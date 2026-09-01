Gigantyczna promocja w Biedronce. Klienci ruszą po produkty 1+1 i 2+2 gratis
Biedronka rozpoczyna wrzesień od potężnej serii promocji. W najnowszej ofercie znalazły się zarówno podstawowe produkty spożywcze przecenione o ponad połowę, jak i akcje „1+1 gratis” oraz „2+2 gratis”. Przy takich cenach zainteresowanie klientów może być duże, a szczególnie w godzinach popołudniowych przy kasach może zrobić się tłoczno.
Na pierwszej stronie oferty uwagę zwracają przede wszystkim ziemniaki za 99 groszy za kilogram, brzoskwinie za 5,99 zł oraz świeże podudzia z kurczaka za 6,49 zł za kilogram. Jeszcze więcej można jednak zaoszczędzić przy zakupie kilku sztuk wybranych produktów.
Ziemniaki za 99 groszy. Cena spada o połowę
Jedną z najmocniejszych ofert są polskie ziemniaki sprzedawane luzem.
Kilogram kosztuje 0,99 zł, a sieć informuje o obniżce wynoszącej 50 proc. To produkt, który trafia do koszyków bardzo wielu klientów, dlatego właśnie ta promocja może przyciągnąć szczególną uwagę.
Równie mocno przecenione zostały brzoskwinie na wagę. Ich cena wynosi 5,99 zł za kilogram, również o 50 proc. mniej.
Jeszcze większą procentową obniżkę widać przy świeżych podudziach z kurczaka Kraina Mięs Mega Paka. Kilogram kosztuje 6,49 zł, a według informacji Biedronki oznacza to cenę niższą o 53 proc.
Promocje na te trzy produkty obowiązują od 1 do 2 września.
Jajka Kinder w promocji 2+2 gratis
To nie koniec. Biedronka przygotowała również akcję, która może zainteresować rodziców.
Przy zakupie jajek Kinder 20 g działa promocja 2+2 gratis. Oznacza to, że po spełnieniu warunków klient płaci za dwie sztuki, a kolejne dwie otrzymuje bez dodatkowej opłaty.
Oferta została oznaczona jako obowiązująca 1 września, a dzienny limit wynosi 8 sztuk, czyli maksymalnie cztery produkty gratis na kartę lub aplikację Moja Biedronka.
Kawa 1+1 gratis
Bardzo mocna promocja dotyczy również kawy.
Przy zakupie dwóch opakowań kawy ziarnistej Dallmayr Home Barista, 1 kg, jeden produkt jest gratis. Przy spełnieniu warunków promocji cena dwóch opakowań wynosi 39,99 zł za sztukę.
Dzienny limit to cztery opakowania, czyli maksymalnie dwa produkty gratis na kartę Moja Biedronka.
Ta oferta również została przygotowana na 1 września.
Wędliny 2+2 gratis
Kolejna akcja obejmuje wszystkie wędliny paczkowane marki Kraina Wędlin.
Mechanizm jest prosty: 2+2 gratis.
Klient kupujący cztery objęte promocją produkty może otrzymać dwa najtańsze z nich bez dodatkowej opłaty. Dzienny limit wynosi osiem opakowań, czyli maksymalnie cztery produkty gratis.
To kolejna promocja dostępna 1 września dla użytkowników karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Finish również 1+1 gratis
Duże zakupy mogą zrobić również osoby uzupełniające zapasy środków do zmywarki.
Biedronka uruchomiła akcję 1+1 gratis na wszystkie produkty Finish. Przy zakupie dwóch produktów tańszy z nich jest bezpłatny.
Obowiązuje limit czterech produktów dziennie, czyli maksymalnie dwóch gratis na kartę Moja Biedronka.
Początek września może przyciągnąć klientów do sklepów
Połączenie niskich cen podstawowych produktów z akcjami 1+1 i 2+2 gratis sprawia, że oferta może zainteresować zarówno osoby robiące codzienne zakupy, jak i klientów chcących zrobić większe zapasy.
Szczególnie atrakcyjnie wyglądają ziemniaki za 99 groszy, mięso za 6,49 zł oraz promocje na kawę, wędliny, produkty Finish i jajka Kinder.
Warto jednak dokładnie sprawdzać warunki poszczególnych akcji. Część najmocniejszych ofert obowiązuje tylko 1 września, inne 1 i 2 września, a przy promocjach wielosztukowych obowiązują dzienne limity oraz konieczność użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Przy tak skonstruowanej ofercie początek września może oznaczać wzmożony ruch w sklepach. Kto chce skorzystać z najbardziej atrakcyjnych produktów, powinien też pamiętać, że ich dostępność zależy od zapasów konkretnej placówki.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.