił 6,8 proc., a jeszcze dwa lata temu dwucyfrowe tempo wzrostu płac było codziennością. Według komunikatu GUS spadek przeciętnego wynagrodzenia w stosunku do lipca (kiedy wynosiło ono 9 509 zł) wynikał głównie z mniejszej skali wypłat dodatkowych składników – w tym premii kwartalnych, nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych, regulowanych przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.).
Jednocześnie wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) przyspieszył w sierpniu do 3,4 proc. rok do roku. Oznacza to, że realna dynamika wynagrodzeń wyniosła zaledwie około 2,1 proc. r/r. Choć jest to już 37. miesiąc z rzędu z dodatnim wynikiem, realne tempo wzbogacania się gospodarstw domowych jest wielokrotnie niższe niż w rekordowym marcu 2024 roku, gdy sięgało niemal 10 proc.
Spadek liczby etatów i stołeczny rynek pracy na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu
Statystyki GUS ujawniają również niepokojące trendy po stronie zatrudnienia. W sierpniu przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6 mln 367,8 tys. etatów, spadając o 0,8 proc. rok do roku oraz o 0,2 proc. miesiąc do miesiąca. W ciągu jednego miesiąca z polskiej gospodarki wyparowało 11 tysięcy etatów, a w skali roku ubytek sięga aż 51,2 tysiąca miejsc pracy. Przy stopie bezrobocia utrzymującej się na poziomie 5,9 proc. i malejącej liczbie wakatów, dane te wskazują na ostrożniejsze gospodarowanie budżetami kadrowymi przez pracodawców.
Schłodzenie koniunktury odbija się także na rynku warszawskim. Choć w stołecznych zagłębiach biurowych na Woli, Mokotowie czy w Śródmieściu średnie zarobki wciąż przewyższają średnią krajową, korporacje coraz rzadziej decydują się na przyznawanie uznaniowych premii czy podwyżek rewaloryzacyjnych. Z punktu widzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) wolniejszy wzrost płac zdejmuje presję na proinflacyjną spiralę płacowo-cenową, jednak wysokie ceny surowców energetycznych sprawiają, że szybkie obniżki stóp procentowych pozostają mało prawdopodobne.
Jak krok po kroku interpretować nowe dane GUS i zabezpieczyć domowy budżet
Zobacz zestaw praktycznych wskazówek, które pozwolą dostosować osobiste finanse do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy:
- Przeanalizuj swój realny wzrost wynagrodzenia względem wskaźnika CPI – sprawdź, czy Twoja pensja wzrosła o więcej niż inflacja (3,4 proc.), aby ocenić swoją realną siłę nabywczą.
- Uwzględnij zmienność premii i nagród w rocznym planowaniu finansowym – w obliczu cięć w korporacjach na Woli czy Mokotowie nie traktuj dodatków uznaniowych jako stałego elementu dochodu.
- Buduj poduszkę finansową w okresie spowolnienia na rynku pracy – malejąca liczba etatów w sektorze przedsiębiorstw wymaga posiadania rezerwy na co najmniej 3–6 miesięcy życia.
- Monitoruj decyzje RPP dotyczące stóp procentowych – brak obniżek stóp oznacza utrzymanie wyższych rat kredytów hipotecznych i gotówkowych przez kolejne miesiące.
- Inwestuj w podnoszenie kwalifikacji zawodowych w Śródmieściu – w warunkach spadku liczby wakatów unikalne kompetencje chronią przed ryzykiem redukcji etatu.
Źródło: businessinsider
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.